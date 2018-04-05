Органическая косметика: 10 лучших средств, которые должны быть у тебя

Еще каких-то 10 лет назад большинство из нас и не подозревало о существовании косметических средств со значком «organic». Сегодня мнение, что все химическое — вредно, а натуральное — полезно, принимается чуть ли не за аксиому, а продажи органической косметики только в США и Европе ежегодно увеличиваются на 20%.

На самом деле, мода на натуральную косметику началась еще 40 лет назад, ее родоначальниками стали хиппи. Они первыми пересмотрели свое отношение к кремам и шампуням, которыми пользовались, и именно они ввели термин «органическая косметика» — то есть косметика, полностью (или по большей части) состоящая из растительных компонентов. Постоянный автор Cosmo , бьюти-блогер Екатерина Шевчук на косметике «собаку съела». Мы попросили ее рассказать о любимых органических марках и продуктах.

Что нужно знать об органической косметике?

Она не тестируется на животных (ни конечный продукт, ни отдельные его компоненты).

Из животных ингредиентов разрешены только продукты пчеловодства и молочная кислота.

Все растения, входящие в состав косметических средств, выращены и обработаны в определенных условиях.

Большинство «зеленых» брендов используют косметическую тару из натуральных материалов (ее легче утилизировать).

Сертификаты таких международных организаций, как USDA и ECOCERT, свидетельствуют о соблюдении строгих стандартов качества для натуральной косметики.

Органическую косметику лучше хранить в холодильнике, а также важно строго соблюдать срок годности продуктов.

Одним из главных адептов органической косметики в современном мире является Гвинет Пэлтроу . По ее мнению, синтетические компоненты в косметических средствах способствуют целому ряду заболеваний, таких как рак, аутизм, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Любимые марки актрисы — Aveda и Dr. Hauschka (я, кстати, полностью разделяю ее выбор).

Признаться честно, я не являюсь ярым защитником животных, веганом или фанатом натуральной косметики. Но некоторое время назад обнаружила, что добрая половина моих любимых косметических средств по уходу за кожей лица, тела и волосами имеет значок «organic». И да, возможно, полностью органические кремы для лица не способны полностью избавить вас от глубоких морщин, обильной пигментации или дряблости, но они прекрасно увлажняют, балансируют и восстанавливают нашу кожу. А еще нормализуют ее природные биоритмы и активизируют выработку таких элементов, как гиалуроновая кислота, коллаген и эластин. А теперь я хочу познакомить вас с моим личным рейтингом косметических средств с приставкой «Organic».

Revitalising Mask от марки Dr. Hauschka

Отличная восстанавливающая маска для лица, которую можно использовать как самостоятельно, так и смешав небольшое количество с дневным увлажняющим кремом. Идеально подойдет даже для жирной и проблемной кожи. Заживляет, балансирует, матирует. Мой must-have в период зимних холодов и весеннего авитаминоза.

Линейка средств для волос OI от марки Davines

Линейка состоит из шампуня, кондиционера, масла и молочка для волос. Влюбилась во все 4 средства и не изменяю им уже больше полугода. Состояние волос — полный восторг! Средства идеально подойдут для длинных, светлых, окрашенных волос (вообще для любых пористых волос). Результат вы заметите уже после первого применения.

Tulasara Wedding Masque Eye от марки Aveda

Еще одно чудо-средство 2-в-1. Эту маску для век можно использовать и в качестве экспресс-средства (наносим ее на кожу век на 10−15 минут), и как питательный ночной крем (наносим тонким слоем на зону век и ложимся спать). С утра вы будете выглядеть отдохнувшей и свежей. Про темные круги и отеки под глазами можно смело забыть.

Ежедневный увлажняющий крем-флюид для лица «Акация и белая шелковица» от марки 2211 Cosmetics

Отличное средство для увлажнения, регенерации и питания кожи. Обладает нежирной текстурой, быстро впитывается, сужает поры. А ещё его можно использовать как базу под макияж.

Увлажняющий крем для век «Интенсивное увлажнение» от марки Noni Care

Улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, быстро устраняет следы усталости и покраснения, успокаивает кожу и не провоцирует ночных отеков. Обладает ультралегкой текстурой и очень приятным фруктовым ароматом.

Cleansing Edition от марки CLO CLO Skincare

Питательный бальзам на основе масла шиповника, лаванды и пачули для бережного, но эффективного очищения кожи лица. Удаляет остатки косметики, загрязнение, кожное сало. Можно использовать в качестве основы для массажа лица. Не забивает поры, подходит для всех типов кожи.

Крем для лица ночной Night Face Cream от марки Sativa

Отлично подходит для нормального и комбинированного типов кожи. Бережно поддерживает процессы естественного синтеза коллагена и эластина в клетках кожи. Текстура достаточно плотная. В составе — масло карите, масло макадамии, облепиховое масло, масло косточек чёрной смородины, молочная кислота.

Крем SOS Hydra Recharge Cream от марки Madara Cosmetics

Интенсивно увлажняет, возвращает коже сияние, питает, сокращает мимические морщинки. Крем быстро впитывается, не оставляет жирного блеска и создает на коже защитный барьер. Содержит антиоксиданты и гиалуроновую кислоту.

Дезодорант Кристалл Спрей от марки Tawas Crystal

Абсолютно безвредный для организма дезодорант на основе минеральной соли калиевых квасцов. Не содержит хлоргидрат алюминия и эмульгаторы. Не закупоривает поры и потовые протоки. Идеален для поездок и пляжа.

Reverence Aromatique Hand Balm от марки Aesop

Питательный бальзам для рук, который отлично увлажняет кожу и кутикулу, оставляя после себя приятный цитрусовый аромат. Теперь этот австралийский органический бренд можно найти и в России (эксклюзивно представлен в ЦУМе ).

Узнать больше о красоте и проверенных бьюти-продуктах ты можешь из специальных видео на моем Youtube-канале или же на моей странице в Instagram.

Всегда ваша Екатерина Шевчук