Приходите на мастер-класс дерматолога в Иль Де Ботэ!

Весной кожа переживает огромный стресс, «радуя» нас покраснениями, высыпаниями и шелушениями. Узнать, как правильно ухаживать за кожей в этот период, помогут в сети магазинов Иль Де Ботэ. Рассказываем детали!

Сеть магазинов уже давно признана главными бьютиголиками экспертом в сфере ухода за кожей: в сети представлено много эксклюзивных уходовых марок, а консультанты брендов помогают подобрать ваш единственный набор по уходу, который не разочаровывает никого!

14 апреля в 14:00 магазин Иль Де Ботэ по адресу Ленинский проспект, 74 стр.1 отмечает День Рождения и дарит нам подарки, акции и праздничную атмосферу!

В этот день каждая из покупательниц сможет узнать главные бьюти-секреты по уходу за кожей любого типа, о которых нам расскажет известный дерматолог, кандидат медицинских наук Галина Меньщикова.

Она проведет public talk и расскажет о главных правилах и этапах ухода для каждого типа кожи, раскроет секреты ежедневной бьюти-рутины, которая поможет коже выглядеть молодой, свежей и здоровой.

Галина также проведет индивидуальные консультации и соберет корзину из пяти средств для ежедневного ухода, эксклюзивно представленных в сети магазинов Иль Де Ботэ.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются — в течение всего дня при покупке средств в магазине каждый получит гарантированный подарок от бренда.

В понедельник мы объявим дополнительный розыгрыш в нашем Instagram-аккаунте: следите за обновлениями!

А если вы живете не в Москве, не расстраивайтесь: специально для вас проведем прямой эфир, в котором вы сможете узнать, какие средства подходит для вашего типа кожи, как правильно ухаживать за ней в «стрессовый период» и много других бьютихаков. Не пропустите!

Адрес: Ленинский пр., 74 стр.1