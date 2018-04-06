Дженнифер Энистон в стильном образе и без макияжа вышла на прогулку: фото 

49-летняя Дженнифер Энистон вернулась в привычный график после расставания с мужем Джастином Теру. Актриса стала все чаще появляться на публике и не прятаться от папарацци. На днях Джен сфотографировали, когда она выходила из салона «Беверли-Хиллз».
Дженнифер Энистон
Актриса появилась на публике в сопровождении телохранителя. На ней были брюки цвета хаки, черная футболка и кожаная куртка. Образ дополнили коричневые сапоги и очки-авиаторы. Энистон выглядела замечательно несмотря на то, что в этот день она полностью отказалась от макияжа.
Дженнифер Энистон
Напомним, что в феврале Дженнифер Энистон официально объявила о расставании с Джастином Теру. Позже стало известно, что незадолго до этого актриса общалась со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Поклонники предположили, что экс-супруги воссоединились.