Ещё
Модель с очень черной кожей собрала армию фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель с очень черной кожей собрала армию фанатов 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ее не зря прозвали «Королевой тьмы»: кожа Ньяким Гатвич такого черного цвета, что ночью увидеть девушку практически невозможно. Она буквально ворвалась в мир моды и устроила настоящий фурор — за внимание Ньяким бьются сейчас главные модельеры планеты.
Но слава не пришла к девушке моментально. Долгое время она испытывала серьезное моральное давление окружающих.
А в 2016 году один из таксистов и вовсе предложил Ньяким пойти и хорошенько вымыться. Мол, слишком уж ты черная, подруга.
Юная красавица не стала обращать внимание на все эти глупости. Тем более, что уже в конце того же года количество фанатов Ньяким перевалило за сотню тысяч человек.
Ньяким Гатвеч родилась в Южном Судане, а потом перебралась в США.
Здесь девушка стала лицом всего черного сообщества — и в самом деле, Черная королева!
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад23
Откровения самой дорогой проститутки США92
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток10
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение