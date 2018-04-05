10 средств, которые преобразят вас в этом месяце 

Получить пятерку
Многоуважаемые Dior впереди планеты всей. По части молодильных микстур — так точно. Великолепная пятерка сывороток Capture Youth вплотную займется подвисшей, тусклой и обезвоженной кожей. Иконописный лик гарантирует новоиспеченная посланница бренда Кара Делевинь.
Взять курс на Восток
Натуралисты Aveda сгоняли на Ближний Восток. Разбирайте сувениры. Вот вам экобиоаромаспрей для волос Alanara с ладаном и сандалом. Ровно такой уважают жены арабских шейхов в Дубае.
Поставить на черное
Корейцы-натуралисты Pureheals готовы дать стране угля — в виде детокс-патчей Pore Clear Black Charcoal. Эти черные «стикеры» и взгляд распахнут, и хрупкую кожу век облагородят. Молодеем на глазах.
Напомадиться
Отличники N.1 обстреляли магазины «Рив Гош» очередью помад Color In, по форме напоминающих патроны дробовика, а по цвету — наваристое варенье вашей бабушки. Только и делай что облизывайся.
Добавить чертовщинки
Бразильский дуэт в лице иллюстратора Аны Штрампф и архитектора Гуто Рекуэна наплодили для Nina Ricci милой нечисти — стеклянных круглолицых мимими-монстров Luna и Nina. Внутри — сочная фруктовая водица. От таких страшилок душа не уйдет в пятки, а запоет.
Сообразить на троих
В семействе Avon Eve — пополнение: троица ароматов Confidence, Alluring и Elegance. В розовых флаконах — веселый хоровод из «таинственной сливы», «томного мускуса» и прочих самоопределившихся вкусностей.
Устоять
Тон Natural Radiant Longwear Foun-dation от Nars — «товарищ» постоянный: остается на месте 16 часов, от непогоды, зноя и слез (радости) не «уплывает». Из прочих плюсов — умение заставить женщину сиять.
Устроить темную
Повелители волос Got2b от Schwarzkopf прекратили мучения ленивых брюнеток. Сухой шампунь Fresh it Up для темных волос (а значит, без белых очищающих частиц) и от мытья головы избавит, и в «седовласку» не превратит. Комбо!
Ударить по цитрусам
В крохотном бутыльке с пометкой Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate — концентрат — поглотитель морщин. Не зря химики Kiehl's выдавили все соки из цитрусовых ради убойной дозы витамина C.
Нарисоваться
Ароматы Maori Collection от Terenzi в «татуированных» флаконах — утешение для тех, кто боится настоящей нательной живописи. Разок-другой ороситесь из бутылька — и вот уже дельфины перекочевали к вам на предплечье.
Опубликовано в SNC № 105.