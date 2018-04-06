Блейк Лайвли и еще 7 звезд, которые сами делают себе макияж

Знаменитые красотки, чьи бьютилуки разбирают по кирпичикам мировые глянцевые издания (и мы, в том числе) не всегда обращаются к професиональным визажистам. Просто потому что сами любят, а главное умеют делать макияж.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли не скрывает, что часто самостоятельно готовится к премьерам и вечеринкам. Причем, актриса не только умело подчеркивает достоинства лица, но и волосы вполне может красиво уложить.

@blakelively

Многими своими эффектными бьюти-образами Диана обязана…самой себе. И да, Крюгер вовсе не пытается таким образом сократить расходы на визажиста, она и правда безумно любит краситься.

@dianekruger

Роузи Хантингтон Уайтли

Бьютихаками возлюбленной Джейсона Стэтэма интересуются все на свете глянцевые издания. За свою модельную карьеру Роузи Хантингтон Уайтли успела поработать со многими визажистами. Последние вдохновили звезду на создание именной линейки макияжа и, собственно, на сам макияж.

@rosiehw

Зендая

Зендая неспроста представляет известную косметическую марку Cover Girl: макияжные навыки певицы частенько выручают ее перед важными мероприятими. Кстати, девушка в этом плане оценивает себя адекватно. Настолько, что даже планирует давать уроки.

@zendaya

Дженна Деван

Не так давно Дженна доказала подписчикам, что легко справляется и без визажистов. Звезда запостила в Snapchat пошаговый макияж, и у некоторых из нас появилось еще больше поводов для зависти.

@jennadewan

Ариана Гранде

Ариана Гранде — мастер идеальных стрелок. Инсайдеры поговаривают, что фирменный кошачий вгляд актрисы — заслуга ее умелых рук. Кроме того, Ариана научилась у своего визажиста неплохо клеить накладные ресницы.

@arianagrande

Холзи

Молодая певица сама создает себе гламурные бьюти-образы, которые потом обсуждают всем миром. Со своей страстью к мейкапу Холзи зашла так далеко, что YSL Beaute предложили ей поработать над капсульной линейкой макияжа. Не исключено, что на съемке рекламы звезда выступит еще и в роли визажиста.

@iamhalsey

Мэйси Уильямс

Звезда сериала «Игра престолов» тоже частенько бывает сама себе визажистом. Впрочем, иногда в подготовке к красной дорожке Мэйси помогает ее бойфренд: однажды актриса похвалила его в Instagram за то, что тот мастерски управился с хайлайтером для тела.

@maisie_williams