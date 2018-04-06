Как краситься в элегантном возрасте, чтобы не выглядеть фриком

Многие из нас обращали внимание на дам в солидном возрасте с тонной косметики на лице. Несколько слоев тонального крема, зеленые тени, алые губы — все это вряд ли помогает вернуть молодость, наоборот, подчеркивает недостатки, которые при правильном мейк-апе легко скрыть.

Расплывшийся контур лица, мимические морщинки, мешки под глазами и пигментация… Как бы женщина ни следила за собой, рано или поздно ей придется столкнуться со всем спектром возрастных изменений. Макияж для женщин золотого возраста во многом отличается от мэйка для юных девушек. Об особенностях возрастного мейка, акцентах и подходящих средствам нам расскажет beauty-эксперт, арт-директор школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова. Основная цель возрастного мейк апа — придать лицу свежий и здоровый вид. Выполнять макияж на увядающей коже нужно очень деликатно — ни в коем случае не покрывать ее толстым слоем тонального крема и пудры, который только подчеркнет отечность лица и создаст эффект «маски». Вообще женщинам в зрелом возрасте лучше избегать большого количества текстур, так как со временем кожа сильно истончается. Также лучше не делать более одного яркого акцента, чтобы макияж не выглядел вульгарно. Можно подчеркнуть лишь одну из следующих зон: скулы, губы, брови или глаза. Сухость, шелушения и морщины сильно снижают качество нанесения тона, поэтому возрастную кожу нужно тщательно подготовить к макияжу. Можно протереть ее увлажняющим лосьоном или тоником, а затем нанести сыворотку с эффектом лифтинга и дневной anti-age крем. Снизить отечность век вам поможет специальный крем для зоны вокруг глаз. Тональная основа прежде всего должна соответствовать типу и тону лица. Идеальным решением в качестве тонального средства для возрастной кожи будет тон-флюид с увлажняющими компонентами. Тон обязательно должен одновременно увлажнять кожу и иметь легкую текстуру. Важно, чтобы тональное средство не блестело на коже слишком сильно. На увядающей коже становятся отчетливо видны расширенные поры и морщинки, поэтому лучше выбирать тон на силиконовой основе и вбивать его в кожу подушечками пальцев. Тепло рук разогреет средство, и оно ляжет равномерно, скрыв все неровности. В целях маскировки пигментных пятен лучше использовать несколько консилеров разных цветов: темно-розовый корректор, к примеру, поможет спрятать коричневые пятнышки, а лиловый — серые.

Область под глазами — это самое уязвимое место возрастной кожи. Поскольку кожа под глазами ярче всего свидетельствует о старении женщины, лучше подбирать корректоры с лифтинговыми компонентами и легкой текстурой, либо использовать в качестве корректора любой тон, не утяжеляющий мейк-ап. Поскольку с возрастом линия бровей, скуловая зона, ось глаз и нижнечелюстная косточка опускаются, главный принцип омолаживающего макияжа заключается в поднятии всех черт наверх. Самый действенный способ состоит в искусственной визуальной подтяжке углубления скуловой зоны. Перед визажистами также стоит задача поднятия оси глаз для создания эффекта подтянутого лица. Когда веко опускается, оно тянет внешний уголок глаза книзу, поэтому линия бровей тоже должна быть приподнята чуть-чуть повыше. Размер стрелки при оформлении макияжа глаз зависит от масштаба век. Слегка подчеркните ресничный ряд без выхода за внешние границы глаза, а кончик стрелки направьте вверх. В возрастном макияже многие визажисты сталкиваются с частой проблемой — нависшим веком. Макияж глаз в таком случае нужно тщательно контролировать — к примеру, после каждого штриха открывать глаз и проверять, не отпечатывается ли средство на верхнем веке. На возрастном веке очень важную роль играет цветовая палитра — правило «чем больше и ярче, тем красивее» здесь не работает. Единственно правильный принцип возрастного макияжа глаз — минимализм цвета, и косметики вокруг глаз в принципе. На увядающем лице отлично сработает натуральная цветовая палитра, которая будет освежать и омолаживать лицо. Редкие реснички отлично подчеркнет обычная тушь, которая аккуратно разделит реснички. Также можно использовать пучки накладных ресниц ближе к внешнему ресничному краю — так вы сможете еще сильнее распахнуть взгляд. В макияже для женщин старше 60 чаще всего задействовано только верхнее веко. Нижнее веко практически ничем, за исключением туши, не обрабатывается, чтобы не привлекать внимание к морщинкам под глазами. Еще одна проблема, с которой нередко сталкивается визажист в процессе омолаживающего макияжа — это покраснение внутренней слизистой глаза. Специальные карандаши и корректоры помогут убрать покраснение и визуально сделают глаза больше и выразительнее.

На брови в омолаживающем макияже приходится минимальный акцент. Они должны быть естественными, никаких черных, серых или графитовых оттенков. Большое значение имеют правильная форма, корректная ширина, четкий контур, отсутствие лишних волосков и насыщенный гармоничный цвет. Карандаш для бровей лучше подбирать на несколько тонов темнее цвета волос. Дугу брови можно сделать немного изогнутой и скорректировать ее щеточкой для более натурального вида. Легкий натуральный румянец способен освежить лицо. Главное — не переборщить и не оставить на щеках два ярких пятна. Не стоит завершать тонировку пудрой — она только утяжелит тонирование. Использование хайлайтера лучше ограничить.

Макияж губ играет особую роль в омолаживающем мейке, так как с возрастом контур губ стирается или «расплывается». При опущении уголков спасает только карандаш, который восстановит контур, приподнимет уголки (создаст эффект улыбки) и усилит стойкость помады, которую мы наносим сверху. В макияже губ стоит отказаться от темных тонов, которые придают лицу нездоровый и уставший вид. На каждый день взрослым дамам хорошо подходят нюдовые оттенки, а для праздничных мероприятий обычно используются яркие, насыщенные помады. Капелька прозрачного блеска на середине нижней губы добавит недостающий объем. При выборе косметических средств для увядающей кожи стоит обратить особое внимание на то, подходят ли они для визуального лифтинга и коррекции черт лица. Для ежедневного нанесения дамам в деликатном возрасте рекомендуется использовать макияж в технике nude, ни один штрих которого не должен быть заметен на коже. Среди оттенков в макияже должны преобладать светлые цвета, а темными достаточно лишь добавлять контраст в некоторых акцентах. Подходите грамотно к подбору косметических средств, учитывайте особенности омолаживающего макияжа и помните: женщина прекрасна в любом возрасте!