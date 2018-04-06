7 приемов в макияже, которые сделают вас старше: не делайте так!

Ошибка №1: пудровые текстуры

Дита Фон Тиз Многие женщины все никак не распробуют кремовые текстуры тональных средств. Еще с советских времен силен миф о том, что скрыть недостатки может лишь пудра. А она забивается в складки и мелкие морщинки, чем подчеркивает существующие возрастные изменения. Поэтому тональные средства (как основы, так и кремы) — ваши палочки-выручалочки. В их состав входят антивозрастные компоненты, то есть они одновременно маскируют недостатки и ухаживают за кожей. Если уж вы не представляете без пудры свой макияж, то визажисты советуют смешивать рассыпчатую пудру с дневным кремом: получите легкий матирующий эффект.

Тональный крем Lumene в «РИВ ГОШ»,

цена: от 2 078 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Тональный флюид Dior в «РИВ ГОШ»,

цена: от 2 741 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Ошибка №2: тени с блестками и металлическим блеском

Кристина Агилера Мерцающие тени — хит последних лет, но, к сожалению, в случае с возрастной кожей они могут сыграть злую шутку. За счет сияющей текстуры они подчеркивают все морщинки, складочки и неровности как на веках, так и вокруг глаз. Лучше всего использовать тени с атласным или матовым финишем. А мерцающие тени можно нанести поверх матовых и только на середину подвижного века. Матовые тени вы можете приобрести в магазине «РИВ ГОШ». Здесь представлен большой выбор средств по доступным ценам.

Тени для век Gosh в «РИВ ГОШ»,

от 1 140 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Палетка для макияжа L'Oreal в «РИВ ГОШ»,

от 1 244 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Ошибка №3: яркая подводка

Памела Андерсон Многие пытаются придать взгляду выразительность, проводя линию от внутреннего уголка глаза к внешнему по классической схеме. Однако с возрастом активная подводка делает глаза более узкими, подчеркивает возрастные изменения (включая нависающее веко) и смотрится неряшливо. Вам нужно рисовать стрелки мягким контурным карандашом от середины века, даже ближе к внешнему краю, при этом линию нужно обязательно растушевывать тенями, чтобы смягчить ее.

Карандаш Bourjois в «РИВ ГОШ», от 332 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20​

Карандаш MAC в «РИВ ГОШ», от 1 150 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20​

Ошибка №4: подводка нижнего века

Сара Джессика Паркер Главная ошибка многих женщин — подводить нижнее веко по контуру или слизистой черным карандашом, чтобы сделать взгляд роковым. Но такой прием сужает глаза и делает взгляд тяжелым. А со стороны кажется, будто вы сделали неудачную блефаропластику. Достаточно провести линию по контуру нижних ресниц тенями темно-коричневого оттенка. А сделать глаза больше поможет подводка цвета слоновой кости, нанесенная на слизистую нижнего века. Ошибка №5: избегание хайлайтера

Дженнифер Лопес Если в макияже глаз сияющих текстур лучше избегать, то не надо отказывать себе в этом удовольствии, создавая мейкап лица. Ваш главный помощник — хайлайтер. Он маскирует все недостатки (от глубоких складочек до мелких заломов) за счет эффекта светоотражения. Наносите его на скулы, середину лба, спинку носа, если хотите добиться эффекта визуальной подтяжки лица. Ошибка №6: бледные губы

Камерон Диас С возрастом контур губ становится менее четким, на коже возникают складочки, из-за чего помада растекается. Чтобы макияж губ был идеальным, обзаведитесь контурным карандашом. В идеале кремовым, его можно нанести на всю поверхность губ в качестве основы. Если же четкий цветной контур вам не нравится, берите прозрачный карандаш: в его составе содержатся силиконы, которые не дадут помаде растечься. Кстати, саму помаду не стоит наносить из тюбика толстым слоем, лучше всего это делать кистью и тонкими штрихами. Если же вы отдали предпочтение бесцветному карандашу, обратите внимание на средства в магазине «РИВ ГОШ».

Карандаш для губ Max Factor

в «РИВ ГОШ», цена: от 451 руб.

Карандаш для губ Yves Saint Laurent

в «РИВ ГОШ», цена: от 1 451 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: карандаш для губ Где: магазин косметики «РИВ ГОШ»

Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Ошибка №7: слишком яркие тени

Кэтрин Зета-Джонс Броские оттенки вроде фиолетовых, ярко-розовых, темно-зеленых, синих стоят в топе трендов почти каждый сезон. Однако тренды трендами, а красоту никто не отменял. Такие смелые цвета в моноварианте (нанесенные на все верхнее или нижнее веко) могут позволить себе подростки, но никак не женщины старше 35 лет. В антивозрастном макияже яркие оттенки рекомендуется использовать в качестве акцентов — или нанести яркую подводку, или подчеркнуть цветной тушью кончики ресниц. Узнайте о других бьюти-ошибках:

Восемь приемов в макияже, которые вас старят 6 причесок, которые добавляют вам возраст: ищем альтернативы Десять ошибок в уходе за кожей лица, которые совершают все