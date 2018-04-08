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Энистон показала новый цвет волос и ужасные морщины
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Энистон показала новый цвет волос и ужасные морщины 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
После развода актриса решила привнести в свою жизнь кое-какие изменения, но пошли ли они ей на пользу…
Новый этап в жизни каждой девушки начинается именно со смены прически или цвета волос. Многие психологи уверяют, что это действительно привносит какие-то перемены в жизнь. Именно так считает и Дженнифер Энистон, которая после расставания с мужем, Джастином Теру, решила немного изменить оттенок своих локонов. Папарацци смогли застать знаменитость, выходящую из салона красоты, где и происходила смена имиджа.
На фото видно, что пряди у лица Дженнифер выглядят более светлыми, чем раньше, скорее всего, она решила сделать мелирование. Такое окрашивание освежает и даже молодит актрису, если не особо присматриваться к ее лицу. Помимо того, что у нее ужасные круги под глазами, возможно, она переживает из-за расставания и плачет каждый день, так у нее еще и сильно выраженные носогубные морщины. Именно они демонстрируют, что актриса не так молода, как кажется.
Актриса немного поправилась, и ее брюки уж сильно подчеркивают объемные ляжки. Возможно, встретив новую любовь, звезда займется собой и будет выглядеть намного лучше, чем сейчас.
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