Просто куколки! Джиджи Хадид, Селена Гомес и другие звезды — обладательницы baby-face

Воплощение идеального «Baby-face» — херувимчик в женском обличии с большими выразительными глазами, натуральными припухлыми губами, аккуратным носиком и пухлыми щечками. Главные плюс этого типа внешности — вечно цветущий и юный вид, а еще абсолютная неподвластность коварному времени, ведь на таких красавицах возрастные изменения отображаются значительно медленнее.

Сегодня детское лицо — главный тренд, который наконец-то стало под силу вытеснить грубые черты лица и броский контуринг, которые, так или иначе, добавляли лишние годы самым прекрасным из нас.

Самая яркая и популярная представительница типажа «детского личика» — красотка с латинскими корнями Селена Гомес. В свои 25 лет звезда выглядит не старше, чем на 16. Правда, по признанию самой звезды, это ее больше смущает, чем радует: «со своей внешностью мне сложно быть роковой и сексуальной женщиной»

Русская модель Наталья Водянова — еще один яркий пример «Baby-face». Несмотря на то, что у модели пятеро детей, ее саму можно принять за подростка. Ведь в свои 36 лет она все так же неотразима, как в 25.

Поэтому, если вдруг тебе повезло родиться обладательницей пухлых щечек, то не стоит пытаться скрыть их за ввышедшим из моды контурингом, просто подчеркни свою природную красоту: выдели губы, добавь румянца и, кончено, счастливую улыбку, которая явит твои прелестные ямочки всему миру.

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Фото: Instagram.com