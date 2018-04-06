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Что такое лифтинг?
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Что такое лифтинг? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Лифтинг — это подтяжка кожи лица. Может достигаться как с помощью определенных косметических средств или процедур, так и путем хирургического вмешательства. Лифтинг борется с возрастными изменениями: повышает упругость кожи, улучшает контур лица, разглаживает морщины.
Из пластических операций больше всего распространен лифтинг нижней части лица и шеи (сервико-фасциальная подтяжка), лобной и височной частей лица (височно-фронтальная эндоскопическая подтяжка).
Впрочем, лифтинг-эффекта можно достичь и без скальпеля — косметологическими процедурами. Подтянуть кожу и улучшить овал лица поможет мезотерапия, ручной и вакуумный массаж, акупунктура, фотоомоложение или лазерная шлифовка.
Существует также понятие лифтинг-макияжа. Он выполняется по специальной технологии, делает кожу лица визуально подтянутой и молодой.
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