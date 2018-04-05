Как правильно накладывать маску для лица

Sobesednik.ru выяснил, что следует учитывать при накладывании косметических масок на лицо.

Маска — это приятно. Это 15 минут для себя и своей кожи. И если делать ей такие подарки хотя бы пару раз в неделю, ее благодарность вы непременно заметите в зеркале.

Вроде бы дело нехитрое — намазать на лицо некую субстанцию, п­одождать и убрать. Однако и в таком деле есть нюансы.

Посмотрим, про какие полезно помнить.

Только на чистое

Конечно, абсолютная аксиома — это правило нанесения маски только на чистую кожу. На чистую — значит, предварительно очищенную, это нужно делать даже в том случае, если на лице и шее не было косметики. Надо удалить все загрязнения, в том числе кожное сало, только после этого можно наносить маску. Есть средства, которые подходят и для умывания, и в качестве маски (обычно в их состав входит глина). Но и в таком случае кожу нужно сначала полностью очистить, а лишь потом при желании повторно нанести то же средство, ожидая от него дополнительного эффекта маски.

Проверка связи

По-хорошему любую новую маску нужно проверить на возможность аллергической реакции. В контакте с кожей она все-таки будет довольно долго. Тест очень прост: наносим немного средства на внутреннюю часть предплечья, оставляем на 20 минут, удаляем, оцениваем результат. Если нет покраснения, припухлости, не было жжения, значит, можно наносить маску непосредственно на лицо. Кстати, не забудьте про шею и область декольте — почти все средства, кроме предназначенных для проблемной кожи, можно наносить и там.

В компании с водой

Вы наверняка видели в глянцевых журналах красавиц, которые сидят в саунах с масками на лицах. И удивлялись: разве не полагается лежать? На самом деле очень многие маски любят условия повышенной влажности и в инструкции к ним прямо описана рекомендация наносить их, например, в душе или во время приема ванны. Влажные условия предпочтительны, например, когда вы используете очищающую, увлажняющую или маску, в состав которой входит гиалуроновая кислота. Они любят влагу, результат будет заметнее.

Не всегда можно на ночь

Некоторые маски можно оставлять на ночь, но далеко не все. Это допустимо, к примеру, в случае с маской в виде крема или бальзама, но совершенно неполезно, если маска тканевая или грязевая. Косметологи вообще не рекомендуют игнорировать указанное производителем время, в течение которого он советует оставлять маску на коже, оно обозначено не случайно. Никакие домашние маски оставлять на лице дольше чем на 15–20 минут нельзя, тем более до утра!

Смывать о­сторожно

Если используете самодельные маски для волос, имейте в виду, что некоторые продукты не так просто смыть, как кажется. Например, что-то может свернуться под действием горячей воды, и тогда промыть волосы от сгустков будет непросто. Если в составе маски было хоть немного масла, смывать ее придется с помощью шампуня. Именно поэтому масляные маски наносят до мытья, а не на чистые волосы.

Что может огурец, если добавить к нему сметану

В те времена, когда в магазинах можно было найти разве что пару видов кремов и спиртовых лосьонов, а использование сырого яйца вместо шампуня не вызывало ни у кого удивления, наши мамы и бабушки активно экспериментировали с продуктами, создавая из них разнообразные маски. Их наработки и сейчас в ходу, хотя каждая косметическая марка, бюджетная и люксовая, может предложить на выбор несколько вариантов готовых масок для самых разных целей. Однако можно ли и дальше обходиться подручными натурпродуктами типа огурца, сметаны, овсянки, меда и пр., надеясь на заметный результат?

Косметологи утверждают, что нет. То, что несут с собой продукты, не способно проникнуть дальше наружного слоя эпидермиса. Освежить кожу здесь и сейчас, тонизировать, возможно, отбелить отдельные участки — да, но ни борьбу с морщинами, ни глубокое увлажнение, ни другие глобальные задачи таким образом не решить. В этом случае тот же огурец, сметану или мед лучше съесть, а лицу и шее подарить хорошую современную маску, созданную в лаборатории.

Кстати

Популярные сейчас корейские тканевые маски нельзя оставлять на лице до высыхания — в таком случае они начинают вытягивать из кожи влагу. Даже если вам кажется, что маска еще могла бы поработать, снимайте через положенное время. Умываться потом не нужно, что-либо удалять полотенцем или бумагой тоже, только распределить пальцами остатки пропитки по коже и дать высохнуть.

Что есть что ✔ Грязевые. Маски на основе морских грязей и глины используются для очищения пор — они буквально вытягивают из них то, что там скопилось и не поддается стандартному умыванию. Такие маски всегда смываются.

✔ Скатки. Маски-скатки тоже предназначены для очищения кожи, но их задача — удалять омертвевшие частички кожи. Что они и делают, когда вы скатываете такую маску пальцами.

✔ Маски-бани. Их задача — мощное увлажнение кожи.

✔ Тканевые. Они доставляют в кожу активные вещества — по сути, выполняют ту же задачу, что и сыворотки. Имейте в виду, что они никогда не используются повторно, даже если на тканевой маске «еще много осталось».

✔ Порошки. Порошковые маски нужно готовить, разбавляя водой (обычной или розовой), гидролатами, йогуртом, отварами трав, соками, как традиционный индийский убтан — аюрведический порошок из сухих трав, специй, круп мельчайшего помола, глины и растительного мыла. Их наносят руками, слегка массируя кожу или волосы, а потом оставляют на определенное время, постоянно смачивая. Удаляются они с помощью воды.

✔ Альгинатные маски. Это маски в прямом смысле слова. После нанесения они застывают и снимаются потом, как слепок. Главная задача таких масок — улучшение кровоснабжения кожи, тонизирование, лифтинг. Аналогичный эффект дают парафиновые маски. Под такими масками нужно лежать, максимально расслабившись.