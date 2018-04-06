Ещё
9 самых ярких хайлайтеров нового сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 самых ярких хайлайтеров нового сезона 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Мраморная пудра-хайлайтер Gold Waves Kiko Milano
Новый продукт из лимитированной коллекции Kiko Milano, посвященной лету, свободе, минимализму и естественной красоте. Мраморная пудра-хайлайтер может похвастаться шелковистой текстурой, волнистым трехмерным узором и любимой всеми гиалуроночкой в составе.
Моделирующая кисточка-хайлайтер Yves Saint Laurent Correcteur Touche Eclat
Это, друзья, не просто крутой хайлайтер, а один из главных бьюти-фаворитов Меган Маркл. Именно эта кисточка-хайлайтер Touche Eclat от YSL Beauté создает фирменное сияние кожи невесты принца Гарри. Им также пользуется ее визажист с веселым именем Мин Мин Ма. Это, кстати, не мы придумали — об этом Меган сама рассказала в интервью Birchbox: «Для широко распахнутого взгляда, нанесите немного хайлайтера Touche Eclat на внутренние уголки глаз. Этот прием спасает меня во время ночных съемок, когда в 3 часа ночи тебе нужен по-прежнему сияющий взгляд из-под копны густых волос».
Пудра-хайлайтер Essence Glow Like a Mermaid Highlighter
Пудра-хайлайтер от Essence обещает нам сияние как у мифических русалок. Аналогия хорошая и даже убедительная. А сам хайлайтер сделан в виде разноцветных чешуек. Ну а что? Взрослые девочки тоже любят играть в маленьких русалочек, просто в этом не признаются.
Палетки хайлайтеров Jeffree Star Skin Frost Pro Palette
Олин хайлайтер — хорошо, а целая палетка — лучше. Jeffree Star придумали даже 2 палетки — с теплыми и холодными оттенками. В каждой из них — шесть оттенков: четыре абсолютно новых и два бестселлера бренда. Как говорила Верочка из сами знаете какого фильма: «Хорошие сапоги, надо брать».
Жидкие хайлайтеры с аппликатором The Balm Liquid Highlighters
Вариант для любителей ретро-эстетики. В этих симпатичных флакончиках — хайлайтер с кремообразной, но при этом легкой текстурой. Лайфхак: добавьте его в крем, базу или ваш любимый тональный крем и сияние вам обеспечено.
Хайлайтер MINA 200  Хайлайтер MINA подходит и для лица, и для тела. Среди плюсов — кремово-пудровая текстура, стойкое сияющее покрытие, классные оттенки. И для веганов подходит, кстати.
Крем-хайлайтер Mixit Unicorn Shimmer Illuminator Rainbow
И уход, и макияж в одном флаконе. Вернее — баночке. Unicorn Shimmer Illuminator Rainbow содержит тысячи светоотражающих частиц, которые, словно сказочные единороги, подсвечивают кожу невероятным перламутровым сиянием. Неплохие радужные перспективы, правда?
Хайлайтер Extra Dimension Skinfinish M. A. C  Хайлайтер в виде жидкой пудры с призматическими частицами способен на многое: моделировать и осветлять контуры лица, создавать мерцающее покрытие и держаться на лице до 10 часов. Уверенный помощник в вопросах макияжа, который не подведет.
Хайлайтер-стик Clarins Attrap’lumière
Крошка-хайлайтер из лимитированной коллекции Clarins White Flowers. Призван вернуть вашей коже свежий и отдохнувший вид, украденный долгими зимними месяцами. Еще и пахнет приятно — цветами магнолии, нероли и жасмина.
SNCmedia.ru: последние новости
Причины, по которым вам не помогает даже самый дорогой уход Спокойствие, только спокойствие: антистресс-косметика, которая нам всем нужна Цифровое старение: как гаджеты (не) портят нашу красоту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад96
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь29
Почему весной на улицах появляются психи?4
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты29
Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение