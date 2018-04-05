Цифровое старение: как гаджеты (не) портят нашу красоту 

Начнем с хорошей новости — синий свет, который излучают наши лучшие друзья, гаджеты, действует бактерицидно поэтому им даже лечат прыщи. Работает этот так: синий свет поглощается порфиринами (веществами, которые выделяют бактерии), при этом вырабатываются активные формы кислорода и разрушается бактериальная стенка. Поэтому в лечении акне LED-терапия очень активно применяется — процесс может занимать до 8 недель, но зато его эффективность доказана.
Откуда растут ноги цифрового старения
Французские ученые выявили, что при воздействии на кожу высокоинтенсивного синего света увеличивается выработка свободных радикалов и повышается риск развития гиперпигментации, то есть происходят процессы, близкие к изменениям кожи при фотостарении. Но вот незадача — в исследовании было задействовано недостаточное количество участников для того, чтобы объявить результаты достоверными. И начались маркетинговые ходы — придумать врага и с ним бороться («у всех есть гаджеты, у всех есть синий свет»). Масла в огонь подливали компании-производители косметики и ингредиентов для нее, утверждающие, что от HEV-излучения (научное название синего цвета) надо защищаться не меньше, чем от ультрафиолета.
Где правда
Есть целых два повода перестать бояться синего цвета. Во-первых, исследование показало влияние голубого излучения на кожу 3 и 4 фототипов, а в России чаще всего распространен 1 и 2 фототип. Во-вторых, если у пациента есть склонность к гиперпигментации, под нее легко подвести и теорию фотостарения, и выработку свободных радикалов.
Глаза
Угроза нашей красоте скорее в другом. От долгого сидения перед экраном гаджетов устают глаза, увеличение кривизны хрусталика вызывает спазмы, приходится напрягать зрение, может заболеть голова. На сетчатку глаза синий свет действительно влияет — синее и фиолетовое излучение обладает большей энергией, чем излучение других цветов, и вызывает в глазах химические реакции, которые обладают пагубным воздействием. Кроме того, когда глаза устают, мы начинаем щуриться — вот и морщинки вокруг глаз.
Не только синий свет
Помимо синего света у всех гаджетов есть электромагнитное и радиоволновое излучение, которое также вредно для нашего здоровья и красоты.
Сон нам только снится
Долгое сидение перед компьютером или с телефоном в по ночам может вызвать бессонницу — яркий свет, особенно синий, может вызвать сбой выработки мелатонина, гормона сна. Отсюда наш недосып, усталость, синяки под глазами, плохое настроение по утрам, которое мы по традиции компенсируем, заедая печаль сладким, а сахар вызывает сухость кожи.
Привет, диабет
Нарушение циркадного ритма сна и бодрствования повышает уровень сахара в крови, а это увеличивает риск развития сахарного диабета.
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От долгого сидения за компьютером или серфинга в Instagram может затекать спина и шея, нарушаться осанка, кровообращение, ухудшается цвет лица, может появиться отечность и другие противные последствия.
Мораль
Увы, напрямую вред от синего света вашего любимого смартфона пока не доказан, но других последствий любви к цифровым друзьям — вагон и малнькая тележка. Все, что нам пока остается, чтобы быть красивыми в диджитал-эпоху — знать меру, проводя время в обнимку со своими гаджетами.