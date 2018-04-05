Где сделать лучший бьюти-шоппинг?

Там, где есть скидки и приятные бонусы. Рассказываем про акции сети Иль Дэ Ботэ.

В этом месяце магазин щедр на сюрпризы — скидки и подарки сыпятся на покупателей, словно из рога изобилия. Составляем подробный гид по маркам, которые выгодно покупать в апреле. Или это станет поводом попробовать что-то новое?

Cellcosmet & Cellmen

При покупке средств бренда на сумму от 30 00 руб. в подарок вы получите знаменитый клеточный крем с тональным эффектом. А если вы потратите 35 000 руб., вас будет ждать туалетная вода «Оригинальный аромат Cellmen». А настоящие поклонники марки, приобретая средства на сумму от 40 000 руб. и 50 000 руб., получат крем с фито и биокомплексами «Антицеллюлитный» и отшелушивающий крем двойного действия.

GLAMGLOW

В апреле, приобретая любое средство марки, вы получите сашет увлажняющего крема для лица Waterbust. Совершая покупки на сумму 4 500 руб. и 6 500 руб., вы сможете попробовать очищающую маску Supermud (travel-формата точно хватит на несколько применений) и бальзам для губ Poutmud Wet Lip Balm.

Давно хотели попробовать Балансный антивозрастной увлажнитель для лица Hydrating-Vita Cream? Крем достанется вам в подарок при покупке! Потратив 25 000 руб., вы сможете почувствовать максимум лифтинга в миниатюре: набор с М-кремом, М-сывороткой, М-кремом для глаз и для шеи и полноразмерную Очищающую эмульсию.

Valmont

«Водопад щедрости» — так можно охарактеризовать подарки от бренда! При любой покупке вас ждет 30 мл. энергизирующего тоника «Живительный водопад». Купив средства на 25 000 руб., вы сможете еще ближе познакомиться с маркой и при помощи большого количества миниатюр и пробников. Потратив 40 000 руб., вы тоже не останетесь разочарованы — вас порадуют патчи «Антистресс» для кожи вокруг глаз, миниатюра увлажняющего геля с витамином С для кожи вокруг глаз и несколько сэмплов легендарных средств марки.