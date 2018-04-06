Ещё
Блейк Лайвли и еще 7 звезд, которые сами делают себе макияж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блейк Лайвли и еще 7 звезд, которые сами делают себе макияж 

Журнал ОК! 40 минут назад
Знаменитые красотки, чьи бьютилуки разбирают по кирпичикам мировые глянцевые издания (и мы, в том числе) не всегда обращаются к професиональным визажистам. Просто потому что сами любят, а главное умеют делать макияж.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли не скрывает, что часто самостоятельно готовится к премьерам и вечеринкам. Причем, актриса не только умело подчеркивает достоинства лица, но и волосы вполне может красиво уложить.
@blakelively
Диана Крюгер
Многими своими эффектными бьюти-образами Диана обязана…самой себе. И да, Крюгер вовсе не пытается таким образом сократить расходы на визажиста, она и правда безумно любит краситься.
@dianekruger
Роузи Хантингтон Уайтли
Бьютихаками возлюбленной Джейсона Стэтэма интересуются все на свете глянцевые издания. За свою модельную карьеру Роузи Хантингтон Уайтли успела поработать со многими визажистами. Последние вдохновили звезду на создание именной линейки макияжа и, собственно, на сам макияж.
@rosiehw
Зендая
Зендая неспроста представляет известную косметическую марку Cover Girl: макияжные навыки певицы частенько выручают ее перед важными мероприятими. Кстати, девушка в этом плане оценивает себя адекватно. Настолько, что даже планирует давать уроки.
@zendaya
Дженна Деван
Не так давно Дженна доказала подписчикам, что легко справляется и без визажистов. Звезда запостила в Snapchat пошаговый макияж, и у некоторых из нас появилось еще больше поводов для зависти.
@jennadewan
Ариана Гранде
Ариана Гранде — мастер идеальных стрелок. Инсайдеры поговаривают, что фирменный кошачий вгляд актрисы — заслуга ее умелых рук. Кроме того, Ариана научилась у своего визажиста неплохо клеить накладные ресницы.
@arianagrande
Холзи
Молодая певица сама создает себе гламурные бьюти-образы, которые потом обсуждают всем миром. Со своей страстью к мейкапу Холзи зашла так далеко, что YSL Beaute предложили ей поработать над капсульной линейкой макияжа. Не исключено, что на съемке рекламы звезда выступит еще и в роли визажиста.
@iamhalsey
Мэйси Уильямс
Звезда сериала «Игра престолов» тоже частенько бывает сама себе визажистом. Впрочем, иногда в подготовке к красной дорожке Мэйси помогает ее бойфренд: однажды актриса похвалила его в Instagram за то, что тот мастерски управился с хайлайтером для тела.
@maisie_williams
Журнал ОК!: последние новости
Омбре, зеркальная втирка и еще 4 актуальных маникюрных тренда на весну Дженнифер Энистон в стильном образе и без макияжа вышла на прогулку: фото Самые полезные новинки для волос: 8 выпусков ухода и восстановления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад93
Звезды без макияжа: пугающая реальность4
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь23
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты25
Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение