Банки без обманки: 19 средств месяца от Ксении Вагнер

Увлажняющий шампунь без сульфатов, спрей для лица, снимающий любое напряжение, аромат счастья и другие находки месяца от креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер (@kseniavagner).

Сыворотка Cellular Performance Essence, Sensai

Я тестировала Ее, встав в 7 часов снежного утра — и больше всего мне хотелось залезть обратно в одеяльный кокон и спрятать там свое, мягко говоря, не бодрое лицо. И тут — эта живительная роса! По консистенции она как разбавленное масло, не вода (не люблю такие), но и не липкая тянучка. Увлажнение моментальное, но при этом средство не проваливается в кожу — раз и нету (я такой эффект не люблю), а постепенно впитывается, в среднем минут за 5-7. И после полного впитывания двойная радость: не только реально ощутимое увлажнение, но и разглаживание всех подушечных следов и прочих неровностей. А еще она не требует крема той же марки — я нанесла сверху La Mer и они прекрасно подружились, без всяких катышков или красноты. Короче, очередная пятерочная банка от Sensai, вдохновляющая верить в их красивые легенды про шелк и императоров.

Цена: 6 300 руб.

Спрей для лица Quick Fix Mist, Ibuki, Shiseido

Если есть на свете идеальный тоник-спрей для самолета, разгара московской пробки или дедлайна, когда начальник превращается в Терминатора, — это он, добрый волшебник, блаженной свежестью снимающий любое напряжение. Эффект бодрящего, но комфортного, без колючести, холодка моментальный — и самое классное, что длится он не считаные секунды, а еще минут 10. Ощущение, что ты воскресла, помолодела, телепортировалась к норвежским фьордам — все сразу. По консистенции это не совсем вода, а скорее гель, рассеянный на крошечные частицы — потому и эффект долгоиграющий. Жду не дождусь, когда возьму его в отпуск на море — после трех часов на пляже лучшего экспресс-spa для лица не придумаешь (P. S. : Вообще за 12 лет моих бьюти-приключений у меня ни одного разочарования в уходе Shiseido, надо бы разнюхать, что у них сейчас новенького, может, кто-то в курсе?).

Цена: 2 600 руб.

Увлажняющий гель-молочко для тела Merveille Arctique, Thalgo

Несмотря на слово «арктический» в названии, этот лосьон — весна: легкий, воздушный и пахнет, как только сорванный букет. Но самое крутое — это эффект. В составе нет минеральных масел, поэтому средство не создает пленки и обманчивого эффекта питания за счет этого, а реально увлажняет на 10 из 10. А еще и приятно будоражит — как будто холодит и при этом как будто греет! Моя первая мысль после тестинга была про свидания — будь мы с мужем только на конфетно-букетной стадии, точно намазалась бы им перед каким-нибудь ужином при свечах. Одно прикосновение к такому бархатному, нежнейшему плечу — и полная победа. Нежность, кстати, долгоиграющая — я наносила после вечернего душа и с утра была все такая же младенчески гладкая. А пижама не испачкалась и не пропахла — что тоже в плюс составу: отдушки явно мягкие.

Цена: 3 300 руб.

Тушь для ресниц Eccentrico, Giorgio Armani

Тут, как в анекдоте, буду краток — лучшая тушь для объема без комочков, которую я пробовала за последние лет пять (в деле можно посмотреть Ее в третьем видео). Помимо крутого моментального эффекта, она еще и носится как паинька — не осыпается, не размазывается и не утомляет.

Цена: 2 200 руб.

Северное мыло-детокс на основе активированного угля, Natura Siberica

В черном-черном городе на черной-черной улице… бьюти-ужастика не будет: на деле мыло, похожее на сажу, очищает на 10 из 10. Спонж наощупь как камешек — пока не намочишь. Потом размякает, но, честно говоря, из-за своей супер-плотности пенит средство не очень. Мне удалось превратить густую чернушку в воздушное (относительно) мыло с третьего захода. Состав, как всегда, у Сиберики, в жанре «широка страна моя родная» — масло косточек малины сахалинской, масло сибирского кедра и т.д. Для чувствительной кожи всю эту флору не советовала бы. На моей нормальной — реально хорошее очищение и пышущая розовость как после бани. Ах да, еще — пахнет просто бомбически вкусно.

Цена: 520 руб.

Одеколон Green Wheat&Meadowsweet, Jo Malone London

Зеленое волшебство из традиционной весенней лимитированной коллекции, English Fields. Это не просто зелень — это самый ее сок, пьянящее безумие откуда-то из детства, со старой дачи, где в жару косили траву, разогретую солнцем и обсыпанную пыльцой. Лично для меня большинство зеленых ароматов холодные, про свежесть и водопады, росу и сорбет, льдинки в мохито и первый утренний прыжок в бассейн. А этот — теплый! Зелень, но мягкая, обволакивающая, без холода и хруста.

Цена: 3 900 руб.

Кушон Liquid BB Creme Au Ginseng, Baby skin effect, Clair, Erborian

Подробно можно разглядеть его в видео ниже (второй слайд), но если коротко — это такая вуалька для кожи без заметных недостатков, которая легко ложится, увлажняет и правда создает малышачью кожу — гладкую и свежую.

Цена: 3850 руб.

Крем для тела Body Modelling Cream, Egia

Первое — это счастье для тех, кто терпеть не может отдушки, и неважно по каким причинам, аллергическим или эстетическим (многие, например, не хотят, чтобы средство для тела спорило с парфюмом). Густая, но не слишком плотная консистенция — тоже хорошая новость, если вы любите насыщенность без жирности.

Впитывается в среднем за 10 минут, пленки не оставляет и следов на одежде тоже. Что касается растяжек, будем реалистами — это генетическая история и если вы к ней расположены, то никакое средство не поможет, разве что слегка уменьшит масштабы катастрофы.

Цена: 3 700 руб.

Маска-скраб Black Sugar, SkinFood Russia

Про этих новобранцев из Кореи я Вам уже рассказывала. В каждом средстве, а их чуть ли не 900, минимум 40% компонентов — натуральные и «съедобные», типа черного сахара (на фото), органической морковки, ягод из Лапландии и т.д. Бренду больше 50 лет, он один из старейших в Корее, годовые обороты, как сказала бы Эллочка-Людоедка, «хо-хо!». Повидло с фото — для тех, кто любит завалиться в ванну и ощутимо скрабиться чем-нибудь пахучим, тактильно приятным и …да, сладким. Эффект — хорошая продышка кожи и матирование (блестеть как мытая тарелка не будете).

Цена: 700 руб.

Маска Platinum Purple Facial Mask Kit, doubledareomg

Набор не для торопыжек — на все три этапа (кислородная маска, маска-пленка и сыворотка после) у меня ушло минут тридцать. И не для бьюти-классиков — с OMG, как с Карлсоном, не соскучишься: cначала я запузырилась — кислородная маска-пленка смешно пенится и шипит, «здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты». Ощущения приятные — ничего не щиплет и не стягивает, все легкое и воздушное, как будто нырнула в облачко. Через пять минут снимаешь Деда Мороза и превращаешься в cosmic girl — основная маска ярко-фиолетовая, густая, как сгущенка и пахнет имбирем (хотя в составе голубика). Застывает долго, минут 15. Лицо мумифицируется и вербальные навыки утрачиваются (единственное, к чему привели мои попытки попросить у мужа воды, был его сочувственный ржач). В отличие от многих масок-пленок, которые прилипают к лицу, как ириски к деснам, эту удалось более-менее легко снять. Для ликвидации остатков прилагается, собственно, третий этап — пропитанный сывороткой диск, он же дает увлажнение. Основных эффекта два: лифтинг и свежесть. Заявлено еще увлажнение, но тут бы я не горячилась. А вот если надо поставить лицо «на место» и сделать кожу ОЧЕНЬ розовой (в хорошем смысле) — годится. Фанатам масок-пленок — тоже радость. Ну и для бьюти-девичников сплошное веселье: «Какая ты…фиоетовая!», — восторгалась #ДусяДочь (Прим. Ред. — так Ксения называет свою дочь Нину) все полчаса моей бьюти-эпопеи. В общем и целом, бренд заинтересовал, хочу теперь попробовать и другие их маски.

Цена: 7 400 руб.

Масло карите-жасмин, L’occitane

Вот умеет Локситан — или Локси, как мы нежно называли его в Аллюре — осчастливить женщину, задубевшую в снегах. «Волшебный жасмин», «тающее масло» «70% масла карите» — все эти ласкающие бьюти-слух посулы не лгут. Жасмин пахнет жасмином, а не мылом из 80-х, консистенция — взбитые сливки, которые и правда тают от тепла тела, и щедрая порция карите в составе — тоже явь. Я намазалась вечером и даже после утреннего душа все еще была гладенькая и мягенькая, как младенец (и жасминовая!).

Цена: 680 руб.

Тушь ParadiseExtatic, L' Oreal Paris

Факты такие: 81% из 107 попробовавших эту тушь женщин отметили эффект распахнутых глаз, 98% — удлинение и 66% объем. Неведомые женщины, я плюсуюсь. Еще добавлю пушистость — тем, кто любит ресницы-пушистики, бархатистые и очень черные, как из фильмов Феллини, точно понравится. Смывается в целом неплохо — маслом так вообще на «ура».

Цена: 460 руб.

Тоник Sakhalin Cloudberry Illuminating Tonic, Natura Siberica

«Мгновенное сияние» честнее назвать мгновенной розовостью — скорее всего, от всяких вершков и корешков (кроме морошки в формуле еще 10 экстрактов + AHA-кислоты и салициловая). При нанесении слегка пенится, хорошо освежает и работает как дополнительный очиститель, но с увлажнением (тоже заявленным) я бы не горячилась и сухой коже его не рекомендовала — меня после «подстянуло». Но если кожа нормальная и надо быстро проснуться и порозоветь — вполне.

Цена: 120 руб.

Маска для лица ExtraIntensiveMask, Sensai

Все мои знакомые бьютиголики делятся на две группы — кто средства Sensai обожает и кто их не пробовал. Марка японская (японцы, к слову, в принципе плохого в уходе не делают), а основной компонент средств — шелк. Тут просится маленькая бьюти-притча. В 1930 году Санджи Муто, управляющий текстильной компанией Кanebo (сегодня Sensai — часть концерна), отметил, что руки женщин, работающих на шелковой мануфактуре, всегда гладкие. Наблюдательность господина Муто привела к исследованиям особенностей шелка, а те к открытию фиброина — вещества, способного удерживать в коже в семь раз больше влаги. Сегодня в марке используют эксклюзивный экстракт Шелка Коишимару — в древности из этого волокна отшивали кимоно для императорской семьи, и до сих пор оно остается дорогим удовольствием для японской аристократии. Я, если честно, скептик и к красивым историям, которые есть у каждой марки, отношусь с улыбкой. Но после этой маски (она ночная) и правда просыпаешься как аристократка, которая только и делает, что вкушает прекрасное — сон, деликатесы и культурные ценности. В шелке ли дело или в других компонентах (а среди них много достойных типа ниацинамида), но сразу после нанесения реально ныряешь в обещанный буклетом «Бесконечный океан увлажнения». И утром этот эффект напитанной и счастливой кожи не оборачивается жирной пленкой. Я точно вымажу всю банку без проволочек — по ощущениям курс таких вечерних «океанических» заплывов может поспорить с салонными уходами.

Цена: 12 000 руб.

Ночная увлажняющая маска Ultra Facial Overnight Hydrating Masque, Kiehl's Прекрасная «домашка» для тех, кто никак не научится наносить вечерний уход в рекомендованное косметологами время — не позже 21.00. Потому что если нанести это желе прямо перед сном, вы просто прилипнете к подушке. Впитывается, несмотря на легкость, долго — полчаса точно. Зато с утра — пээээрсик. Особенно хороша для лета — желеобразная, чуть холодящая, легкая, я задыхаюсь от нежности, от твоей-моей свежести. В составе есть мочевина (urea) — один из самых эффективных увлажнителей (мне этот ингредиент советовал взять на заметку толковый косметолог). В целом — однозначная рекомендация для тех, у кого сухая и склонная к сухости кожа, кто не любит густые кремовые маски, излишнюю пахучесть и переплату за дизайн банки. Тут все по-килсовски честно — цена за не стыдный состав и комфортную консистенцию.

Цена: 1 440 руб.

Увлажняющий шампунь Replenishing Moisture Shampoo, Caviar, Alterna

Во-первых, он без сульфатов. Вообще-то сульфаты — не зло, но после восстанавливающих и «напитывающих» процедур их лучше не использовать, а я как раз сделала такую («Счастье для волос» в Inhype Beauty @inhype.beauty). Во-вторых, — хотя, наверное, это все-таки во-первых, — голова после него наглядно демонстрирует всю разницу между шампунем дешёвым и шампунем дорогим. Волосы — как у английской принцессы: нежнейшие, мягкие, блестящие. А главное — живые, прекрасные детской воздушностью и свежестью (чего никогда не дают дешевые шампуни с уймой силиконов). В-третьих, он приятно пахнет морем, — но ровно пока вы его вспениваете. На самих прядях — никаких войнушек с ароматом. Объема, правда, не ждите, зато гладкости и послушности — море. В составе средства — экстракт черной икры, масло ши, морской шелк, витамин С.

Цена: 3 010 руб.

Парфюмерная вода Hibiscus Palm, Aerin

Это счастье, господа. Счастья бывают разные, для меня в этом пузырьке с крышкой-апельсинкой — счастье отпускное. Так пахнут сады в жгучий полдень где-нибудь в итальянской провинции, а ты идёшь по ним и ешь грейпфрутовый сорбет. Так пахнет кожа, накупанная в море. И теплый ветер, танцующий в белых занавесках. И букет, собранный детьми на дикой поляне рядом с пляжем. Ну, а если без моих фантазий, то это — жасмин, тубероза и тиаре. Сладкие женщины, обливаемся и машем!

Цена за 50 мл: 9 600 руб.

Бальзам для губ с ананасом, Beauty Bar Смешной кругляш тут же прибрала к рукам #ДусяДочь, но мамаша успела констатировать три факта:

1) эргономичная упаковка, в которую не надо лазить пальцем;

2) нежное, маслянистое, но при этом «тонкое» покрытие на губах (состав на 90% из масел)

3) приятный запах ананаса без эффекта «вырви глаз»;

Цена: 290 руб.

Блеск для губ High Shimmering Lip Gloss, Сitrus 4, Bobbi Brown

Естественный и приятный нюд, но при этом губы не теряются на лице и не сливаются с щеками. Мне нравится! Смотрите эффект от блеска на видео ниже (5ый слайд)!

Цена: 1 990 руб.