Ирина Безрукова поделилась секретами сохранения молодости

В свои 52 года актриса Ирина Безрукова выглядит как минимум на 10 лет моложе. Некоторые поклонники были уверены, что Ирина все же обращалась за помощью к пластическим хирургам. Безрукова отрицает все обвинения в пластике и отмечает, что просто тщательно следит за своим внешним видом и ухаживает за собой, что помогает ей оставаться в отличной форме.

Недавно Безрукова дала интервью, в котором рассказала о том, что именно ей помогает сохранять молодость кожи. По словам артистки, она регулярно посещает своего косметолога, которая подобрала для нее отличный уход.

"Я научилась классическому трехэтапному уходу: очищение, увлажнение и питание. Но этого мало. Раньше я считала, что, коль скоро мне подобрали какие-то кремы, к косметологу можно не ходить. Но это заблуждение. Много лет раз в неделю бываю у своего косметолога Елены, которой абсолютно доверяю. Она же оценивает косметику разных брендов, которую мне часто дарят, она изу­чает составы и говорит, что мне можно оставить себе, а что лучше передарить. Сейчас использую хорошую корейскую линию по уходу за лицом. Сейчас такая счастливая эпоха, что можно долго выглядеть хорошо. Не использовать это, не продлять молодость было бы глупо», — считает Ирина.