Ещё
Где сделать лучший бьюти-шоппинг?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где сделать лучший бьюти-шоппинг? 

BeautyHack.ru 54 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Там, где есть скидки и приятные бонусы. Рассказываем про акции сети Иль Дэ Ботэ.
В этом месяце магазин щедр на сюрпризы — скидки и подарки сыпятся на покупателей, словно из рога изобилия. Составляем подробный гид по маркам, которые выгодно покупать в апреле. Или это станет поводом попробовать что-то новое?
Cellcosmet & Cellmen
При покупке средств бренда на сумму от 30 00 руб. в подарок вы получите знаменитый клеточный крем с тональным эффектом. А если вы потратите 35 000 руб., вас будет ждать туалетная вода «Оригинальный аромат Cellmen». А настоящие поклонники марки, приобретая средства на сумму от 40 000 руб. и 50 000 руб., получат крем с фито и биокомплексами «Антицеллюлитный» и отшелушивающий крем двойного действия.
GLAMGLOW
В апреле, приобретая любое средство марки, вы получите сашет увлажняющего крема для лица Waterbust. Совершая покупки на сумму 4 500 руб. и 6 500 руб., вы сможете попробовать очищающую маску Supermud (travel-формата точно хватит на несколько применений) и бальзам для губ Poutmud Wet Lip Balm.
Давно хотели попробовать Балансный антивозрастной увлажнитель для лица Hydrating-Vita Cream? Крем достанется вам в подарок при покупке! Потратив 25 000 руб., вы сможете почувствовать максимум лифтинга в миниатюре: набор с М-кремом, М-сывороткой, М-кремом для глаз и для шеи и полноразмерную Очищающую эмульсию.
Valmont
«Водопад щедрости» — так можно охарактеризовать подарки от бренда! При любой покупке вас ждет 30 мл. энергизирующего тоника «Живительный водопад». Купив средства на 25 000 руб., вы сможете еще ближе познакомиться с маркой и при помощи большого количества миниатюр и пробников. Потратив 40 000 руб., вы тоже не останетесь разочарованы — вас порадуют патчи «Антистресс» для кожи вокруг глаз, миниатюра увлажняющего геля с витамином С для кожи вокруг глаз и несколько сэмплов легендарных средств марки.
BeautyHack.ru: последние новости
Смена имиджа: что сделала Деми Ловато Меняйтесь: 25 модных примеров удачного перехода в блонд Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье7
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?9
Волочкова показала фото в семейных трусах78
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела54
Как воспитывают «гендерно-креативного» ребенка10
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение