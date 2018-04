Свотчи: 17 лучших блесков с зеркальным эффектом

Средства с деликатным шиммером, блестками, которые видно «из космоса» и глянцевым финишем — редакция BeautyHack провела ревизию блесков, сияние которых будет красиво отражаться в первых солнечных лучах.

Блеск для губ Infaillible Xtreme Resist, 505 Never Let Me Go, L'Oreal Paris

Тестировала креативный директор портала BeautyHack Ксения Вагнер

Средство дает моментальный голографический эффект. У него удобный аппликатор — не набирает слишком много средства и, в тоже время, его не нужно окунать в тюбик каждую секунду.

В отличие от многих розовых блесков, этот оттенок не желтит зубы. Флакончик не врет — средство не липкое.

Цена: около 500 руб.

Блеск для губ Gloss Bomb, Fenty Beauty

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Всегда очень предвзято относилась к средствам, которые создают звезды: все-таки в последнее время это правда стало «мейнстримом». Далеко не все участвуют в процессе создания, а бренд всего лишь в итоге просто носит имя того или иного человека. Совсем другая ситуация с косметикой Fenty Beauty, которую выпускает певица Рианна. Слышала много отзывов, часто встречала заветные стики-хайлайтеры (которые ещё и магнитятся) в косметичках известных визажистов, но впервые лично познакомилась со средствами бренда в Нью-Йорке.

У средства ванильно-персиковый аромат, удобный аппликатор, который разом набирает нужное количество средства для плотного покрытия, универсальный розовато-нюдовый оттенок с легким шиммером, прекрасное увлажнение за счёт масла ши в составе. Когда наносишь блеск, есть приятное ощущение, что он обволакивает губы, а ещё они правда визуально становятся больше. Сама Рианна советует наносить блеск поверх помады, чтобы получить глянцевый и зеркальный эффект.

Цена: по запросу

Мерцающий блеск для губ High Shimmering Lip Gloss, Сitrus 4, Bobbi Brown

Тестировала креативный директор портала BeautyHack Ксения Вагнер

Естественный и приятный нюд, но при этом губы не теряются на лице и не сливаются с щеками. Мне нравится!

Цена: 1 990 руб.

Блеск для губ Rouge Coco Gloss, 792, Chanel

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Пожалуй, это самый необыкновенный оттенок коллекции блесков для губ Rouge Coco Gloss (а всего их целых 27!). Нет, ваши губы не будут синими, не бойтесь: блеск полупрозрачный, но легкая бирюза все же есть (ее можете заметить, если нанесете блеск на тыльную сторону ладони — на губах она теряется). Как всегда отличный и невероятно удобный аппликатор — средство без проблем распределяется на бегу. Текстура тающая, не слишком липкая. Если честно, этот блеск заменил мне бальзам. Комплекс Hydraboost содержит натуральные воски (жожоба, подсолнечника, мимозы) и натуральное производное кокосового масла. Получается эффект влажных губ, они визуально становятся объемнее, а зубы выглядят белее. И, разумеется, невероятно красивый зеркальный блеск — что еще нужно для повседневного макияжа или для образа, где основной акцент сделан на глаза?

Цена: 2 270 руб.

Блеск для губ Diamond Crushers, Cloud 9, Lime Crime

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Блеск можно использовать на губах соло, но в таком случае вам потребуется несколько слоев средства, чтобы добиться интенсивного блеска. Но оно не сушит губы, а текстура очень комфортная — наслаивать можно без особых трудностей.

Мне понравилось использовать блеск для вечернего макияжа: наносила его как финиш поверх темной помады насыщенного бордового оттенка. Обводила контур, добиваясь эффекта омбре, и вбивала блеск подушечками пальцев в центр губ — они сразу становились объемнее и сияние было видно «из космоса».

Средство с легкостью заменит вам и хайлайтер — голографические переливы дают невероятный эффект на скулах и под бровью.

На глазах этот блеск можно смешать с сухим пигментом темного оттенка — получится интересный вариант дневного макияжа.

Цена: около 2 000 руб.

Блеск для губ придающий объем Plushglass, Full For You, M. A. С Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

У средства достаточно плотная текстура, но на губах оно дает легкий и одновременно зеркальный эффект. В течение дня блеск не «растекается» по губам и не сушит их.

Насыщенный розовый оттенок холодным подтоном хорошо подходит для дневных макияжей и органично дополняет стрелки необычной формы, которые так актуальны в этом сезоне. У блеска перламутровый эффект — он очень красиво переливается при разном освещении, а конфетный аромат всегда поднимает мне настроение.

Цена: 1 690 руб.

Блеск-тинт для губ Sexy Gloss Tint, Desert Rose, Romanovamakeup

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

«Тинт с зеркальным эффектом? Невозможно!», — подумала я, перед тем как протестировать средство. И ошиблась.

На губах тинт создает красивый, ненавязчивый блеск. Оттенок Desert Rose напоминает красивый цвет пыльной розы, который подойдет девушкам с любым типом внешности.

Если вы хотите добиться глянцевого эффекта, наносите тинт в два слоя, распределяя его кистью или аппликатором-лодочкой, который набирает нужное количество средства, чтобы добиться глянцевого покрытия с первого нанесения.

Блеск легко наслаивать — у него маслянистая текстура, благодаря которой средство ровно распределяется по губам и не скатывается в течение дня, а просто впитывается в ваши губы, оставляя на них легкий оттенок (средство все же — тинт!). Бонус — оно визуально увеличивает губы в объеме, делая их пухлыми.

Цена: 1 670 руб.

Лаковый тинт Addict Lacquer Plump, оттенок #677 Disco Dior, Dior

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

С помадой-тинтом в оттенке Disco сразу хочется отправиться на вечеринку — в модный клуб под открытым небом в Испании или на карнавал в Рио. А чтобы «вписать» это буйство цвета и глиттера в повседневные московские будни, обхожусь без макияжа глаз, подчеркиваю брови и убираю волосы в гладкий хвост — белая футболка и классические голубые джинсы приветствуются!

Помада не ощущается на губах и ложится очень тонким слоем — после нанесения цвет и блеск сливаются воедино, не пересушивая кожу губ.

Водно-масляная эмульсия содержит экстракт гибискуса — он обеспечивает мгновенный эффект объема, но в Disco Dior за это отвечают еще и блестки, которые создают на губах голографические переливы.

Для большей стойкости советую сначала нанести карандаш для губ, а поверх пройтись помадой-тинтом — тогда макияж переживет любую вечеринку и продержится до самого утра.

Цена: 2 350 руб.

Блеск для губ с 3D эффектом Brilliance Hypnotiс, 21, Vivienne Sabo

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

В упаковке средство похоже на настоящий взрыв блесток, но на губах оно дает красивый зеркальный эффект. Блестки легко распределяются по губам, не создавая ощущения конфетти — в этом помогает и удобный аппликатор (нужно просто снять часть средства).

Мне понравилось использовать блеск в качестве финиша для матовых и кремовых помад, и наносить его легким слоем на губы для создания дневного образа — блестки очень красиво переливаются в первых лучах весеннего солнца.

Что приятно, блеск очень стойкий и равномерно сходит с губ в течение дня. Как истинный бьютиголик, решила провести эксперимент и нанесла средство на глаза — получился красивый модный эффект влажных век.

И не бойтесь, что все лицо будет блестеть — средство легко удаляется мицеллярной водой с первого раза.

Цена: 259 руб.

Блеск для губ Cover Gloss, 5, Pierre Rene

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Средство не похоже на стандартный блеск — у него очень плотное покрытие. Но на губах выглядит очень глянцевым, что редкость для средств с плотной текстурой.

Нанести ровно в два движения не получится, но результат того стоит — с этим средством даже самые тонкие губы будут выглядеть пухлыми и объемными. Отдельного внимания заслуживает оттенок, который похож на цвет только что созревшей вишни. Его можно без труда наслаивать, добиваясь нужной интенсивности цвета, но учтите — оттенок очень яркий и с первого нанесения.

Понравилась текстура средства — кремовая, не липкая, он не «сползает» с губ, а сходит очень равномерно. Стойкость тоже выше всяких похвал: блеск переживет обед, кофе с молоком и тяжелый рабочий день.

Цена: по запросу

Блеск для губ Infaible, 103, L'Oreal Paris

Полюбила этот блеск за мелкий и очень деликатный шиммер в составе — губы не выглядят чересчур блестящими, но деликатное сияние очень освежает образ. У блеска не липкая и приятная текстура, он не скатывается на губах. За счет этого средство можно наслаивать, чтобы добиться более интенсивного сиияния — в таком случае блеск выглядит на губах как жидкие бриллианты. В один слой средство хорошо сливается с естественным цветом губ — отличный вариант для поклонниц макияжа в стиле нюд. С этим блеском они будут выглядеть очень ухоженными.

Цена: около 500 руб.

Ультрастойкая помада-блеск All In One Maxi Glow Lipgloss, 110, Eveline

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

В тюбике блеск выглядит фиолетовым, но на губах он дает легкий сиреневый оттенок с блестящим финишем.

Текстура у средства не липкая, но и не очень стойкая. Ообновлять блеск приятно — он мягко распределяется по губам и защищает их от ветра. Использую его на каждый день, когда нет желания и времени делать макияж — лицо становится более свежим.

Цена: около 300 руб.

Кремовый блеск-сияние Luxe Creamy Lip Glow, 01, Kiss Professional

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Мне понравилось, что средство не требует специальной подготовки губ перед нанесением — наоборот, он нежно ухаживает за кожей, скрывая шелушения и неровности.

Зеркальный блеск заметен уже после первого слоя, но средство не очень плотное — отлично подойдет для того, чтобы сделать цвет собственных губ более ярким и насыщенным.

Нейтральный оттенок с перламутром идеален для любой ситуации — и для макияжа в офис, и на вечеринку. Носила его как самостоятельное средство: и без помад он выглядит на губах прекрасно.

Цена: 490 руб.

Блеск для губ Сream Lip Stain Metal, 10, Sephora

Тестировла специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

Это один из самых необычных блесков, которые я когда-либо пробовала. У него металлический матовый финиш, который выглядит на губах глянцевым и блестящим.

Средство очень стойкое и застывает на губах в течение 30 секунд. Но оно комфортно в носке: не чувствую стянутости, а формула не провоцирует шелушений.

За счет легкой текстуры интенсивность можно варьировать от легкого блеска до плотного сатинового покрытия.

Под блеск я наносила бальзам, чтобы не чувствовать сухость губ, — и так он держался еще дольше.

Цена: около 600 руб.

Кремовый блеск-сияние Luxe Creamy Lip Glow, 02, Kiss Professional

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Оттенок напомнил мне цвет какао, которым я согревала душу холодной зимой. Но он идеально подойдет и для лета, когда появится загар — коричневый блеск будет подчеркивать бронзовую кожу и скулы.

Особого внимания заслуживает аромат средства — легкий сладкий шлейф останется на ваших губах а 3-4 часа (такова стойкость средства).

Компактная упааковка легко поместится в маленькую сумочку, а удобным апликатором можно нанести средство на губы даже в спешке по дороге в офис.

Цена: 490 руб.

Глянцевый блеск для губ Mirror Shine, 01 Zero Clear, Kiss Professional

Тестировла специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

На губах средство выглядит очень естественно: его можно использовать соло и как финиш для помады насыщенного оттенка.

На губах он практически незаметен, но дает красивый глянцевый эффект, который делает образ завершенным. Пигмент равномерно сходит с губ, теряя глянец, но легкие блестки остаются на губах до конца дня.

Цена: 350 руб.

Блеск для губ Cover Gloss, 3, Pierre Rene

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

У средства очень приятная кремовая текстура и плотное покрытие, которое напоминает жидкий глянец.

Блеск хорошо распределяется по губам с первого нанесения, делая их увлажненными и визуально увеличивая в объеме.

Пользуюсь им для вечернего выхода — он прекрасно сочетается со smoky eyes и бронзером.

Цена: по запросу.