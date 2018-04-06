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Ирина Безрукова поделилась секретами сохранения молодости
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Ирина Безрукова поделилась секретами сохранения молодости 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В свои 52 года актриса Ирина Безрукова выглядит как минимум на 10 лет моложе. Некоторые поклонники были уверены, что Ирина все же обращалась за помощью к пластическим хирургам. Безрукова отрицает все обвинения в пластике и отмечает, что просто тщательно следит за своим внешним видом и ухаживает за собой, что помогает ей оставаться в отличной форме.
Недавно Безрукова дала интервью, в котором рассказала о том, что именно ей помогает сохранять молодость кожи. По словам артистки, она регулярно посещает своего косметолога, которая подобрала для нее отличный уход.
"Я научилась классическому трехэтапному уходу: очищение, увлажнение и питание. Но этого мало. Раньше я считала, что, коль скоро мне подобрали какие-то кремы, к косметологу можно не ходить. Но это заблуждение. Много лет раз в неделю бываю у своего косметолога Елены, которой абсолютно доверяю. Она же оценивает косметику разных брендов, которую мне часто дарят, она изу­чает составы и говорит, что мне можно оставить себе, а что лучше передарить. Сейчас использую хорошую корейскую линию по уходу за лицом. Сейчас такая счастливая эпоха, что можно долго выглядеть хорошо. Не использовать это, не продлять молодость было бы глупо», — считает Ирина.
Кроме того, Безрукова следит за своим питанием и занимается спортом. Она уже давно отказалась от вредной пищи. так как это вредит не только фигуре, но и коже. Пока что артистка не торопится делать уколы красоты, но не исключает, что через какое-то время может решиться и на такие меры, сообщает "7 Дней".
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