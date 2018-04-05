Что будет, если часто принимать ванну с шампанским

Ванна, наполненная шампанским — это, пожалуй, одна из самых ярких иллюстраций роскоши и богатства. Но что на самом деле грозит тому, кто регулярно принимает такие ванны, и так ли уж это полезно?

Смертельная ванна

Мечтательниц, которые грезят о ванне с шампанским, зачастую пугают одной легендой. Однажды некий влюбленный мужчина решил порадовать свою избранницу и до краев наполнил ванну игристым вином. Женщина была на седьмом небе от счастья и тут же погрузилась в напиток. Однако, пробыв там несколько минут, она скончалась от отравления алкоголем, который, якобы, впитался через кожу. Благодаря этой истории, многие считают, что регулярные ванны из шампанского если не закончатся смертью, то непременно приведут к алкоголизму и всем вытекающим из этого последствиям.

Наркологи над подобными утверждениями только посмеиваются. По их словам, опьянеть от ванны с шампанским действительно можно, но для летального исхода вино все-таки необходимо выпить, а не искупаться в нем. К тому же для того, чтобы захмелеть, не обязательно погружаться в ванну. Достаточно просто постоять рядом с ней. Дело в том, что через кожу спирт действительно всасывается в кровь, однако в крайне малых дозах. А вот алкогольные пары, которые проникают в организм через легкие, действительно способны вызвать легкое опьянение.

Нет старости!

На самом деле, по заверениям большинства косметологов, регулярные ванны с шампанским никакого вреда не принесут. Напротив, из подобных процедур можно извлечь массу полезного. Например, любое виноградное вино содержит природные антиоксиданты, которые препятствуют преждевременному старению кожи и тем самым оказывают омолаживающий эффект. Вино очищает и сужает поры, поэтому такие ванны будут особенно полезны для жирной кожи.

Кроме этого ванны с шампанским способствуют улучшению обмена веществ в организме, а, значит, в какой-то степени помогают в борьбе с целлюлитом и лишним весом. Такие процедуры также улучшают микроциркуляцию и снимают мышечное напряжение.

Вот только для того, чтобы ванны с шампанским действовали на организм исключительно благотворно, такую процедуру необходимо проводить правильно.

Правильная ванна с шампанским

На самом деле для оздоровительного и омолаживающего эффекта не нужно наполнять ванну одним шампанским. Для этого достаточно и пары бутылок сухого вина, которое необходимо просто добавить в воду. Причем, не обязательно использовать дорогие вина. По мнению косметологов, старое доброе «Советское» шампанское справиться с поставленной задачей ничуть не хуже, чем заморский напиток.

Для пущего эффекта в ванну можно налить немного натурального молока. А вот пользоваться эфирными маслами и другими подобными средствами не стоит. Они могут ослабить действие шампанского.

Ванны следует принимать 1-2 раза в неделю. Каждая процедура не должна превышать 20-30 минут.