Свадебный макияж — довериться визажисту или делать самой?

В праздничной суете не забудьте, что выбор визажиста на свадьбу задача ответственная. Только с его помощью можно создать действительно гармоничный образ. Свадебный макияж должен дополнить и причёску, и платье, и аксессуары, поэтому к его подбору стоить приступать, только приобретя ваш праздничный наряд. При выборе макияжа свадебный визажист обязательно учтёт ваши индивидуальные особенности лица, фасон и цвет вашего платья, причёску и даже стилистику свадьбы. Только профессионал сможет с помощью макияжа скорректировать форму лица, убрать какие-то недостатки и сделать акцент на ваших достоинствах. Едва взглянув на вас, визажист уже знает, что может подойти именно вам. Любая девушка красива, но его задача подчеркнуть эту красоту. Свадебный визажист при вашем желании всегда может сделать репетицию макияжа, и поверьте, эта услуга совершенно нелишняя. Она позволит вам примерить на себя разные варианты макияжа, опробовать какие-то идеи из свадебных каталогов и выбрать то, что подойдёт вам больше всего. Таким образом, вы уже не будите волноваться в день свадьбы по поводу свадебного образа. Не бойтесь доверить себя профессионалу и не забывайте, что профессиональный макияж будет достаточно насыщенным, но одновременно и нежным. Ведь объектив и видеокамера «съедят» часть макияжа и на фотографиях неяркий макияж может выглядеть бледным и невыразительным, что для невесты просто недопустимо. Если же решите создавать макияж самостоятельно, то лучше предварительно потренироваться. Несколько пробных макияжей перед свадьбой позволят «набить руку» и лучше представлять, что у вас получится в день Х. Ранее визажисты рассказали о свадебном макияже.