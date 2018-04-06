Тинты для бровей, щек и губ: что еще мы о них не знаем

Что это такое (и сразу немного о плюсах)

Тинт уже не первый год занимает почетное место в косметичке каждой продвинутой девушки, как инструмент для изменения внешности, но без хирургического вмешательства. В его состав входит большое количество красящего пигмента, но интенсивность цвета зависит от количества нанесенного средства. Он моментально впитывается в кожу и придает ей естественный оттенок.

Кто бы что ни говорил, но тинт — это жидкая субстанция. Она равномерно наносится и настолько железобетонно стойкая, что обычная помада и блеск для губ нервно пылятся на полке. Теперь можно не бегать каждый раз в дамскую комнату, чтобы подкрасить губы после бокала вина. А еще после нанесения тинта они выглядят немного припухлыми — как будто только что пережили процедуру инъекций ботокса.

На мировом бьюти-рынке можно найти тинты на любой вкус и формат: матовый, в виде блеска, пленки или помады.

Минус, на который можно закрыть глаза

Прежде, чем бежать в магазин за тинтом, нужно учесть один главный минус — он сильно пересушивает губы. Для лета может и подойти, но зимой или весной его лучше не использовать — в этот период губы и так страдают от всех неблагоприятных факторов.

К счастью, производители уже стали исправлять все свои косяки и начали выпускать увлажняющие тинты, обогащенные маслом ши, жожоба, и даже витаминами E и C.

Определиться — на какую часть лица наносить

До недавнего времени средство было предназначено только для губ, но прогресс не стоит на месте — появились тинты для бровей и щек. Не надо паниковать — нет никакого риска выглядеть матрешкой или красоваться бровями Брежнева.

Поскольку тинт используют для придания естественного оттенка, то в формате для щек — это заменитель обычных румян. Но нужно учесть один нюанс — средство быстро впитывается в кожу, так что с первым разом нужно постараться побыстрее его растушевать.

Расслабьтесь — тинтом монобровь не нарисуешь. Наоборот, это вполне бюджетный вариант окрашивания бровей без помощи салонных мастеров, который заменит и татуаж, и карандаш. Его очень трудно смыть — теперь можно спокойно гулять под дождем без зонта. С тинтом можно с легкостью менять цвет и форму бровей, а созданный макияж сохранится до 15 дней.

Есть еще что-нибудь новенькое?

Тинт для губ, щек и бровей — это не все изобретения индустрии для создания долгосрочного образа. Есть еще тени-тинт для глаз, которые, как уже можно догадаться, успешно заменяют обычные тени. Через несколько секунд после нанесения они застывают тонкой пленкой и не осыпаются, а в жаркую погоду не скатываются над веком.

Чего еще можно ожидать?

Прозрачно намекаем бьюти-брендам — не надо останавливаться на достигнутом, есть еще целый спектр проблем, которые может решить тинт: обеспечить ровный и стойкий загар, скрыть сухую и проблемную кожу.