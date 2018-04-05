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Беременная Кирстен Данст превратилась в замухрышку
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Беременная Кирстен Данст превратилась в замухрышку 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Актриса совсем перестала следить за собой.
35-летняя Кирстен Данст и ее любимый мужчина Джесси Племонс вот-вот станут родителями. Судя по всему, звезда уже очень скоро отправится в роддом. Ну, а пока она старается больше бывать на свежем воздухе: ее часто можно увидеть на улицах Лос-Анджелеса. И поклонники с огорчением заметили, что будущая мамочка совсем перестала следить за своей внешностью.
Мятое платье, давно не видевшие парикмахера волосы, полное отсутствие косметики… А ведь у Кирстен наверняка достаточно средств, времени и возможностей, чтобы выглядеть превосходно в любом положении. Но не тут-то было: беременность буквально на глазах состарила голливудскую красотку.
Может быть, она, как и многие беременные, верит в приметы? И недаром Данст до последнего не объявляла о том, что ждет малыша — считается, что чужим людям знать об этом не стоит. А в народе до сих пор живы суеверия, что будущим мамочкам не стоит красить и стричь волосы, пользоваться косметикой, и даже… гладить одежду. Кстати, о том, какие из этих примет не лишены оснований, а какие— абсолютная неправда, можно прочитать здесь.
Кстати, Кирстен — пожалуй, единственная беременная звезда, которой ее положение мешает хорошо выглядеть. Например, Миранда Керр, когда до родов остались считаные недели, разгуливает по Голливуду в коротком платье с цветочным принтом. Ева Лонгория до последнего «светится» на гламурных вечеринках. А Хлои Кардашьян не только сияет, но и умудряется заниматься в тренажерном зале даже на большом сроке, чем регулярно, кстати, провоцирует немало осуждений от подписчиков.
Кьяра Ферраньи. Больше фото — по стрелке
Ева Лонгория
Хлои Кардашьян
Миранда Керр
Кейт Миддлтон
Кэндис Свейнпол
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