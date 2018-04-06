Как выглядят звезды без макияжа: пугающая реальность

Мы привыкли видеть звезд идеальными: ухоженная кожа, подтянутые тела, белоснежная улыбка. Но что, если посмотреть, как они будут выглядеть без макияжа? Приготовьтесь серьезно удивиться.

Начнем с классики. Бритни не побоялась участия в #NoMakeupMonday и выложила снимок без макияжа — певица так выглядит всегда, если нет концертов и выступлений.

Икона поп-музыки обычно выглядит безупречно — еще бы, ведь недавно Мадонна запустила собственную роскошную линию ухода за кожей. Примерно полгода назад певица показала себя без мейкапа, чем изрядно удивила поклонников.

Главная «плохая девочка» американской сцены не может похвастать хорошей кожей и чаще всего появляется на публике после визита к гримеру. Без макияжа она, к сожалению, вовсе не так хороша.

На заре карьеры Стефани Джерманотта просто не появлялась перед поклонниками без мейкапа. Только в последние годы она начала вести более откровенный Инстаграм, где показывает, как выглядит на самом деле. Черт, лучше бы она этого не делала.

Всегда ухоженная Кэрри Андервуд забывает о макияже и прочей ерунде, когда занимается фитнесом. Надо заметить, это полезная практика — любой, даже легкий мейкап при занятиях спортом забивает поры и вредит коже.

А вот Рианна чувствует себя вполне комфортно и без грима. В последнее время певица вообще ратует за естественность — нам, честно говоря, она больше нравится накрашенной.

В одном из последних интервью Мэрайя хвасталась, что может выйти из дома без макияжа и остаться не узнанной на улице. Еще бы, певица без «боевой раскраски» вообще на себя не похожа.

Деми Ловато

Деми без макияжа просто не узнать. Кстати, выглядит девушка неплохо, но в повседневной жизни накладывает такой слой грима, что ни одной веснушки не видно.