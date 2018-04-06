9 самых ярких хайлайтеров нового сезона

Мраморная пудра-хайлайтер Gold Waves Kiko Milano

Новый продукт из лимитированной коллекции Kiko Milano, посвященной лету, свободе, минимализму и естественной красоте. Мраморная пудра-хайлайтер может похвастаться шелковистой текстурой, волнистым трехмерным узором и любимой всеми гиалуроночкой в составе.

Моделирующая кисточка-хайлайтер Yves Saint Laurent Correcteur Touche Eclat

Это, друзья, не просто крутой хайлайтер, а один из главных бьюти-фаворитов Меган Маркл. Именно эта кисточка-хайлайтер Touche Eclat от YSL Beauté создает фирменное сияние кожи невесты принца Гарри . Им также пользуется ее визажист с веселым именем Мин Мин Ма. Это, кстати, не мы придумали — об этом Меган сама рассказала в интервью Birchbox: «Для широко распахнутого взгляда, нанесите немного хайлайтера Touche Eclat на внутренние уголки глаз. Этот прием спасает меня во время ночных съемок, когда в 3 часа ночи тебе нужен по-прежнему сияющий взгляд из-под копны густых волос».

Пудра-хайлайтер Essence Glow Like a Mermaid Highlighter

Пудра-хайлайтер от Essence обещает нам сияние как у мифических русалок. Аналогия хорошая и даже убедительная. А сам хайлайтер сделан в виде разноцветных чешуек. Ну а что? Взрослые девочки тоже любят играть в маленьких русалочек, просто в этом не признаются.

Палетки хайлайтеров Jeffree Star Skin Frost Pro Palette

Олин хайлайтер — хорошо, а целая палетка — лучше. Jeffree Star придумали даже 2 палетки — с теплыми и холодными оттенками. В каждой из них — шесть оттенков: четыре абсолютно новых и два бестселлера бренда. Как говорила Верочка из сами знаете какого фильма: «Хорошие сапоги, надо брать».

Жидкие хайлайтеры с аппликатором The Balm Liquid Highlighters

Вариант для любителей ретро-эстетики. В этих симпатичных флакончиках — хайлайтер с кремообразной, но при этом легкой текстурой. Лайфхак: добавьте его в крем, базу или ваш любимый тональный крем и сияние вам обеспечено.

Хайлайтер MINA 200 Хайлайтер MINA подходит и для лица, и для тела. Среди плюсов — кремово-пудровая текстура, стойкое сияющее покрытие, классные оттенки. И для веганов подходит, кстати.

Крем-хайлайтер Mixit Unicorn Shimmer Illuminator Rainbow

И уход, и макияж в одном флаконе. Вернее — баночке. Unicorn Shimmer Illuminator Rainbow содержит тысячи светоотражающих частиц, которые, словно сказочные единороги, подсвечивают кожу невероятным перламутровым сиянием. Неплохие радужные перспективы, правда?

Хайлайтер Extra Dimension Skinfinish M. A. C Хайлайтер в виде жидкой пудры с призматическими частицами способен на многое: моделировать и осветлять контуры лица, создавать мерцающее покрытие и держаться на лице до 10 часов. Уверенный помощник в вопросах макияжа, который не подведет.

Хайлайтер-стик Clarins Attrap’lumière

Крошка-хайлайтер из лимитированной коллекции Clarins White Flowers. Призван вернуть вашей коже свежий и отдохнувший вид, украденный долгими зимними месяцами. Еще и пахнет приятно — цветами магнолии, нероли и жасмина.