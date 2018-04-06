Личный опыт: как я ухаживаю за сухой кожей лица

Какие процедуры у косметолога помогают устранить сухость, какой домашний уход использовать лучше всего и какие средства спасут от сухости в перелетах? Главный редактор BeautyHack Карина Андреева рассказывает про свои секреты ухода за кожей.

КОСМЕТОЛОГИЯ

Да, я не частый гость у косметолога (пожалуй, в 22 года это едва ли может быть необходимостью с учетом отсутствия явных проблем), но увлажняющие процедуры все же стараюсь делать раз в два-три месяца. Расскажу про ту, которая особенно запомнилась.

Зимой я попробовала уход в салоне красоты Анастасии Решетовой InHype Beauty Zone.

Как проходила процедура?

Сперва мы с косметологом Юлией Малашонковой обсудили мои пожелания и какой эффект я бы хотела увидеть после. Зимой чаще обычного возникают шелушения, поэтому моим главным пожеланием было — устранить сухость и вернуть коже здоровый вид, а лицу — отсутствие усталости. Мы начали с очищения — для этого использовалось молочко Ultra Hydrating Milk Cleanser от UltraCeuticals — с брендом я хорошо знакома и сама постоянно пользуюсь легендарным кремом Ultra Moisturiser Cream (о нем мы рассказывали здесь). Затем мне сделали поверхностную ультразвуковую чистку аппаратом — чтобы не спровоцировать шелушения и деликатно очистить верхние слои эпидермиса. Важный момент — косметолог работает не только с лицом, но и с зоной декольте, а в процессе ухода во время легкого лимфодренажного массажа немного касается и спины — его мне сделали на основе лосьона Ultra Hydrating Lotion и крема Ultra Moisturiser Cream, тоже UltraCeuticals.

Затем мы приступили к питательному уходу на специальном аппарате Dermadrop TDA. Это технология, которая позволяет вводить гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы и аминокислоты в глубокие слои кожи без инъекций. Довольно активные потоки воздуха проходят через тонкую трубочку и доставляют средство в кожу — это не больно, а скорее приятно и местами щекотно. Так прорабатывается все лицо. Завершающий этап — увлажняющий крем с SPF 50 Ultra UV Protective Daily Moisturizer. Его косметолог наносит массажными движениями. В конце процедуры вам дадут рекомендации по уходу за кожей. Мне очень понравился тот уход, который сделала я: wow-эффект без неприятных ощущений, довольно ловко и быстро — со всеми консультациями уложились в час. От шелушений не осталось и следа, лицо выглядело свежим и отдохнувшим уже после первой процедуры. Напитанная и увлажненная кожа — теперь никакие холода не страшны: восторг!

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ УХОД

Мои главные правила:

1) Обязательно смывать макияж (даже если вернулась очень поздно и невероятно уставшей).

2) Использовать увлажняющий крем утром перед макияжем вместо праймера.

3) Наносить жирный по текстуре крем вечером перед сном как маску.

4) Зимой перед пробежкой в лесу использовать колд-крем.

5) Если тренировка проходит утром и в зале, не наносить никаких средств (в том числе и ухаживающих), а после протереть кожу мицеллярной водой и нанести увлажняющий крем.

6) В перелетах пить много воды, по возможности делать маски или освежать кожу термальной водой/эликсиром.

7) По мере необходимости использовать патчи, а под консилер наносить крем для глаз.

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающий гель Cleananse, Avene

Очищение подбираю по принципу «что быстрее и эффективнее удалит макияж»: в вопросах ухода за кожей я достаточно ленивая. У меня нет многоступенчатого очищения: мой идеал — одно средство, которое и удалит макияж, и просто очистит кожу.

Люблю средства Avene за состав: более чем на 50% они состоят из воды термального источника Avene во Франции. Именно здесь в 1736 году был построен первый бальнеологический курорт. В этом геле прозрачно-бирюзового цвета я нашла все, что нужно: деликатно растворяет даже самый стойкий макияж и очищает кожу. При соприкосновении с водой превращается в белую пенку. Мне нравится, что я его наношу и моментально удаляю всю косметику с лица. Не сушит кожу, хоть и предназначен больше для жирного типа. Производитель пишет, что в составе нет мыла: средство не щиплет кожу, даже если удаляю им активный макияж на веках. Кстати, список лучших средств для умывания можно найти здесь.

Цена: 923 руб.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Кремы Moisture Surge и Dramatically Different, Clinique

Эти два средства я называю настоящими спасителями своей сухой кожи. Dramatically Different (более жирный по текстуре) чаще всего использую зимой или как ночной уход, а более легкий Moisture Surge — летом или как основу под макияж.

Dramatically Different — это гель нежно-желтого цвета, когда наносишь на кожу, кажется маслянистым, хоть и масел в составе не обнаружено. Работает на «5+» — справляется с шелушениями и прекрасно питает кожу. Очень часто наношу его жирным слоем как ночную маску: впитывается за 20 минут, так что можете не бояться испачкать подушку. В составе гиалуронат натрия и глицерин для интенсивного увлажнения. Кожа укрепляется за счет масла семян подсолнечника, экстрактов ячменя и огурца в формуле.

Moisture Surge — прекрасный выбор для увлажнения кожи. В составе вода алоэ, которая восстанавливает барьер влажности кожи, а витамины С, Е и зеленый чай дают мощное антиоксидантное действие. Впитывается в первые две минуты — через 15-20 уже можете наносить тональное средство.

Цена за Moisture Surge Cream: 1 359 руб.

Цена за Dramatically Different Cream: 2 000 руб.

Интенсивно увлажняющий гель Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator, Clinique

Для меня эта новинка — микс двух вышеназванных: менее жирный, чем Dramatically Different, и более питательный, чем Moisture Surge Cream. Это гель, который немного холодит кожу при нанесении, быстро впитывается и прекрасно увлажняет — идеален весной и летом. В составе активированный сок алоэ и кофеин. Очень часто использую средство даже поверх макияжа, чтобы убрать шелушения — с ними справляется на «пятерку».

Цена: 2 300 руб.

Ночная маска Drink Up Intensitive Overnight Mask, Origins

Прошлым летом на российский рынок пришел легендарный бренд органической косметики Origins (о том, почему это отличная новость, мы рассказывали тут). Создатель марки — Уильям Лаудер , внук Эсте Лаудер . С самого появления на мировом рынке Origins зарекомендовали себя как бренд, специализирующийся на натуральном составе косметики и традиционных рецептах. Кроме этого в формулах средств используются новейшие технологии и научные тенденции.

Одним из первых средств бренда, которое я протестировала, стала ночная маска Drink Up Intensitive Overnight Mask. Крем нежно-желтого цвета с травянистым ароматом очень насыщенный по текстуре, но впитывается за 10 минут. Наношу маску жирным слоем на кожу перед сном (чтобы проснуться с сияющей и отдохнувшей кожей утром) или использую в самом начале дня, если планирую делать вечером активный макияж на выход и хочу достаточно увлажнить кожу. В составе растительные масла авокадо и косточек абрикоса — для интенсивного питания.

Цена: 1 000 руб.

Крем Ultra Rich Moisturiser Cream, UltraCeuticals

Когда открываешь крышку, видишь крем, похожий на пломбир. Он жирный — надо выждать 5-10 минут, чтобы впитался. Летом лучше всего использовать тем, у кого экстремально сухая кожа, а в холода подойдет всем. Масло ши, линолевая и гиалуроновая кислоты восполняют дефицит кожного сала и липидов и улучшают плотность. Средство часто рекомендуют для восстановления после пилингов и инъекций.

Цена: 7 000 руб.

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКАМИ

Колд-крем Cold Cream, Avène

Этой зимой я почти каждое утро бегала в лесу по 5 км. От холода и легкого обморожения спасал колд-крем. Бестселлер французского бренда Avène не зря называют sos-средством: он питает и разглаживает кожу, мгновенно избавляя от шелушений и защищая от агрессивной внешней среды.

С дискомфортом и чувством жжения после прогулки или пробежки на морозе и вовсе справляется на ура — и все благодаря составу, богатому натуральными маслами и неизменной термальной водой Avène.

А за защиту отвечает пчелиный воск — он создает на лице незаметную пленку, с которой коже не страшны ни метели, ни вьюги. Текстура колд-крема классическая — плотная и питательная, поэтому рекомендую наносить его массирующими движениями, а к макияжу приступать не раньше, чем через полчаса.

Цена: 740 руб.

В ПЕРЕЛЕТАХ

Эликсир Beauty Elixir Gold, Caudalie

Легендарной «воде красоты» в этом году исполняется 20 лет. В 1997 создательница бренда Матильда Тома открыла легендарный рецепт травяного эликсира молодости, придуманный для королевы Венгрии в XVI веке. Сначала Матильда создала средство для себя. Затем усовершенствовала его современным составом, сочетающим в себе успокаивающую термальную дымку, насыщенную активными компонентами эссенцию (такую используют в Азии перед сывороткой) и экстракт из цветов с полезными свойствами. Получилось средство-гибрид, которое легко распыляется, способно освежить цвет лица, закрепить макияж и легко вписывается в повседневные процедуры ухода за кожей.

Это одно их любимых средств актрисы Роузи Хантингтон-Уайтли — она называет его «спа под рукой». Помню, как и я в первый раз попробовала средство: меня настолько поразил свежий аромат при распылении дымки, что я уже не думала о том, как оно «сработает» — за один эффект «ароматерапии» этой воде можно ставить твердую пятерку. Но прекрасный запах — не единственное ее преимущество. Средство прекрасно увлажняет и освежает кожу и заменит термальную воду. В составе — нотки бензоина и мирры, успокаивающий экстракт цветков флердоранжа, винограда и розы, придающих коже сияние, эфирное масло розмарина, известного своими укрепляющими свойствами, а также тонизирующая эссенция мелиссы и мяты. Теперь это мой настоящий друг в перелетах!

Цена: 3 195 руб.

Двухкомпонентный комплекс масок Jet Super Hydrating Mask Kit, double dare

В своей последней командировке во время перелета попробовала двухкомпонентный комплекс масок со смягчающим эффектом Jet Super Hydrating Mask Kit корейского бренда double dare, а проще говоря — настоящее лекарство от синяков под глазами, «серого» цвета лица и отеков. В 99% я выбираю максимально ранние рейсы, поэтому поспать не удается.

А в поездках хочется выглядеть лучше, чем дома, чтобы по прилету сразу же приступить к фотографиям и селфи.

Итак, моя находка состоит из двух частей — очищающей салфетки и смягчающей маски. Салфетка с алоэ, зеленым чаем и AHA-кислотами отшелушивает и освежает кожу — ею нужно тщательно протереть лицо.

Затем наденьте маску и оставьте на 15-30 минут.

Смывать остатки средства после применения не нужно — просто распределите массирующими движениями на коже.

Маска пропитана комплексом из сквалана, лецитина, церамида NP и мощных антиоксидантов (экстракты кактуса и шиповника).

Этот супер-набор заменил мне любимые патчи (синяки и мешки под глазами за полчаса пропали), кожа стала сияющей и увлажненной, цвет лица — здоровым (эффект #яужеспаланаэтойнеделе исчез моментально).

У меня сухой тип, поэтому этот комплекс пришелся как нельзя кстати и не оставил кожу обезвоженной в полете.

Берите на заметку — весна наступила, а значит лето и период отпусков и незабываемых путешествий тоже не за горами.

Цена: 790 руб.

Термальная вода Eau Thermale Avene, Avene

Люблю за мягкое распыление, гипоаллергенный состав и моментальное увлажнение кожи. Кстати, вода представлена в нескольких форматах. На рабочем столе держу большую бутыль в 300 мл, а в самолет и в фитнес-клуб беру маленькую — 50 мл. Подходит для всех типов кожи, но особенно рекомендуют тем, у кого она чувствительная.

Цена за 150 мл. : 403 руб.

Цена за 300 мл. : 594 руб.

ПОД МАКИЯЖ ВМЕСТО ПРАЙМЕРА

Крем Tulasara Renew Morning Crème, Aveda

Самому лучшему праймеру на свете всегда предпочту хороший увлажняющий крем — кожа у меня сухая и склонная к шелушениям. Tulasara Renew Morning Crème и правда пробуждает: открываешь крышку, слышишь аромат трав и будто бы переносишься в утренний лес. Сам крем в банке напоминает карамельный йогурт. Несмотря на питательные свойства, по текстуре очень легкий, больше похож на гель. Наношу каждое утро перед макияжем, даю 5-10 минут впитаться и распределяю тональное средство. После крема оно не скатывается, а ложится ровным слоем.

В дни, когда макияж не нужен, я наношу массирующими движениями крем на кожу, крашу губы тинтом, ресницы — тушью, и мой макияж в стиле нюд готов. Лицо выглядит здоровым, отдохнувшим и сияющим без хайлайтера и бронзера. Тон кожи становится ровным благодаря экстракту корня лакрицы в составе, а органический экстракт имбиря работает как мощный антиоксидант. В составе также замечены экстракт патоки (сокращает пигментные пятна), экстракт розмарина и витамин Е из подсолнечника (помогают нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов). Еще один мой «хак» — когда возникают шелушения вокруг носа и на щеках, наношу крем даже поверх макияжа на сухую зону. Работает как sos-средство и моментально смягчает!

Цена: 4 800 руб.

Крем для лица Volcasmic Matte Glow Moisturizer, GLAMGLOW

Средства американского бренда Glamglow изначально предназначались для голливудских звезд — с их помощью визажисты готовили селебрити разных масштабов к музыкальным мероприятиям, развлекательным шоу и церемониям вручения наград. Теперь знаменитыми масками и «конфетными» бальзамами для губ пользуются все, а марка продолжает радовать нас новинками.

Увлажняющий крем Volcasmic по текстуре крем напоминает бальзам, который на коже превращается в маслянистую эмульсию. Главные герои списка ингредиентов — минералы вулканического происхождения, листья помидора черри и загадочного волчеягодника. Крем впитывается за несколько минут, поэтому отлично подойдет и в качестве базы под макияж. Увлажняет, питает, а еще имеет приятный фруктовый аромат — я влюбилась!

Цена: 4 300 руб.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Патчи Hydro Gel Eye Patch Black&Goldy, BeautyDrugs

Находка для борьбы с темными кругами под глазами и отечностью. Использую по утрам после умывания, в самолете и перед важным выходом. Гелевые патчи легко фиксируются на коже и за 15-20 минут использования осветляют темные круги и убирают отечность. Формула на основе коллоидного золота и пудры из черного жемчуга способствуют глубокому увлажнению. В составе также экстракт алоэ вера (для предотвращения первых признаков старения). Люблю за простоту в использовании и wow-эффект: кожа под глазами разглаживается, и консилер ложится ровным слоем. Интервью с создательницей бренда BeautyDrugs Татьяной Кирилловской можно прочитать по ссылке.

Цена: 1 400 руб.

Текст: Карина Андреева