Кожа вокруг глаз: правильный уход и лучшие средства

Не понимаете, зачем держать столько кремов на столике в ванной, когда можно обойтись одним увлажняющим? Не защищаете глаза от ультрафиолетового излучения? Используете слишком много или, наоборот, слишком мало средства? Все это и многие другие ошибки могут привести к преждевременному старению кожи вокруг глаз, появлению пигментации и ярко выраженным гусиным лапкам, избавиться от которых будет уже нельзя с помощью простого похода к косметологу и правильно выбранного средства. Чтобы такого не произошло с вами, рассказываем о правильном уходе и самых действенных средствах для кожи вокруг глаз.

Правильный уход — основа основ

Многие ошибочно полагают, что до 35 лет достаточно пользоваться самым простым увлажняющим кремом, не забывая про область вокруг глаз. Только это неправильно. Начинать уход за этой что ни на есть чувствительной и деликатной областью нужно как минимум с 20 лет, еще лучше — с того момента, как начали пользоваться тушью для ресниц. Дело в том, что кожа вокруг глаз самая тонкая и чувствительная. Обычный крем ей не подойдет, даже если вы не замечаете никаких видимых ухудшений. В состав специальных кремов, гелей и сывороток вокруг глаз входят щадящие и максимально питательные компоненты, которые не сушат нежную кожу, не вызывают раздражений (за редким исключением непереносимости конкретного компонента), защищают ее от фотостарения и бережно предотвращают появление ранних морщинок. Чтобы как можно дольше оставаться молодой и привлекательной без ботокса, возьмите себе за привычку выполнять 7 самых простых пунктов по уходу за областью вокруг глаз.

Во время демакияжа глаз, который нужно делать ежедневно и не оправдываясь поздним возвращением домой после работы или вечеринки, важно не растягивать кожу. Движения должны быть мягкими и плавными. Для более бережного и быстрого снятия макияжа приложите ватный диск с молочком или жидкостью к глазам, подождите около минуты и легким движением удалите косметику. Здесь важно использовать специальные средства для демакияжа глаз, поскольку обычный лосьон или молочко, которым вы снимаете тональный крем, может высушить тонкую кожу.

Средства для кожи вокруг глаз рекомендуется наносить по глазничным косточкам, на расстоянии 1 см от роста ресниц. При этом крем не размазывают, а наносят точечными движениями, лишь слегка прижимая палец к веку. После этого создайте вибрирующие движения (постукивание подушечками пальцев) по направлениюк носу. Такой способ нанесения не растягивает кожу и стимулирует кровообращение, что запускает естественный процесс выработки эластина и коллагена.

Средство для ухода за областью глаз необходимо наносить дважды в день — утром и вечером. Если ваша работа связана с долгим пребыванием за компьютером, в течениедня не забывайте наносить успокаивающий гель, который не только успокоит и охладит уставшую кожу, но и снимет усталость и напряженность с глаз.

Не игнорируйте ношение солнцезащитных очков. В период активного солнца они не только сохраняют отличную видимость и не слепят во время вождения автомобиля, но и сохраняют молодость и красоту кожи вокруг глаз.

Обязательно выбирайте средство с SPF-защитой, даже если на улице пасмурная погода. Солнце «умеет» действовать и сквозь тучи, поэтому фотостарение кожи происходит и летом, и весной, и осенью, и зимой.

Никогда не используйте только одно средство для ухода за кожей вокруг глаз. Все они имеют разное действие. Например, охлаждающий ролик уменьшает круги под глазами, патчи снимают отек, сыворотки и кремы обеспечивают уход. Ролики и патчи не обладают защитными и питательными свойствами, поэтому ждать от них чуда и надеяться, что этого будет достаточно, не стоит.

Многие не пользуются средствами для ухода за кожей вокруг глаз, поскольку один раз обожглись и проснулись с отекшими веками — «мешками». Такое может произойти, только если вы неправильно нанесли уход. Все должно быть в меру, поэтому много средства наносить нельзя. Во время сна его избытки могут попасть на слизистую, вызывая отек. Оптимальное количество крема равно рисовому зернышку.

7 лучших средств для ухода за областью вокруг глаз

Bio-Performance Glow Revival Eye Treatment, Shiseido

Уникальный крем от легендарной японской компании направлен на улучшение состояния кожи вокруг глаз. Благодаря массажному аппликатору и запатентованному комплексу Multi-Capisolve 1124™ средство проникает в глубокие слои дермы, восстанавливает и укрепляет капилляры, способствует выработке коллагена. В состав крема входит особый протеин, состоящий из 1124 аминокислот, которые питают клетки кислородом и полезными веществами. Зеленый чай, содержащийся в средстве, предотвращает появление морщин, защищает кожу от покраснений, пигментации и выводит свободные радикалы. Экстракт семян бусенника регулирует и поддерживает обмен жидкости, уменьшает мешки под глазами. В результате ежедневного использования средствакожа вокруг глаз моментально преображается, выглядит гладкой, молодой и упругой.

Крем для глаз Bio-Performance Glow Revival Eye Treatment, Shiseido (5 599 руб.)

E. G. F Hydrogel Golden Caviar Eye Patch, Orthia

Гидрогелевые патчи вокруг глаз активно питают и восстанавливают эластичность кожи вокруг глаз. Они моментально разглаживают мимические морщины, снимают отечность, устраняют темные круги под глазами. В составе только натуральные и активные компоненты, борющиеся за красоту и молодость нежной кожи: полипептид, коллоидное золото, аденозин и гидролизат коллагена. Каких-то 30 минут, и вы выглядите посвежевшей и отдохнувшей, даже если до этого не спали несколько дней. Эти патчи станут незаменимым помощником во время путешествий и командировок, их удобно использовать, и места в сумочке онизанимают немного.

Патчи для глаз E. G. F Hydrogel Golden Caviar Eye Patch, Orthia (2 800 руб.)

Eye Cream, Karin Herzog

Эффективное средство для комплексного ухода за кожей вокруг глаз. В состав крема входит 0,5% оксигенирующего комплекса и мультивитаминный комплекс для питания, увлажнения, защиты и омоложения кожи вокруг глаз. Консистенция средства мягкая, бархатная, нежная — не утяжеляет кожу, не провоцирует появление отеков и глубоко увлажняет кожу. Чудодейственный эффект крема состоит не только в моментальном заполнении морщинок и разглаживании кожи, но и в значительном сокращении темных кругов под глазами. Ежедневное использование средства преображает кожу вокруг глаз, а вы будете выглядетьотдохнувшей и довольной жизнью.

Крем для глаз Eye Cream, Karin Herzog (3 570 руб.)

Hydra Beauty Micro Gel Yeux, Chanel

Освежающий и глубоко увлажняющий гель, в состав которого входят микросферы камелии. Он был специально разработан для тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз. Гель интенсивно разглаживает мелкие морщинки, которые были вызваны обезвоживанием, а также устраняет отечность и синяки под глазами. Текстура геля нежная, воздушная, с эффектом легкой прохлады, онмоментально впитывается в кожу, не оставляя ощущение липкости. После использования средства кожа подтягивается, разглаживается, становится сияющей, устраняются любые следы усталости. Идеальное средство для тех, у кого только-только началипоявляться морщинки, а также для тех, кто не хочет возить с собой целую кучу средств по уходу.

Увлажняющий гель для кожи вокруг глаз Hydra Beauty Micro Gel Yeux, Chanel (4 665 руб.)

Multi-activeYeux, Clarins

Мультикорректирующий крем-гель для кожи вокруг глаз эффективно борется с первыми морщинками. В его составе антиоксиданты растительного происхождения, экстракты растений, кофеини аминокислоты. Устраняет припухлость, вызванную стрессами, и следыусталости, в частноститемные круги от недосыпа;разглаживает мимические морщинки, «гусиные лапки», выравнивает эпидермальный слой. Экстракты ворсянки и конского каштана стимулируют микроциркуляцию, «разгоняют» красные кровяные тельца и предотвращают образование синяков. Светоотражающие частички визуально делают кожу моложе, свежее и разглаженнее. Металлический наконечник оказывает охлаждающий эффект, возвращая взгляду молодость, а коже свежий вид. Кроме того, средство наполняет кожу вокруг глаз живительной влагой, восстанавливает водно-липидный баланс, ускоряет метаболические процессы, обновляет клеточную матрицу и блокирует процесс естественного старения кожи. Не средство, а универсальный солдат всего в одном флаконе, способный заменить добрую часть кремов, патчей и роликов для кожи вокруг глаз.

Крем-гель для кожи вокруг глаз Multi-active Yeux, Clarins (3 400 руб.)

My Payot Regard, Payot

Суперсредство для бережного ухода за областью вокруг глаз содержит в своем составе растительные и фруктовые экстракты, а также активные вещества, способствующие стимуляции кровообращения и регенерации клеток. Крем не только блокирует появлениеновыхморщин и разглаживает уже появившиеся, но и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, в том числе отультрафиолетового излучения. Последствия усталости средство также снимает: уменьшает припухлость и темные круги под глазами, однако полностью заменить им ролики и патчи не получится — действие егоне слишком выраженное и проходит к вечеру.

Крем для кожи вокруг глаз My Payot Regard, Payot (1 400 руб.)

All About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage, Clinique

Массажный ролик, который моментально охлаждает и освежает припухлые глаза. Не важно, плакали ли вы всю ночь, доделывали важный проект или просто развлекались в ночном клубе, — один взмах роликом, и следов усталости как не бывало! Сам роликовый аппликатор сделан из медицинского нержавеющего сплава, который обеспечивает массажный эффект и способствует оттоку лишней жидкости. Уникальное средство удобно брать с собой в дорогу и использовать абсолютно в любом месте, даже если под рукой нет зеркальца. Выразительный взгляд и молодость кожи вам обеспечены.

Сыворотка для кожи вокруг глаз All About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage, Clinique (3 040 руб.)

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