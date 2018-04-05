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Сияющая кожа, как у Ирины Шейк, и всего за 5 тысяч рублей
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Сияющая кожа, как у Ирины Шейк, и всего за 5 тысяч рублей 

Peopletalk 54 минуты назад
Фото: Peopletalk
Ирина Шейк (32) не раз рассказывала и показывала в своем Instagram любимую маску из 24-каратного золота. Стоит которая, кстати, 300 $. По словам модели, она улучшает цвет лица и добавляет сияния, поэтому делает ее она регулярно (раз в неделю точно).
А рассказала Ирине про этот продукт ее косметолог Мими Лусон (к которой также ходят Эльза Хоск (29) и Сара Сампайо (26)). Кстати, недавно Мими поделилась лайфхаком, как сделать аналогичную маску у себя дома без лишних трат. Все, что нужно, — купить специальную пыльцу 24K Pure Glow Dust (ее ты легко найдешь на сайте revolveclothing.ru, стоит она 5600 р.) и добавить ее в свой любимый увлажняющий крем.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/siyayushhaya-kozha-kak-u-iriny-shejk-i-vsego-za-5-tysyach-rublej/
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