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Прекрасные утопленники: парк скульптур на дне морском
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Прекрасные утопленники: парк скульптур на дне морском
Sputnik Эстония
34 минуты назад
Фото:
Sputnik Эстония
Женский форум
Их кожу покрыли водоросли, а одежду моллюски, на их лицах навеки застыли ужасающие улыбки, а глаза закрыты, чтобы в них не попадала вода.
Необычный музей скульптора
Джейсона Тейлора
, расположенный на дне морском, — в фотоленте
Sputnik
.
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