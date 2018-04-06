Ещё
Дженнифер Энистон в стильном образе и без макияжа вышла на прогулку: фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженнифер Энистон в стильном образе и без макияжа вышла на прогулку: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
49-летняя Дженнифер Энистон вернулась в привычный график после расставания с мужем Джастином Теру. Актриса стала все чаще появляться на публике и не прятаться от папарацци. На днях Джен сфотографировали, когда она выходила из салона «Беверли-Хиллз».
Дженнифер Энистон
Актриса появилась на публике в сопровождении телохранителя. На ней были брюки цвета хаки, черная футболка и кожаная куртка. Образ дополнили коричневые сапоги и очки-авиаторы. Энистон выглядела замечательно несмотря на то, что в этот день она полностью отказалась от макияжа.
Дженнифер Энистон
Напомним, что в феврале Дженнифер Энистон официально объявила о расставании с Джастином Теру. Позже стало известно, что незадолго до этого актриса общалась со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Поклонники предположили, что экс-супруги воссоединились.
Журнал ОК!: последние новости
Омбре, зеркальная втирка и еще 4 актуальных маникюрных тренда на весну Лейтон Мистер перекрасилась в блондинку: фото Самые полезные новинки для волос: 8 выпусков ухода и восстановления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад83
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь11
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток21
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье64
Волочкова показала фото в семейных трусах87
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение