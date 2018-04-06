Самые модные стрижки весны: выбираем по типу лица

В вопросах изменения образа всегда следует ориентироваться на свои природные данные. Форма лица — отправная точка, если вы хотите скорректировать и тем более кардинально изменить стрижку.

Овальное лицо

Звезды: Даутцен Крез, Ева Мендес, Дженнифер Лоуренс.

Классическая форма лица — овал. При такой форме лоб чуть шире нижней челюсти. Скулы обычно выраженные. Лицо в нижней части чуть сужается к подбородку. Такой тип считается идеальным — стрижка подойдет любая. Этой весной попробуйте добавить пару коротких прядей или примерить удлиненную челку. Вы не будете радикально менять длину и форму, а образ заметно изменится.

Круглое лицо

При таком типе лица длина и ширина примерно равны. Скулы, как правило, широкие, лоб небольшой и низкий, а челюсть узкая. Традиционно женщины с круглым лицом кажутся чуть полнее, чем есть на самом деле. Вот почему этой весной они просто обязаны попробовать удлиненный боб. Такая форма стрижки визуально вытянет лицо и приблизит его к идеалу, то есть к овалу. К тому же это одна из самых модных стрижек сезона! А вот короткий боб или пикси в данном случае противопоказаны. Только очень и очень грамотный мастер смог бы подогнать такие стрижки к круглому лицу.

Прямоугольное лицо

Если у вас прямоугольное лицо, то вы вряд ли ошибетесь с определением своей формы. Скорее всего, у вас довольно высокий лоб, удлиненный подбородок и широкие, даже массивные скулы. Поэтому отдайте предпочтение стрижкам с челкой, чтобы визуально сгладить острые углы в верхней части лица. Вам также подойдет боб, особенно если попросить мастера сделать его удлиненным спереди. Многослойность — отличный способ смягчить скулы и уравновесить все черты лица. А вот короткие стрижки вам противопоказаны.

Квадратное лицо

Звезды: Рианна, Натали Портман, Оливия Уайлд.

Такая форма лица не очень сильно отличается от предыдущей, однако в случае с «квадратом» линия челюсти выражена сильнее и ярче. Также у вас могут быть широкие скулы и низкий лоб. Нужно еще больше поработать над тем, чтобы смягчить черты лица и одновременно чуть вытянуть форму, чтобы приблизить ее к овалу. Длина — ваше все. Не пытайтесь экспериментировать с короткими стрижками. Скорее всего, результат вам не понравится. А вот классический ровный срез ниже плеч прекрасно смягчит образ. Тем более что простота и натуральность сейчас в тренде.

Треугольное лицо

Наконец, одна из самых редких форм лица — треугольник. У вас, скорее всего, широкие линии лба и скул и узкий подбородок. Такую форму еще нежно называют «сердце». Боб-каре или удлиненный боб — ваши козырные варианты. Они максимально уравновесят черты лица, добавив нижней части недостающий объем. А вот короткие челки и модный прямой пробор сделают вас еще более угловатой.

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