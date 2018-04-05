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Почему не действует ваш дезодорант
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Почему не действует ваш дезодорант 

МедикФорум 52 минуты назад
Фото: МедикФорум
Ошибки в использовании дезодоранта могут привести к тому, что ваши подмышки «взбунтуются» в самый неподходящий момент. Что может быть проще, чем использовать дезодорант? Пара взмахов руками, — и готово. Но это лишь на первый взгляд. Что мы делаем не так? Наносим дезодорант по утрам. Самая типичная оплошность. Ученые говорят, что дезодорант надо наносить на кожу вечером, перед сном. В ночное время потовые железы в подмышках тоже «спят». Дезодорант получает возможность для более выгодного «сотрудничества» с кожей. Утром средство не смоется и не утратит своей эффективности. Наносим дезодорант на влажную кожу. Тогда как по правилам наносить его нужно на совершенно сухую кожу. После мытья и до нанесения дезодоранта должно пройти 20-30 минут, иначе влага в порах кожи сделает его использование просто бессмысленным. Наносим дезодорант небрежно. Дезодорантом в виде стика или ролика нужно проводить по коже два раза. Спрей распылять не меньше 3 секунд. Наносим дезодорант по второму кругу. Использование дезодоранта — это строго однократная процедура. То есть, вымыли кожу, высушили и нанесли средство. И так каждый раз. Не нужно пользоваться дезодорантом повторно! Наносим неподходящий дезодорант. Совет экспертов: любое косметическое средство должно подбираться индивидуально. Дезодорант — не исключение. Поэкспериментируйте с разными, обязательно найдете свой. Ранее МедикФороум писал о подручных средствах, которые могут помочь в ситуации, когда нужно быстро избавиться от прыщей на лице.
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