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На 20 лет старше: макияж состарил Хлою Морец
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На 20 лет старше: макияж состарил Хлою Морец 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Теперь девушка Бруклина Бекхэма выглядит ровесницей его мамы.
Чаще всего девушки делают макияж, чтобы выглядеть красивее и привлекательнее. К тому же существует огромное количество техник в мейкапе, которые позволяют скрыть какие-то недостатки внешности и даже выглядеть моложе. Однако молодые девушки не всегда знают, как правильно подчеркивать свою красоту с помощью косметики, и наносят слишком много макияжа на лицо. Именно это и произошло с 21-летней актрисой Хлоей Грейс Морец.
На днях папарацци застали Хлою, возвращающуюся из гостей в Лос-Анджелесе. На ней были серые спортивные штаны, черная кофта и кроссовки. Под такой спортивный стиль девушки решила сделать весьма яркий макияж: толстый слой тонального крема, немного контуринга и драматичный мейкап глаз.
Так можно было накраситься только на вечернее мероприятие, а не в гости к друзьям. Можно заметить, что такой тяжелый макияж старит актрису и придает ей минимум 20 лет.
Лучше всего молодым девушкам не использовать слишком много мейкап средств. Максимум — bb-крем, тушь, немного румян, хайлайтер и блеск для губ. Именно такой макияж не придает возраста и украшает девушек.
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