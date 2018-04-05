Ещё
Как выбрать помаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выбрать помаду 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Наверное, каждая девушка рано или поздно начинает краситься. Конечно, краситься каждая из них может по-разному. Если одна для этого использует огромное количество разной косметики, то другая использует все по минимуму, чтобы было едва заметно. Кроме этого многие мужчины при виде девушек сразу же обращают внимание на губы девушек. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что именно поэтому за ними нужен дополнительный уход и внимание. Вот только не каждая девушка умеет ей пользоваться. А ведь многим кажется, что здесь нет ничего трудного. Для начала нужно открыть помаду, а потом выкрутить ее и нанести на губы. А ведь ее нужно сначала подобрать, ведь не все цвета хорошо подходят вам. И для этого придется немного постараться. Сегодня существует огромное количество разных цветов. Наверное, в состав каждой помады обязательно нужно чтобы входил не только воск, но еще и увлажняющие и смягчающие вещества. При помощи воска помада наноситься легко и не приносит никаких неудобств. Но помимо этого в состав некоторых помад входит и пчелиный воск или воск пальмы. Сегодня стало еще больше производителей помад. И они начали добавлять в помаду алоэ, различные аминокислоты, коллагены и витамины. Именно для того чтобы губы были всегда увлажненными и ухоженными нужно выбирать помаду в состав, которых входили только натуральные компоненты. Ранее эксперты рассказали, как выбрать помаду.
МедикФорум: последние новости
Советы по макияжу Это ужасно: что в женской внешности отталкивает мужчин Прически, которые делают лицо стройнее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад45
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье52
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток13
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение