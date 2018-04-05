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WMJ BОХ: топ-10 идеальных средств для подготовки ножек к лету и против целлюлита и для педикюра
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WMJ BОХ: топ-10 идеальных средств для подготовки ножек к лету и против целлюлита и для педикюра 

WMJ.ru 29 минут назад
Фото: WMJ.ru
Целлюлит — самый распространенный бич слабого пола, требующий немедленного решения. При борьбе с ним очень важен комплексный подход. В твоем арсенале должны срочно появиться жесткая щетка для сухого лимфодренажного массажа и крем, активизирующий выработку коллагена и эластина, для увеличения эластичности эпидермиса. Не забывай и про массажи скрабами с жесткими частицами.
После долгой зимы, постоянного ношения теплой обуви и пренебрежения педикюром твои ногти и пяточки, скорее всего, оставляют желать лучшего. Начни с малого — еженедельного педикюра и регулярного использования масла для смягчения кутикулы и увлажняющего жирного крема для стоп.
Холод и сухой воздух также сказываются и на коже, она страдает от шелушений и обезвоживания. Чтобы с этим справиться, используй щадящие пилинги, способствующие нежному отшелушиванию ороговевшего слоя кожи, и увлажняющие лосьоны для тела.
Следуй нашим советам и будешь сверкать своими прекрасными ножками весь теплый сезон напролет!
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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