Ещё
Сколько тратит на косметику Шэрон Стоун?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько тратит на косметику Шэрон Стоун? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Шэрон Стоун в свои 60 выглядит прекрасно, и теперь понятно почему. Как призналась актриса, в ее косметичке много разных бьюти-продуктов, без которых она никак не может обойтись. Кстати, не только премиум-сегмента, есть и вполне доступные продукты.
Для волос
«Кроме шампуня и кондиционера у меня есть разные средства для укладки: спреи, лаки и пасты», — делится Шэрон.
все слайды
Для макияжа
«Я дружу с основательницей бренда Nars Франсуа, и мне очень нравятся средства ее марки, поэтому в моей косметике так много продуктов от нее», — откровенничает Шэрон.
все слайды
Для ухода за кожей лица и тела
Что касается средств по уходу за кожей, то тут Шэрон отдает предпочтение разным увлажняющим кремам.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-tratit-na-kosmetiku-sheron-stoun/
Peopletalk: последние новости
Без шуток: в моде брови с глиттером! Бьюти-флешмоб: акнепозитив Сияющая кожа, как у Ирины Шейк, и всего за 5 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад74
Как Памела Андерсон пережила насилие9
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье62
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток18
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение