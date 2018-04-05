Фабрика РаллеВ 1843 году французский подданный Альфонс Ралле открыл в Москве, на Вятской улице, парфюмерную фабрику — и положил тем самым начало российской косметической промышленности. Производство росло интенсивно. В 1856 году образовался торговый дом под названием «Товарищество „А. Ралле и Ко“». В 1865 году, на проходившей в Москве выставке мануфактурных произведений, экспертная комиссия отнесла фабрику к первому разряду за обширное производство и отличные свойства товаров. На пике своего успеха фабрика Ралле производила мыло, помады, пудру и целых 675 видов парфюмерии, и входила в число поставщиков императорского двора. После революции 17-го года «Товарищество высшей парфюмерии Ролле и Компания» прекратило свое существование. Большевики национализировали предприятие, переименовав его в «Государственный мыловаренный завод № 4», а затем — в «Государственную мыльно-косметическая фабрику „Свобода“». Парфюмерное производство передали фабрике «Новая заря», а «Свобода» с тех пор продолжила производить средства гигиены, но уже для широких народных масс. С продукцией этой фабрики хоть раз сталкивался каждый житель постсоветского пространства. Отличить ее можно по характерным названиям. Это зубные пасты «Хвойная» и «Жемчуг», крем для ног «Эффект» и для рук — «Силиконовый». Линейку популярных мыл — «Банное», «Бархатное» и «Особое» — тоже делают здесь. Все это изготавливается в Москве на улице Вятская, в здании, которое теперь считается памятником архитектуры. Здесь производят мыло, косметику и зубную пасту, а также пластмассовые и алюминиевые тюбики. Таких тюбиков, наполненных всевозможными субстанциями, объединение «Свобода» выпускает по миллиону в сутки, и поставляет не только по России, но и, например, в страны Прибалтики. Как варитьПрисоединившись к группе одиннадцатиклассников, мы начинаем экскурсию с холла фабрики, где повсюду развешаны фото сотрудников и легендарных образцов продукции — например, крема и мыло «Детское» с щенком и котенком на упаковке. — На нашем заводе делают все: шампуни, мыло, зубные пасты, краски, кремы взрослые и детские, женские и мужские, — произносит Елена Родина, которая ведет экскурсию, — Кто скажет, какие мужские кремы существуют в природе? — Для бриться и после бритья! — уверенно отвечает учительница, сопровождающая школьников. — Совершенно верно! И, кстати, процент мужчин, которые тратят на уход за собой все больше средств, с каждым годом растет! — откликается Родина. Набор кремов для женщин намного разнообразнее, но в варочном цехе, куда мы направляемся, все они готовятся по одной технологии. Рядом с цехом стоит отдельная емкость с водой. Московская водопроводная вода содержит много минералов, в частности, кальция и магния, и считается слишком жесткой, поэтому для производства косметики ее специально умягчают, иначе в крем могут попасть микроскопические абразивные частицы, а этого коже совсем не нужно. До фабрики, как и до городских квартир, вода много километров идет по трубам, которые могут быть и старыми, и ржавыми. Поэтому вода, по словам Елены Родиной, также проходит механическую очистку в огромных промышленных фильтрах. По трубе вода поступает в варочный цех — здесь чисто, жарко, и стоят большие закрытые чаны — варочные реакторы — в которых при температуре 60−80 градусов Цельсия варится крем. Женщина в белоснежном рабочем костюме стоит на лестнице у чана где-то под потолком и ведет записи в блокноте. — Все компоненты и условия варки крема записаны у технолога в технологической карте, — поясняет Елена, — и операторы в цехе внимательно следят за соблюдением всех требований. Неправильно сваренный косметический крем исправить невозможно, можно только утилизировать. Всего в цехе шесть варочных реакторов: один рассчитан на две тонны косметической массы, остальные — на одну тонну. Под полукруглой крышкой реактора находится две мешалки и специальная насадка — гомогенизатор. Готовый крем должен быть полностью однородным, без сгустков и комков, и гомогенизатор нужен, чтобы довести косметическую массу до однородной консистенции. С точки зрения физики крем — это эмульсия, то есть, раствор мелких капель жидкости в другой жидкости. — Эмульсии бывают двух типов: «вода в масле» и «масло в воде». По сути, большинство кремов — эмульсии, однако не все эмульсии — кремы. Основой для всех кремов служат жиры и вода, — объясняет Елена Хлыстова, дерматовенеролог, научный сотрудник Московского научно-практического научного центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы. При этом, по ее словам, кремов-суспензий не бывает. Суспензия — смесь, в которой твердое вещество распределено в виде мельчайших частиц в жидкости. Но такие частицы не способны проникнуть под кожу. Так что если в косметике содержатся твердые частицы, это, вероятнее всего, скраб. Чтобы смешать несмешиваемые фазы — например, масло и воду, в кремах используются эмульгаторы, поэтому процесс варки крема называется эмульгирование. В начале, середине и конце этого процесса сотрудник испытательной лаборатории при производстве берет из реактора кремовую массу на анализ. Она должна соответствовать определенным параметрам по плотности, вязкости, цвету, запаху, кислотности и содержанию микроорганизмов. Сырье для варки крема подается в реактор по трубе. Некоторые ингредиенты, например, воск, поступают на фабрику в твердом виде, поэтому его предварительно растапливают в специальном агрегате под названием «участок плавления твердого жирового сырья». Процесс варки, в зависимости от состава, продолжается до нескольких часов. Когда эмульгирование окончено, готовую массу перекачивают в емкости для временного хранения, а оттуда по трубам — вниз, в тубный цех. Там крем фасуют по тюбикам. Мы спускаемся в тубный цех, проходя мимо мыльного производства. Цех фасовки мыла выглядит ровно так, как можно себе представить: просторное помещение с несколькими конвейерами, по которым нескончаемыми рядами плывут к месту упаковки белые бруски. В цехе стоит характерный мыльный запах, получающийся из смеси ароматов трех десятков наименований: от «Особого» до «Русской бани». Как засунуть это в тюбик«Свобода» фасует крема в тюбики двух видов — пластиковые и алюминиевые, которые самостоятельно изготавливает как для себя, так и для других заказчиков. Так, в тюбиках от фабрики «Свобода» выпускают, например, мазь Вишневского — популярное еще в СССР средство для лечения ран и прочих травм кожи. Сделать пластиковый тюбик довольно просто. В специальный аппарат загружают пластик, из него вытягивают длинную ленту, которую сворачивают в трубочку и нарезают на отдельные сегменты. Для этого на пластиковую ленту через определенные промежутки наносят специальные метки — красные, черные или зеленые. Существует городской миф, согласно которому эти метки имеют некое тайное значение. Якобы, черная метка означает, что зубная паста или крем состоит полностью из синтетических компонентов, а зеленая — что состав полностью натуральный На самом деле, объясняет сотрудник фабрики, такие метки нужны исключительно машине, которая по ним определяет, в каких местах разрезать пластиковую трубку на сегменты для туб. Установленный на ней фотоэлемент вообще не различает цветов — все эти красочные метки для него имеют оттенки серого. Поэтому метка может быть любого цвета, но, как правило, берется из дизайна упаковки. Алюминиевые тюбики подвергаются дополнительной обработке: покрываются изнутри лаком и нагреваются в печи до 480 градусов Цельсия. Лак запекается и получается блестящая полимерная пленка — она защищает крем от контакта с металлом. Хотя алюминий — металл инертный и в химическую связь вступает крайне неохотно, производители все равно продолжают это делать — перестраховываются. После внутренней обработки тюбик сверху покрывают белой эмалью, поверх нее наносят рисунок — и тюбик готов. Крем фасуют по тюбикам из разных материалов неспроста. Если крем содержит свыше 50% натуральных жиров, его кладут в алюминиевый тюбик. Жиры хорошо окисляются от контакта с кислородом, поэтому чем меньше воздуха в упаковке, тем лучше: металлический тюбик не расправляется после надавливания, а значит и места для воздуха в нем не остается. Готовые тюбики имеют один незапаянный конец, в таком виде и отправляются в отделение фасовки, куда по трубам идет и кремовая масса. В раскладывании крема по пластиковым и алюминиевым тубам есть свои тонкости. Пластик хорошо держит форму, поэтому пластиковые тубы просто закладывают партиями в специальный прозрачный контейнер, откуда они идут на заполнение кремом. На наших глазах работница конвейера берет коробку с плотно уложенными в ней в вертикальном положении тюбиками и разом высыпает их в прозрачный контейнер, где предыдущая партия уже подходит к концу. Из контейнера тюбики отправляются на наполнение кремом. С алюминиевыми тюбиками так не получится — они мягкие, их легко помять, поэтому оператор перекладывает алюминиевые тюбики на тубоприемник вручную и по одному. Если тюбик помялся или просто упал на пол, он списывается в брак и помещается в специальный короб. Заполняется тюбик с обратной стороны от колпачка, а затем этот конец запаивается, если он пластиковый, или просто зажимается, если алюминиевый. Машина ставит на этикетке срок годности и номер партии. Так как алюминий легко мнется, для продажи его также укладывают в картонные футлярчики. Для школьников с учителями экскурсия подходит к концу: они отправляются к выходу, сдавать гардеробщице чепчики, выбрасывать бахилы и делать селфи. А я иду в научный центр фабрики, чтобы узнать, из чего приготовлено все, что мы только что видели. Из чего это состоитСостав крема довольно прост: в его основе подготовленная вода, смешанная с различными маслами, в основном растительными — оливковым, подсолнечным, маслом ши, иногда животными (норковое масло), а также различными экстрактами, например, икры, планктона, шоколада и т. п. При этом от компонентов зависит, какую функцию будет выполнять крем: увлажняющую или питательную. Увлажнение пригодится любой коже. По словам Елены Хлыстовой, научного сотрудника 2-го дерматовенерологического отделения Московского научно-практического научного центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы, эту функцию в креме выполняют жиры (масла, ланолин, сквалан, мочевина, воски, глицерин) и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, связывающая и удерживающая на себе молекулы воды. — Увлажняющие компоненты, в первую очередь, способствуют восстановлению кожного барьера, скрепляя клетки эпидермиса между собой и препятствуя трансэпидермальной потере влаги кожи, говорит Хлыстова. А вот питание необходимо, главным образом, коже возрастной. Дело в том, что свою упругость она сохраняет благодаря белку коллагену. Он имеет фибриллярную структуру и похож на пружину. Благодаря ему кожа остается упругой. Но с возрастом, из-за изменения гормонального баланса и нарушения метаболических процессов выработка коллагена в коже замедляется. Поэтому питательные кремы, как правило, призваны не питать кожу напрямую, а лишь стимулировать ее обменные процессы, «подталкивать» ее саму вырабатывать дополнительный коллаген. К таким стимулирующим веществам относятся, например, витамины А, Е и С. В частности, именно в присутствии витамина С (аскорбиновой кислоты) происходит естественный синтез коллагена в коже. Фруктовые кислоты в составе крема помогают справиться с шелушением, разгладить кожу, снять воспаление и обладают легким эффектом пилинга, поясняет Елена Хлыстова. Также кремы часто содержат экстракты — фармацевтические препараты, получаемые извлечением растворителями (спирт, вода, эфир, глицерин и их смеси) лекарственных веществ из растительного сырья. Их эффект основан на действии содержащихся в них веществ. — Например, в растительных экстрактах содержатся природные изофлавоны, которые стимулируют метаболическую активность и структурные белки кожи — такие, как коллаген, эластин и кератин, — говорит Хлыстова, — благодаря чему уменьшается глубина морщин, повышается эластичность и упругость кожи, — в виноградной косточке и мякоти содержится много активных веществ — полифенолов, которые обладают уникальной способностью предотвращать образование свободных радикалов в организме (главной причины раннего старения кожи и возникновения раковых заболеваний). При этом главное, о чем следует помнить, пользуясь кремом — он приятен бактериям не меньше, чем коже. Поэтому следует свести к минимуму контакт крема с воздухом и руками. Баночные кремы на вид эстетичнее, чем смятый алюминиевый тюбик, но в банку нужно лезть пальцем, а это лишний повод занести микробы. — Некоторые производители прилагают к банке и лопаточку, но ее все равно нужно где-то хранить после использования, и регулярно промывать, — рассуждает Елена, — в любом случае кремы не могут храниться долго. Обычно срок годности не превышает полугода, потом в креме накапливаются токсины, грибковые инфекции и прочие неприятные вещи. Многие боятся консервантов в косметике, но, по словам Елены, без них совершенно нельзя обойтись. Консерванты, правда, бывают разные. На фабрике «Свобода» используют популярные консерванты из класса эфиров — парабены. Ученые сходятся во мнении, что парабены неопасны для здоровья человека, гипоалергенны и не приводят к каким-либо отрицательным последствиям для здоровья. Хотя есть несколько исследований, показавших, что большое количество парабенов содержится в раковых опухолях при раке груди, ученым не удалось найти достоверных подтверждений причинно-следственной связи применения парабенов и рака. — Парабены разрешены на основании подтвержденных данных о безопасности. Это один из немногих компонентов, который широко изучен и разрешен в пищевой и фармацевтической промышленности, десятки лет клинических исследований подтвердили, что это один из консервантов широкого спектра действия, угнетающий как бактерии, так и грибы. Очень много шумихи вокруг них связано с маркетинговыми войнами производителей сырья и готовой продукции, — считает Вероника Смагина, завлабораторией кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств РХТУ им. Менделеева. Если на упаковке косметики написано «без парабенов», это не означает, что в ней совсем нет консервантов, в противном случае крем не сможет храниться дольше нескольких дней. На фабрике объединения «Свобода» используют и другие консерванты, например, феноксиэтанол. «Это мягкий консервант, у него большая рабочая концентрация и меньше спектр действия», — говорит Смагина. А вот бронопол (2-бром-2-нитропропан-1,3-диол), который здесь также добавляют в состав некоторых кремов, по мнению специалиста, консервант более «тяжелый» из-за содержания брома. Применение бронопола запрещено, например, в Канаде. Другое пугающее слово, которое встречается на упаковках как крема, так и печенья — эмульгатор. Но в нем тоже нет ничего страшного. Крем готовят из масла и воды, но так как молекулы воды полярны, а масла — нет, они не могут соединяться. Смешанные вода и масло быстро расслоятся, поэтому к ним и добавляют эмульгатор — для получения стабильной эмульсии. Наиболее распространенный эмульгатор — ланолин, его готовят из овечьей шерсти холодного прессования. — Несмотря на то, что это эмульгатор природного происхождения, он не так уж полезен для кожи, — говорит Елена Родина, — ланолин имеет некоторый комедогенный эффект, то есть, забивает поры и может спровоцировать появление черных точек, если кожу как следует не очищать. Поэтому объединение «Свобода» использует, в основном, ПЭГ-4 полиглицерил-2 стеарат — распространенный синтетический эмульгатор, получаемый из глицерина. Он совершенно безвреден, что подтверждает Вероника Смагина. К сожалению, комедогенными считаются и некоторые другие вещества, производимые на фабрике: изопропилпальмитат и изопропилмиристат. «Сейчас эти устаревшие ингредиенты выводятся из производства», — говорит Смагина. Чтобы снизить побочные эффекты от косметики, необходимо как следует очищать кожу в конце дня и правильно умываться. Правильно, с точки зрения косметологии — не руками, а специальной губкой, и не водой из-под крана, а тщательно отфильтрованной или прокипяченной водой, которую лучше хранить в специальной емкости. Стремление современного городского потребителя ко всему «природному» и натуральному вызвало моду на натуральную и органическую косметику. Это косметика. содержащая ингредиенты природного, в основном, растительного происхождения, и с консервантами, разрешенными для «зеленой „натуральной косметики. В мире существует множество ассоциаций производителей такой косметики, а также баз данных, где можно проверить, соответствует ли крем на вашей полочке стандартам „натуральная“ или „органик“. — Сейчас основа косметики — натуральные масла. Синтетические компоненты остаются, но они проходят строжайшую проверку на безопасность, — говорит заведующая косметической лабораторией объединения „Свобода“ Елена Андреева, — что касается органической косметики, то это, главным образом, вопрос сертификации. Если на креме стоит пометка „органический“, значит, ингредиенты для него выращены, например, на полях без пестицидов и удобрений, а также в составе должен быть определенный процент натурального сырья. При фабрике имеется целый научный центр, где разрабатывают новые виды и сорта косметических средств, и, по словам Елены, его специалисты подмечают определенные тренды на те или иные ингредиенты кремов. — Например, облепиховое масло. Его используют в косметологии уже, наверное, лет сто, но вдруг два года назад оно взлетело на пик популярности во всем мире. Потом пошла мода на шоколад и масло какао. Многие ингредиенты идут из пищевой промышленности, — говорит Андреева. Есть и особенные компоненты, например, экстракт икры (как правило, редких и дорогих сортов рыбы). — Молекулы в нем маленькие и легко проникают в кожу, к тому же икра питательная, что тоже хорошо. Но икры мало, и добывать ее дорого, поэтому и крема получаются дорогие, — говорит Елена Родина. По словам Елены Хлыстовой, средства на основе икры лососевых рыб содержат аминокислоты, омега-3, омега-6 жирные кислоты, витамины и микроэлементы, служащие основой для выработки коллагена и оказывающие выраженный антиоксидантный эффект на клетки — именно это и требуется зрелой коже. Тем не менее, пользуясь любым кремом, даже самым дорогим, нужно понимать, что чуда с кожей он не сотворит. Крем активен только в верхнем слое кожи — эпидермисе, в то время как морщины, например, формируются в среднем слое — дерме. С помощью косметики кожу можно подпитать и помочь ей сохранить влагу. С естественными процессами старения никакой крем справиться не способен — разве что отчасти замаскировать на время.