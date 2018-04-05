Модель с очень черной кожей собрала армию фанатов

Ее не зря прозвали «Королевой тьмы»: кожа Ньяким Гатвич такого черного цвета, что ночью увидеть девушку практически невозможно. Она буквально ворвалась в мир моды и устроила настоящий фурор — за внимание Ньяким бьются сейчас главные модельеры планеты.

Но слава не пришла к девушке моментально. Долгое время она испытывала серьезное моральное давление окружающих.

А в 2016 году один из таксистов и вовсе предложил Ньяким пойти и хорошенько вымыться. Мол, слишком уж ты черная, подруга.

Юная красавица не стала обращать внимание на все эти глупости. Тем более, что уже в конце того же года количество фанатов Ньяким перевалило за сотню тысяч человек.

Ньяким Гатвеч родилась в Южном Судане, а потом перебралась в США.

Здесь девушка стала лицом всего черного сообщества — и в самом деле, Черная королева!