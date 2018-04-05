5 правил красивой прически

Правило №1

Чем чаще мы моем волосы, тем быстрее они пачкаются — получается замкнутый круг. Постарайтесь несколько дне перетерпеть грязную голову, например, во время больничного. От ежедневного мытья головы лучше всего отказываться постепенно: со временем интенсивность работы сальных желез уменьшится. Постепенно увеличьте интервалы между мытьем хотя бы до пяти дней.

Правило №2

Планируйте свою прическу заранее на несколько дней вперед. Например, воспользуйтесь системой признанной красавицы Ким Кардашьян . «Мы начинаем с начеса в 1-й день, во 2-й день стилист создает мне небрежный образ, на 3-й он разглаживает волосы утюжком. На 4-й день мои волосы обычно гладко зачесаны и собраны в хвост, ну а на 5-й я их мою», — рассказывает светская львица.

Правило №3

Волосы могут быстро пачкаться из-за нарушения технологии мытья. Вода должна быть комфортной температуры, а волосы хорошо намочены перед нанесением шампуня. Выдавите немного моющего средства –больше, не значит лучше. Нежными круговыми движениями наносим средство на волосы, двигаясь в направлении от макушки к кончикам. Тщательно смойте химию. Стилисты рекомендуют делать это под душем не менее пяти минут, завершая ополаскиванием холодной водой.

Правило №4

На наволочке скапливаются клетки эпидермиса и остатки косметики, это формирует благоприятную среду для размножения бактерий. Чаще меняйте постельное белье — спать на чистом не только приятно, но и полезно. Делайте это хотя бы еженедельно.

Правило №5

Высокие прически помогают сохранить волосы дольше свежими, а прическу объемной. Находясь дома, соберите волосы в пучок, перед выходом на улицу распустите его.