Выбор экспертов: 50 лучших праймеров всех времен

Средства, которые сделают макияж стойким, а кожу — гладкой, базы под тени, которые не скатываются на веках, и праймеры для губ — ищите в нашей новой подборке.

Праймер Perfect Skin, Promakeup Laboratory

Люблю масляный праймер на основе 10 трав Perfect Skin российского бренда Promakeup Laboratory, его создавали профессиональные визажисты. Это то средство, которое удивляет меня каждый раз. Полувысыхающие масла в составе частично впитываются (и ухаживают за кожей), частично работают как база под тональный крем.

Внутри пузырька есть шарик, который можно взболтать — появятся сияющие частицы.

Цена: 1 093 руб.

Сыворотка Ultra HD Skin Booster, Make Up For Ever

Рекомендую это средство! Слегка подтягивает кожу и успокаивает покраснения.

Цена: 2 750 руб.

Крем для лица Crème Riche Hydratante, Embryolisse

Любимый крем всех визажистов — это Embryolisse. Изначально, 67 лет назад, он был создан в медицинских целях — для заживления швов после операции (мою обгоревшую кожу в Таиланде он тоже спасал). Но потом Embryolisse попробовали визажисты и заметили, что косметика с ним не сползает — так он стал идеальной основой под декоративную косметику. После него не нужны специальные праймеры, можно со спокойной душой наносить тон.

Но нужно помнить, что это все-таки лечебный крем, каждый день им лучше не пользоваться.

Цена: 3 990 руб.

Сыворотка Advanced Night Repair, Estee Lauder

Пару капель массажными движениями втираю в кожу. Она становится гладкой и сияющей. Сыворотка на основе гиалуроновой кислоты избавит от шелушений и сухости. Не оставляет жирной пленки. Эту сыворотку можно наносить как до, так и после макияжа: если чувствуете, что сухость осталась, используйте поверх тонального средства.

Цена: 5 950 руб.

Крем Magic Cream, Charlotte Tilbury

Густой белый крем хорошо подготавливает кожу к макияжу, быстро впитывается и выравнивает тон. В составе — экстракты дамасской розы и алоэ-вера — для увлажнения. Моя сестра Лена часто летает, кожа сохнет, но это средство быстро придает лицу ухоженный и отдохнувший вид.

Цена: около 5 000 руб.

Бальзам для лица Glow-On Moisturizing Balm Armani Prima, Giorgio Armani

Чтобы увлажнить сухую кожу перед праймером и тональным кремом, я выбираю этот бальзам. Наношу вбивающими движениями на лицо. Можно использовать перед сном, чтобы утром кожа была гладкой и сияющей. Быстро впитывается и не оставляет следов на подушке. Разглаживает мелкие морщинки.

Цена: 7 749 руб.

Маска Hydrating Facial, La Mer Использую, если нужно оперативно привести кожу в порядок. Работает за 20 минут — после нанесения дождитесь, пока средство впитается. Остатки промокните салфеткой. Устраняет сухость и шелушения — кремовые средства ложатся ровно. В составе водоросли и экстракты дыни и авокадо.

Цена: 23 530 руб.

Крем для глаз Fast Response, M. A. C Тонизирующее средство с кофеином устраняет темные круги под глазами и увлажняет. Я так же использую его точечно на воспаления, он отлично снимает припухлости на проблемных участках кожи, и за счет своей текстуры сглаживает все шелушения. Тональное средство или консилер наносятся намного легче и выглядят натуральнее.

Цена: 3 230 руб.

Основа под макияж UV Master Primer, Giorgio Armani

Моя любимая основа. Ее легкий розовый оттенок — идеальная история для лета. Сам праймер — белого цвета, текстура немного маслянистая. Наносите средство на все лицо — защитите кожу от воздействия прямых солнечных лучей и радиации.

На основу Armani любая текстура ложится гладко. Маслянистая структура дает ощущение сатиновой кожи.

Цена: около 3 500 руб.

Базы под макияж Actimine, Givenchy

Берите два — розовый и белый. Второй выравнивает тон и скрывает пигментные пятна, слегка подсвечивая кожу. Розовый подойдет для зимы и весны, когда мы страдаем от отсутствия солнца и не очень свежего цвета лица.

Actimine можно смешать с тональным средством. Эти праймеры сочетаются как с плотными, так и с легкими тонами. Я делаю цвет тонального крема светлее, подмешав белую основу.

Цена: около 2 000 руб.

Основа под макияж Angel Veil, NYX Хорошее качество за бюджетную цену. Праймер разглаживает и не ощущается на коже — подходящий вариант на каждый день. Основа ложится тонкой вуалью и не скатывается.

Цена: около 1 000 руб.

Основа под макияж Fluid master primer base lissante perfection, Giorgio Armani

С праймерами я работаю около пяти лет. Все клиенты довольны, потому что благодаря этим средствам они могут сделать макияж в Москве и полететь с ним на мероприятие даже в другую страну.

Основу под макияж Giorgio Armani я наношу до использования тонального средства, чтобы кожа выглядела бархатистой и ровной. Покрытие получается невесомым и создает естественное сияние кожи.

Цена: около 3 000 руб.

Праймер Veil Mineral Primer, Hourglass

Это мой новый фаворит от американского бренда! Праймер минеральный, не заметен на коже, но идеально выравнивает тон. В составе нет масел, поэтому он подходит для любой кожи (даже чувствительной и жирной). Бонус — SPF 15.

Праймер для лица я также наношу и на веки. Знаю, что сейчас существует огромное количество специальных баз под тени, но, поверьте, благодаря обычному праймеру для лица, тени будут держаться стойко.

Цена: по запросу

Праймер De-Slick Oil Control Makeup Setting Spray, Urban Decay

У Urban Decay праймеры классифицируются по типу кожи. Главные задачи этого средства — создание матовой кожи и устранение жирного блеска в течение дня. Кстати, все праймеры Urban Decay создаются в лабораториях Skindinavia.

Цена: около 2 300 руб.

Крем-основа для лица Vitamin Enriched Face Base, Bobbi Brown

Отлично подходит для нормальной и смешанной кожи, увлажняет и питает, имеет очень приятную кремовую формулу и нежный аромат грейпфрута и герани. Даже матирующий тональный крем ложится на эту базу ровно и прекрасно растушевывается. За счет масла ши и витаминов в составе может заменить увлажняющий крем, если его вдруг нет под рукой.

Цена: 4 520 руб.

База под макияж Step 1 Skin Equalizer, Make Up For Ever

Redness Correcting Primer зеленого цвета маскирует покраснения еще до нанесения тона и увлажняет кожу. Персиковый праймер «согревает» очень светлую кожу и придает ей здоровый вид, а сиреневый маскирует пигментные пятна. Все три оттенка абсолютно не заметны под тональным кремом, часто использую их на съемках.

Цена: 2 450 руб.

Основа под макияж Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent

Пожалуй, мой самый любимый праймер. У него скользящая текстура, поэтому могу легко нанести как кистью, так и пальцами. Разглаживает кожу, матирует ее без эффекта маски, сужает поры без эффекта сухости. В составе — масла, которые увлажняют и питают кожу, а золотистые частицы подсвечивают ее изнутри. Тональный крем на этот праймер ложится идеально ровно и держится рекордное количество времени.

Цена: 3 860 руб.

Выравнивающая база под макияж That Gal, Benefit

Подсвечивающая база розового оттенка, часто наношу ее обладательницам светлого тона кожи, чтобы придать ей здоровый и отдохнувший вид. В составе базы — ромашка, которая хорошо успокаивает раздраженную кожу и делает ее шелковистой.

Цена: 2 500 руб.

База под макияж Eclat Minute, Clarins

Очень нежные сияющие базы, оптически скрывают мелкие недостатки. Особенно нравятся ее золотистые оттенки — они идеально подходят в качестве основы для загорелой кожи. В некоторых случаях эту базу можно нанести без тонального крема. Добавьте немного бронзера на скулы — летний тон готов.

Цена: 2 150 руб.

Праймер для визуального уменьшения пор Pore Filler, NYX Более чем достойный бюджетный праймер. Не содержит масел и талька, соответственно, не закупоривает поры — это делает его идеальным для кожи, склонной к жирности. Маскирует и сужает каждую пору, даже самая капризная кожа становится бархатистой. В малых дозах можно наносить прямо поверх макияжа, если под рукой нет пудры. Абсолютно не утяжеляет макияж и не создает лишнего слоя.

Цена: 950 руб.

База под тени Eyeshadow Primer Potion, Urban Decay

Кто не знает базу под тени Urban Decay Eyeshadow Primer Potion? Primer Potion знают все! Держит тени целый день, проявляет их цвета и мегаэкономично расходуется — все же не просто так она знаменита на весь мир и была, кстати, одной из первых в этой области средств. Как сейчас помню — мой мир макияжа поделился на две части: до появления в жизни базы и после!

Цена: 1 900 руб.

Стойкая база под макиж глаз Smudge Proof Eyeshadow Base, NARS

Еще одна замечательная база под тени — NARS Smudge Proof Eyeshadow Base, которая в последнее время фигурирует как хорошая альтернатива базе Urban Decay, но c рядом отличительных особенностей. Она более легкая по текстуре и даже напоминает немного крем и не сушит веки — хороша для макияжа на каждый день.

Цена: около 2 000 руб.

Основа под макияж век Photo Finish Lid Primer, Smashbox

Она выпускается в трех оттенках, что уже довольно необычно: телесном Light, белом White и темно-коричневом Smoke. Если первый вариант нам знаком и понятен, то остальные два заслуживают пристального внимания — на белой базе тени раскрываются ярче и насыщеннее, особенно если они светлые и/или цветные, а вот на коричневой базе замечательно делать смоки и любой другой макияж с использованием темных и глубоких оттенков (база частично заменяет собой карандашную подложку).

Основа под макияж De-Slick Complexion Primer, Urban Decay

Думаю, что большинство обладателей жирной кожи рано или поздно задумываются о матирующей базе под тональный крем: мой опыт подсказывает, что большинство из них не работает, но к ним точно не относится новая основа под макияж, уменьшающая жирный блеск кожи, от Urban Decay De-Slick Complexion Primer. Ведь она работает! Буквально через минуту после нанесения она матирует кожу, после применения тона эффект сохраняется — с ней матирующие салфетки понадобятся не так скоро, как обычно.

Цена: 2 990 руб.

Крем для лица Glow Cream, Erborian

Если вы ищете такую базовую основу под макияж, которая могла бы заменить и праймер, и крем для лица (средство 2-в-1), то присмотритесь к базе Erborian Glow Cream. Главное ее преимущество в том, что это не просто база с ухаживающими свойствами, а скорее полноценный дневной крем с декоративными функциями. Ниацинамид, сквалан, экстракт лакрицы, несколько антиоксидантов и не только их можно найти в составе средства. Конечно, не обойду вниманием и красивое розово-ракушечное сияние, которое появляется на коже после применения.

Цена за 15 мл: 1 350 руб.

Праймер под макияж Makeup Primer Spray Oil-Control, Skindinavia

Не все любят лишний слой на лице, поэтому многие отказываются от баз и праймеров под макияж, какими бы чудодейственными свойствами они ни обладали. Но даже для этих случаев у меня есть то, что можно порекомендовать. Это Skindinavia Makeup Primer Spray Oil-Control, который представляет из себя водичку в спрее: буквально несколько пшиков, и вот готов работающий праймер без лишнего слоя! Он борется с жирным блеском, матирует, а также увеличивает стойкость макияжа — мечта для комбинированной и жирной кожи.

Цена: по запросу

База под макияж Hydra Veil Primer, Illamasqua

Найти хороший увлажняющий праймер тоже не так просто, как может показаться, хотя они есть чуть ли не у каждой марки. Одним из последних мне понравился Hydra Veil Primer знаменитого в узких кругах британского бренда необычной косметики Illamasqua. Кроме увлажнения, база привлекает внимание своей необычной текстурой, которая напоминает настоящее желе. Набирать его следует прилагаемой к нему ложечкой — самое прикольное, что гладкая поверхность текстуры восстанавливается уже спустя пару минут после «вторжения».

Цена: 2 727 руб.

Базы под макияж Neglige, Л'Этуаль Selection

Последними базами под тон в подборке станут светоотражающие Л'Этуаль Selection Neglige — они выпускаются в нескольких оттенках и все больше напоминают жидкие иллюминайзеры, то есть, универсальные подсвечивающие кремовые средства. Их можно наносить в качестве праймера под макияж, подмешивать в тон для сияния, а также использовать как хайлайтер, если распределять их на выступающих частях лица похлопывающими движениями спонжем или пальцами.

Цена: около 700 руб.

Основа под тушь Little Black Primer, Estée Lauder

Праймер под тушь найти не так просто, и, скорее всего, вам встретится белая основа. Спустя многие годы я поняла, что такие мне совершенно не подходят, поэтому когда я нашла темную базу, больше похожую на тушь, у нас случилась любовь. Речь идет о праймере Estée Lauder Little Black Primer, у которого три варианта использования: вместо туши для максимально естественного эффекта, под тушь, чтобы усилить её эффект (ресницы станут более густыми и удлиненными), а также поверх туши — этот способ превратит покрытие в водоотталкивающее, а также увеличит стойкость.

Цена: 2 300 руб.

Увлажняющая сыворотка для губ Ultra HD Lip Booster, Make Up For Ever

И завершит подборку праймер для губ от MAKE UP FOR EVER Ultra HD Lip Booster. Средство увлажняет и питает губы, разглаживает их и смягчает — я наношу его сразу после увлажняющего крема. К тому моменту, когда настанет время макияжа губ, сами губы уже будут готовы к любым матовым помадам! Выпускается он в двух оттенках: бесцветный вариант отлично подходит в качестве базы, а розово-персиково-сливовый в стиле nude лучше использовать как самостоятельное средство-уход для дневного макияжа.

Цена: около 2 000 руб.

Праймер Prep+Prime Skin, M. A. C Я не очень часто использую праймеры для лица: обычно готовлю кожу к макияжу кремом, потому что именно он дает нужный эффект увлажнения и устраняет шелушения. Но праймер от M. A. C мне понравился и заменил крем, когда его не было под рукой. У средства белого цвета водно-силиконовая основа, оно быстро впитывается, сужает поры, разглаживает кожу и прекрасно готовит ее к макияжу. В состава сахароза, кофеин, экстракты зеленого чая, тутовой ягоды и морских водорослей — стоит взять на заметку тем, кому нужно уменьшить покраснения: эти ингредиенты успокаивают кожу.

Цена: 2 840 руб.

Праймер для лица Source Marine Perfect Glow Primer, Thalgo

Честно признаться, я — не самый страстный фанат праймеров для лица. Не хочется добавлять еще один слой в повседневном макияже, если нет цели железобетонно зафиксировать его на сутки. Но средство от Thalgo заставило пересмотреть отношение к этой категории средств. Праймер от марки, за плечами которой большая история (Thalgo основали в 1964 году) и серьезные научные разработки, не может быть плохим. На счету бренда несколько патентов: микронизированные водоросли (порошок из 100% измельченных водорослей), которые входят в состав многих средств для обертывания и масок и сделали Thalgo лидером в области талассотерапии, морской коллаген и био-стимулин. Праймер совершенно не чувствуется на коже, быстро впитывается и не оставляет мелких блесток, как это делает большинство подсвечивающих кожу средств. Лицо сияет будто изнутри, очень деликатно — даже под матовым тональным кремом, и не блестит в течение дня. Использую его каждый день после увлажняющего крема и иногда даже обхожусь без тона — с выравниванием цвета лица праймер прекрасно справляется и в одиночку.

Цена: 2 100 руб.

Праймер Peau Parfaite Primer Base, Yves Rocher

В отличие от вышеупомянутого праймера Thalgo со светоотражающими частицами, средство от Yves Rocher действительно содержит сияющие частицы, которые мгновенно превращают кожу в свежее наливное яблочко — по крайней мере, такие ассоциации были у меня. Так блестят щечки маленьких детей после прогулки и зимних забав! В составе — формула, обогащенная инозитолом риса, которая позволяет коже дышать под праймером, а стойкость макияжа при этом не страдает — тональный крем держится весь день и не «ползет» под конец рабочего дня. А в дни, когда хочется немного приглушить сияние, я использую такой трюк: завершая макияж, растираю небольшое количество праймера руками и «припечатываю» им то, что получилось. Получается эффект едва заметного хайлайтера и свежий отдохнувший вид, будто я спала все положенные восемь часов, а не постыдные четыре.

Цена: 790 руб.

Тональный уход Base Traitante Le Privilege, Rivoli Geneve

У праймера от швейцарского бренда Rivoli Geneve текстура суфле и невероятный эффект увлажнения и сияния. Я даже перестала использовать тональный крем и корректор без необходимости, потому что кожа и так имеет ровный тон, покраснений нет, а Base Traitante делает ее свежей и ухоженной.

Сейчас марка Rivoli Geneve принадлежит концерну Induchem. И это уже успех, потому что Induchem 65 лет разрабатывает формулы, компоненты и средства для многих ведущих брендов, а Rivoli Geneve — это и есть квинтэссенция всех наработанных знаний. Главный компонент тонального ухода — прекурсор гиалуроновой кислоты. Прекурсоры — это вообще придумка Rivoli Geneve, молекулы, который проникают под кожу, давая ей то, что необходимо. В данном случае это гиалуроновая кислота. Также в Base Traitante есть UVaxine, молекула, защищающая кожу от UV-лучей.

Праймер бежево-розоватого оттенка моментально тает на коже и подстраивается под ее цвет. Если поверх я все-таки наношу тени и румяна, то они как будто выглядят ярче.

Цена: 8 400 руб.

Увлажняющий праймер для лица Photo Finish Primerzier

Праймеры для меня — жизненно необходимый элемент макияжа. Я нежно люблю универсальные средства: экономят время и позволяют наносить на лицо меньше косметики. Новый праймер от Smashbox именно такой: он одновременно увлажняет кожу, насыщая ее влагой, и подготавливает к нанесению макияжа. Обладательницам жирной кожи — на заметку, а сухой — настойчивая рекомендация к тестингу. Без увлажняющего крема после утреннего умывания вы не обойдетесь, но средство спасет вашу кожу от пересушивания в течение дня.

О стойкости макияжа после использования и говорить не приходится: замечаю, что визажисты на съемках часто используют именно этот праймер перед макияжем, а значит стойкость он гарантирует на 1000% даже при жаре от профессионального освещения и стрессе от камер, направленных на моделей.

Цена: 2 590 руб.

Основа под макияж Skin Tone Face Base, Kiko Milano

Обычно оттенок моей кожи скачет по амплитуде от фарфорово-плесневелого до желтушно-синего. А зимой к этой гамме добавляется еще розово-малиновый аккорд: кожа очень тонкая и на холоде приобретает отнюдь не благородный румянец. Самое обидное, что краснота не уходит в течение дня. Поэтому я была в отчаянном поиске средства, которое может ее нейтрализовать и предотвратить. Мои молитвы были услышаны и в руки попала база от Kiko Milano.

Средство имеет нежно-зеленый цвет, но не пугайтесь, при нанесении он моментально сливается с цветом кожи, нейтрализуя красноту. У основы приятная текстура, которая ровно распределяется по лицу (для нанесения я использовала подушечки пальцев). Ходить с ним в течение дня комфортно. Думаю, что средство пригодится мне и летом, когда я снова начну краснеть, но уже от жары.

Цена: 900 руб.

Праймер Master prime Pore minimizing primer, Maybelline

Обычно я ограничиваюсь нанесением увлажняющего крема под тон: он дает необходимое сияние, но не обеспечивает стойкость макияжа до самого вечера. Сначала в качестве эксперимента использовала праймер Master prime Pore minimizing primer каждый день, чтобы понять, как макияж будет вести себя. Но потом втянулась и действительно вижу разительные отличия в макияже с праймером и без него. Главная задача средства от Maybelline — визуально уменьшить поры. У меня нет такой проблемы, но, конечно, на лице есть неровности, а с ними праймер справляется! Средство очень густое (в составе есть силиконы), поэтому я использую всего горошину (удобно, потому что дозатор очень миниатюрный) и тщательно растушевываю его на лице, чтобы тон ложился ровнее и легко вбивался в кожу. Master prime Pore minimizing primer поможет тем, у кого со временем появляется блеск на лице, это средство делает кожу матовой. Если не хотите наносить его на все лицо, ограничтесь проблемной Т-зоной.

Цена: около 450 руб.

Аква-основа под макияж Aqua Primer, Rouge Bunny Rouge

В отличие от средства Maybelline у праймера Rouge Bunny Rouge очень нежная гелевая текстура, которая делает его похожим на классический уход для лица. И состав у средства «ударный», поэтому оно дает не только визуальный эффект. 70% праймера — это вода. Остальные 30% делят между собой экстракт облепихи, корня ириса, изомерат сахарида, витамины А и Е. Все эти компоненты разглаживают и увлажняют. А бисаболол успокаивает кожу, поэтому я советую праймер девушкам, страдающим от воспалений и раздражений. Все-таки если и наносить праймер на проблемную кожу, то только тот, который ухаживает за ней, а не пытается замаскировать недостатки.

Aqua Primer можно смешивать с тоном и наносить на веки как базу. После лицо выглядит увлажненным, в течение дня не проявляется блеск. Для меня главным плюсом стала очевидная стойкость макияжа: обычно в конце дня я привыкла подправлять тон, потому что лицо после 8 часов работы за компьютером выглядело уставшим. Aqua Primer как будто закрепляет тон и желаемый эффект лоска и здорового свечения остается до конца дня (даже если на вас самый нюдовый из всех нюдовых макияж).

Средство заключено в стеклянный увесистный флакон, с использования которого очень приятно начинать утро в ванной!

Цена: 4 240 руб.

Праймер Master Prime 50, Maybelline New York

Я скупаю все банки, на которых написано «уменьшает поры» — кажется, эта болезнь не лечится. Праймер Master Prime от Maybelline New York действительно это делает. В отличие от своего «брата» Master Prime 10, это средство менее густое и менее плотное по консистенции — идеальный вариант для предстоящей весны. После нанесения праймер идеально выравнивает кожу, скрывая мелкие недостатки и минимизируя поры. У него легкий эффект блюра — если нет серьезных эстетических проблем, тон можно и не наносить.

Цена: 555 руб.

Тонизирующая база под макияж Skin Glow, IRC У меня жирный тип кожи: расширенные поры, мелкие высыпания, пигментные пятна — мое все. Ежедневный минимум в макияже: база + основа. Skin Glow со светоотражающими частицами, антиоксидантами и витаминами не только сглаживает неровности, но и подсвечивает изнутри. После нанесения лицо выглядит так, будто только что смыла увлажняющую маску — поры сужены, кожа гладкая и нежная. Эффект «инстафильтра» обеспечивают масла, гидролизованные растительные протеины, экстракт коры персидского шелкового дерева (назначен ответственным за регенерацию и усиление кровообращения), витамины С, Е, экстракт зеленого чая. С таким составом хоть в космос! Тональный крем идеально ложится на этот целебный коктейль и держится весь день — попыток к бегству в течение дня предпринято не было. За легкую текстуру ставлю Skin Glow от IRC отдельный плюс.

Цена: 1 600 руб.

Сыворотка-праймер Perfect Canvas, Ren Clean Skincare

В этом году английский бренд вернулся в Россию, запустив сразу несколько новинок. Марка органическая и придерживаться философии «чистой» косметики — в основе, конечно, забота об окружающей среде, даже в процессе производства. Средство, по консистенции напоминающее легкое масло, нет силиконов. Зато состав богат пробиотиками, которые заметно разглаживают кожу и запускают процесс восстановления клеток. Гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение и разглаживает морщины (мимические морщины у вас есть в любом возрасте, и на них нужно обращать внимание, если не хотите с годами выглядеть как старуха Шапокляк). Я наносила сыворотку в качестве праймера после увлажняющего крема (самые лучшие — в нашей подборке). Кожа сразу стала гладкой и матовой (в составе есть экстракт агавы — натуральный матирующий компонент). По ощущениям она напоминала мягкий бархат, а тональное средство и сухие текстуры легли очень ровно — макияж стойко продержался весь день. В качестве эксперимента я нанесла сыворотку на веки и даже самые капризные тени очень хорошо растушевались.

Цена: 3 800 руб.

Праймер для лица ProTouch Hydrating Primer, KISS New York Professional

Увлажняющий праймер — незаменимое средство в холодное время года, ведь лицо перед нанесением тонального крема должно быть идеальным, как чистый холст. Признаюсь честно, раньше я никогда не пользовалась праймерами для лица и считала этот этап в макияже совершенно бессмысленным. Но свою ошибку я поняла, как только попробовала праймер нового бренда KISS New York Professional. У средства очень приятная текстура — оно питает кожу, как крем, и делает ее заметно гладкой и ровной. Порадовал и натуральный растительный состав: цветы гардении, ромашки, жасмина, лилии и апельсина — весь этот «букет» придает лицу эффект свежести, защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды и даже помогает сузить поры. А за блеск лица в течение дня не переживайте — кожа выглядит увлажненной, но в меру, а макияж стойко держится весь день.

Цена: 890 руб.

Основа под тени для век Pristine Light, Rouge Bunny Rouge

Эта новинка понравится любительницам универсальной косметики — это и праймер для век, и легкая корректирующая основа, и ухаживающее средство. Для праймера список полезных ингредиентов действительно впечатляющий — васильковая вода, витамин E, экстракты фиалки и вода гамамелиса (ореха, способного омолаживать кожу). Праймер достаточно плотный, но по подвижному веку распределяется легко. Телесный оттенок средства я оценила — из-за заметных венок и покраснений мои веки часто нуждаются в легкой коррекции. Но не волнуйтесь, что такая коррекция перебьет оттенок ваших теней — наоборот, он станет ярче. Экзамен по стойкости праймер сдал на твердую пятерку: пробовала его с самыми «капризными» тенями, которые не хотят держаться на веке — в итоге, через 10 часов макияж был по-прежнему безупречен. Главный совет — перед нанесением убедитесь, что крем для глаз полностью впитался. Тогда вам удастся избежать и скатавшихся теней, и разочарования от макияжа!

Цена: 2 800 руб.

Сужающий поры праймер Baby Skin, Maybelline New York

Праймер-классика: легкая гелевая текстура, матовый эффект и заметное сужение пор. В составе — экстракт вишни, который тонизирует и питает кожу в течение всего дня.

Цена: 510 руб.

Подсвечивающий праймер Lumi Magique Primer Pure Light, L’Oréal

Праймер, по текстуре похожий на жидкое безе, — любимец визажистов. Если хотите эффект подсвеченной изнутри кожи, он для вас. Сияние выглядит естественно, без жирного блеска. Можно наносить как на все лицо, так и на отдельные зоны в качестве хайлайтера.

Цена: 685 руб.

СС-праймеры с цветокоррекцией Color Correcting Liquid Primers, NYX 5 оттенков для разных проблем: голубой — против тусклого цвета лица, зеленый — против покраснений, оранжевый — против синяков, лиловый и желтый — против уставшей кожи. Жидкая текстура легко распределяется по лицу, яркий цвет средства выравнивает тон кожи, при этом не оставляет следов. В составе есть светоотражающие частицы и витамин E.

Цена: 850 руб.

Гиалуроновый праймер Librederm

Так или иначе, базы под макияж подсушивают кожу, так что если она у вас очень сухая или обезвоженная, лучше сделать выбор в пользу увлажняющих средств. Праймер с гиаулуроновой кислотой от Librederm известен множеством хвалебных отзывов: он «заполняет» несовершенства кожи, длительное время удерживает в ней влагу и в то же время создает барьер против жирного блеска.

Цена: 929 руб.

Солнцезащитный праймер Facefinity All Day Primer, Max Factor

Серию Facefinity от Max Factor любят многие визажисты: тональные средства на лице держатся стойко до самого снятия. Праймер Facefinity — еще один помощник при создании стойкого макияжа, в нем содержатся частицы микро-корректоры, которые поглощают кожный жир. Большой плюс этой основы — наличие солнцезащитного фактора SPF 20. Находка для лета!

Цена: 663 руб.

Праймер-суфле Prime and Fine Smoothing Refiner, Catrice

Нежно-розовый праймер в баночке сделан на основе силикона, но по текстуре похож на мягкое суфле. Очень легкий, шелковистый и экономный — хватит надолго. Матирует, но не сушит кожу. Тональные средства после него ложатся идеально — кожа гладкая и ровная. Удобно носить с собой и обновлять поверх макияжа.

Цена: 365 руб.

Матирующий праймер со спонжем Photoready Prime + Antishine Balm, Revlon

По текстуре — твердый бальзам. Наносится спонжем, дает матирующий эффект и не забивает поры, позволяя коже «дышать». В составе — салициловая кислота, минерал рутил и микропудра для контроля за блеском. Можно наносить как под тональные средства, так и поверх макияжа.

Цена: 650 руб.

Основа под макияж глаз Eye Make up Base, Inglot

Бесцветная база держится и день, и ночь. Наносится легко, средства нужно совсем немного. Помимо предотвращения «скатывания» теней, усиливает их пигмент, делает оттенки более чистыми и насыщенными. Не сушит веки — в составе витамин E.

Цена: 850 руб.