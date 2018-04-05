10 средств, которые преобразят вас в этом месяце

Получить пятерку

Многоуважаемые Dior впереди планеты всей. По части молодильных микстур — так точно. Великолепная пятерка сывороток Capture Youth вплотную зай­мется подвисшей, тусклой и обезвоженной кожей. Иконописный лик гарантирует новоиспеченная посланница бренда ­Кара Делевинь

Взять курс на Восток

Натуралисты Aveda сгоняли на Ближний Восток. Разбирайте сувениры. Вот вам экобиоаромаспрей для волос Alanara с ладаном и сандалом. Ровно такой уважают жены арабских шейхов в Дубае.

Поставить на черное

Корейцы-натуралисты Pureheals готовы дать стране угля — в виде детокс-патчей Pore Clear Black Charcoal. Эти черные «стикеры» и взгляд распахнут, и хрупкую кожу век облагородят. Молодеем на глазах.

Напомадиться

Отличники N.1 обстреляли магазины «Рив Гош» очередью помад Color In, по форме напоминающих патроны дробовика, а по цвету — наваристое варенье вашей бабушки. Только и делай что облизывайся.

Добавить чертовщинки

Бразильский дуэт в лице иллюстратора Аны Штрампф и архитектора Гуто Рекуэна наплодили для Nina Ricci милой нечисти — стеклянных круглолицых мимими-монстров Luna и Nina. Внутри — сочная фруктовая водица. От таких страшилок душа не уйдет в пятки, а запоет.

Сообразить на троих

В семействе Avon Eve — пополнение: троица ароматов Confidence, Alluring и Elegance. В розовых флаконах — веселый хоровод из «таинственной сливы», «томного мускуса» и прочих самоопределившихся вкусностей.

Устоять

Тон Natural Radiant Longwear Foun-dation от Nars — «товарищ» постоянный: остается на месте 16 часов, от непогоды, зноя и слез (радости) не «уплывает». Из прочих плюсов — умение заставить женщину сиять.

Устроить темную

Повелители волос Got2b от Schwarzkopf прекратили ­мучения ленивых ­брюнеток. Сухой шампунь Fresh it Up для темных волос (а ­значит, без белых ­очищающих ­частиц) и от ­мытья ­головы избавит, и в «седовласку» не превратит. Комбо!

Ударить по цитрусам

В крохотном бутыльке с пометкой Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate — концентрат — поглотитель морщин. Не зря химики Kiehl's выдавили все соки из цитрусовых ради убойной дозы витамина C.

Нарисоваться

Ароматы Maori Collection от Terenzi в «татуированных» флаконах — утешение для тех, кто боится настоящей нательной живописи. Разок-другой ороситесь из бутылька — и вот уже дельфины перекочевали к вам на предплечье.

Опубликовано в SNC № 105.