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Прекрасные утопленники: парк скульптур на дне морском
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Прекрасные утопленники: парк скульптур на дне морском 

Sputnik Эстония 34 минуты назад
Фото: Sputnik Эстония
Их кожу покрыли водоросли, а одежду моллюски, на их лицах навеки застыли ужасающие улыбки, а глаза закрыты, чтобы в них не попадала вода.
Необычный музей скульптора Джейсона Тейлора, расположенный на дне морском, — в фотоленте Sputnik.
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