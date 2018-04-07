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Какие бьюти-процедуры стоит отложить до зимы
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Какие бьюти-процедуры стоит отложить до зимы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Наступила весна, а это значит, что солнышко повернулось к нам лицом и стало намного агрессивнее, чем зимой. Чтобы максимально обезопасить тебя от пагубного влияния УФ-лучей и появления постпроцедурной пигментации, мы в WMJ.ru собрали перечень косметических мероприятий и средств, от которых стоит воздержаться в период солнечной активности.

Стоп-лист процедур

Советую забыть до следующего зимнего сезона о срединных и глубоких пилингах. С момента проведения всех видов шлифовок, включая дермабразию, лазерную и фракционную, необходимо полностью исключить пребывание на солнце на 3-4 месяца. Есть некоторые ограничения и по процедурам для поддержания красоты твоего тела: воздержись от удаления татуировок и папиллом, особенно на открытых участках. То же самое касается и лазерной эпиляция, кроме закрытых зон. К примеру, бикини и подмышки можно сделать, но необходимо уменьшить вероятность попадания солнечных лучей на эти участки. Крайне не советую проводить эти манипуляции за день до полета в самолете, который увезет тебя на сказочный отдых в теплые страны.
Исключение составляет эпиляция на диодном лазере: за три недели до активной инсоляции можешь смело идти на эту процедуру.
Если от этих косметологических вмешательств воздержаться у тебя не получилось, то используй кремы, лосьоны и тональные средства с высоким SPF.

Обязательные процедуры на весенний сезон

После зимы твоя красота нуждается в срочном восстановлении. Конечно, лучше выбирать нежные и щадящие процедуры, прямо как теплое весеннее солнышко. После холодов очень важно вернуть коже увлажненное состояние и сияющий вид.
Лучше всего подойдут для этого ультразвуковые, поверхностные молочные (30%) и легкие энзимные пилинги и чистки.
Конечно, иногда кожа бывает настолько обезвожена и пребывает в шоковом состоянии, что тебе может понадобиться тяжелая артиллерия и инъекционные методы. Мезотерапия и биоревитализация с гиалуроновой кислотой прекрасно восстанавливают водный баланс кожи, снижают риск пигментации и сужают поры, а инъекции ботокса и филлеров на основе гиалуроновой кислоты разглаживают мимические морщины и заполняют их.

Бьюти-средства, с которыми ты должна быть аккуратнее

Бьюти средства с АНА и ВНА-кислотами можно оставить в своей бьюти-рутине, но применять их с осторожностью. При использовании отшелушивающих кислот летом удаляется слой ороговевших клеток на поверхности кожи, который является естественным защитным фильтром. Используй такие средства только в малых концентрациях на ночь, не чаще одного раза в неделю.
Средства с АНА и ВНА-кислотами не используй совместно с сыворотками и кремами, содержащими витамины С или А, усиливающими эксфолиацию, и механическими пилингами. Утром обязательно наноси крем с высоким SPF-фактором не менее 30.
Просто следуй нашим советам и сможешь беззаботно радоваться солнцу без вреда для кожи.
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