Джейн Сеймур поделилась секретом своей молодости и красоты

Это удивительно, но, видимо, Джейн Сеймур отказывается подчиняться законам природы. Иначе как объяснить тот факт, что в свои 67 лет актриса продолжает сниматься для журналов, а весь ее вид просто излучает красоту и молодость?

Звезда сериала «Доктор Куин: Женщина-врач» неоднократно говорила, что не признает уколы красоты, в частности ботокс. По словам Джейн, лицо должно полностью принадлежать ей. «Я — актриса, и я считаю, что мне нужен мой рот и все мое лицо. Все должно двигаться. Если все замерло, я не смогу играть эмоции», — со смехом говорит Сеймур. Также Джейн никогда не делала пластические операции. Актриса призналась, что иногда не может узнать своих коллег, которые прибегли к кардинальному улучшению и омоложению внешности. Сеймур говорит, что она просто живет и наслаждается жизнью и ощущает себя лучше, чем когда бы то ни было.

Тогда в чем же заключается секрет молодости актрисы? Оказалось, что все просто. Сеймур рассказала журналистам о том, что главное для женщины — тщательно ухаживать за кожей своей шеи. Ведь эта часть тела особенно выдает истинный возраст представительницы прекрасной половины человечества. Джейн использует для питания своей тонкой кожи шеи специальный крем и маску, которые ей делают на заказ с учетом ее особенностей. А когда она приходит на телевидение или принимает участие в фотосессиях, то просто клеит на шею ленту. Также Джейн призналась, что частенько носит парики.

Поклонники Джейн Сеймур высказали свое мнение в комментариях к этой публикации: «Английская роза! Все еще очень красивая и женственная» «А я заметил, что ее лоб и брови не двигаются. Все-таки ботокс?» «Главное украшение женщины — это красота» «Как она прекрасна! Восхищаюсь Джейн». Напомним, Джейн Сеймур была замужем четыре раза. От третьего мужа, Дэвида Флинна, Сеймур имеет 36-летнюю дочь Кэтрин и 31-летнего сына Шона, а от четвертого, актера Джеймса Кича — 22-летних сыновей-близнецов Джона и Кристофера. С последним мужем Джейн не живет вместе с 2013 года.