Неожиданные факты о коже человека

Кожа — самый крупный орган нашего организма. Она обеспечивает защиту и терморегуляцию. При помощи рецепторов в ней мы имеем возможность чувствовать мир. Мы «одеты» в кожу всю жизнь, но не знаем о ней многого интересного.

Самый большой орган

Кожа — самый большой орган человеческого организма. Средняя площадь её поверхности составляет от 1,5 до 2 квадратных метров. На разных участках тела кожа имеет разную толщину и чувствительность. Самая толстая кожа на ступнях и ладонях, самая тонкая — на веках. При этом чувствительность кожи не находится в прямой зависимости от толщины. Так, на пальцах и ладонях кожа хотя и достаточно толстая, может чувствовать давление от 20 миллиграммов, что соответствует среднему весу мухи.

Гусиная кожа

Когда нам холодно, страшно, или когда мы слушаем хорошую музыку, то на теле, как известно, могут появляться так называемые мурашки. Это — рудиментарная реакция организма, доставшаяся нам «бонусом» от наших далеких предков. Когда-то она помогала им согреться и делала их убедительнее в глазах противника. В случае необходимости, крошечные мышцы по всему телу напрягаются и «подымают волосы дыбом». При густом мехе это предает шкуре хорошую теплоизоляцию. Для современного человека этот навык бесполезен.

История о «золотом мальчике»

Многие знают историю «золотого мальчика». В 1496 году в замке миланского герцога Лодовика Моро состоялось празднество, на котором в качестве символа грядущего Золотого века перед зрителями предстал покрашенный золотой краской обнаженный сын пекаря. Все бы ничего, но представление пришлось прекратить из-за болезни жены герцога. Про мальчика просто забыли. Он просидел в замке целую ночь. На утро его нашел Леонардо да Винчи , но вылечить сына пекаря не удалось, на четвертый день он умер.

Эту историю рассказывают иногда с таким выводом: мальчик умер от того, что его кожа не могла «дышать», поэтому он и скончался. Однако сегодня уже известно, что «дыхание кожи» не является доминирующим в насыщении организма кислородом, а мальчик умер из-за нарушения терморегуляции тела, из-за переохлаждения, поскольку краска расширила капилляры и они не могли сохранять тепло. Вывод: не стоит слишком увлекаться бодиартом.

Морщинистые пальцы

Каждый, кто хоть раз принимал ванну или просто находился в воде достаточно продолжительное время, обращал внимание на то, как морщинится кожа на пальцах рук и ног. Это явление напрямую связано с водопроницаемостью нашей кожи, которую обеспечивает её наружный слой. Его клетки контактируют между собой и на наружной поверхности имеют слой жира. Если мы долго находимся в воде, то внеклеточный слой жира истончается, вода получает доступ к клеткам кожи и набухает. Ничего критичного для здоровья этот процесс из себя не представляет.

Регенерация

Человеческая кожа постоянно обновляется. Этот процесс называется регенерацией. Происходит это так: новые клетки кожи образуются в зародышевом слое эпидермиса, на протяжении примерно 28-30 дней они двигаются к поверхности и теряют при этом клеточное ядро. На поверхности они при помощи содержащегося в них кератина образуют роговой слой кожи, который постепенно отшелушивается при мытье, либо соприкосновении с одеждой. Таким образом, та кожа, которую мы считаем своей, постоянно обновляется. Через месяц состав кожи человека полностью меняется.

У новорожденных процесс регенерации, как и многие другие процессы (например, метаболизм) протекает быстрее. «Смена кожи» у младенцев проходит за трое суток — 72 часа.

Общеизвестным является тот факт, что пыль в помещениях на 2/3 состоит из омертвевших роговых клеток кожи. Каждую минуту наше тело теряет до 30 000 мертвых клеток кожи. За жизнь каждый человек теряет не меньше ста килограммов «старой кожи». Миллионы тонн мертвых роговых клеток нашего эпидермиса уходит в атмосферу.

Альбиносы

Интересно также и то, что белая кожа у человека появилась не так давно, примерно 20-50 тыс. лет назад. Это произошло из-за потери части пигмента меланина мигрировавшими на Север людьми. Но до сих пор процент людей с белой кожей, лишенной меланина (альбинизм) крайне низок. Только один из 110 000 людей является альбиносом.