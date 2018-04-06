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Профилактическую акцию провели онкодерматологи ПИМУ на одном из заводов в Павлове
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Профилактическую акцию провели онкодерматологи ПИМУ на одном из заводов в Павлове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники Центра диагностики и лечения опухолей кожи совместно с преподавателями, ординаторами и студентами кафедры кожных и венерических болезней ПИМУ провели акцию по ранней диагностике опухолей кожи на Павловском заводе художественных металлоизделий им. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медиуниверситета. «Было осмотрено 230 работников и выявлены два случая базальноклеточного рака кожи, требующие патоморфологического подтверждения и лечения в условиях специализированного отделения. Всем осмотренным были даны рекомендации по самообследованию, уходу за кожей и защите от солнечных лучей», — сообщила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней доцент Ирена Шливко. Как сообщалось ранее, в нижегородском центре лечения опухолей кожи разрабатывается программа для смартфонов, диагностирующая злокачественные опухоли кожи. Партнер проекта «Здоровье» медицинский центр «Добрый доктор».
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