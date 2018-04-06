Дженнифер Энистон в стильном образе и без макияжа вышла на прогулку: фото

49-летняя Дженнифер Энистон вернулась в привычный график после расставания с мужем Джастином Теру . Актриса стала все чаще появляться на публике и не прятаться от папарацци. На днях Джен сфотографировали, когда она выходила из салона «Беверли-Хиллз».

Дженнифер Энистон

Актриса появилась на публике в сопровождении телохранителя. На ней были брюки цвета хаки, черная футболка и кожаная куртка. Образ дополнили коричневые сапоги и очки-авиаторы. Энистон выглядела замечательно несмотря на то, что в этот день она полностью отказалась от макияжа.

Дженнифер Энистон