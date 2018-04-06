Сколько тратит на косметику Шэрон Стоун?

Шэрон Стоун в свои 60 выглядит прекрасно, и теперь понятно почему. Как призналась актриса, в ее косметичке много разных бьюти-продуктов, без которых она никак не может обойтись. Кстати, не только премиум-сегмента, есть и вполне доступные продукты.

Для волос

«Кроме шампуня и кондиционера у меня есть разные средства для укладки: спреи, лаки и пасты», — делится Шэрон.

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Для макияжа

«Я дружу с основательницей бренда Nars Франсуа, и мне очень нравятся средства ее марки, поэтому в моей косметике так много продуктов от нее», — откровенничает Шэрон.

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Для ухода за кожей лица и тела

Что касается средств по уходу за кожей, то тут Шэрон отдает предпочтение разным увлажняющим кремам.

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