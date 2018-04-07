Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для свадьбы собственный парфюм

Будущие молодожены Принц Гарри и Меган Маркл собрали свой собственный аромат, который им изготовит парфюмерный дом Floris London. Несмотря на то, что окончательная версия духов будет представлена только на свадьбе, которая состоится 19 мая, менеджер бренда Амалия Роблес расскзала, что аромат Гарри и Меган будет основан на парфюмерной воде Bergamotto di Positano, которая отличается своими цитрусовыми нотками.

Аромат Bergamotto di Positano имеет нотки дерева и специй. Именно они используются для основы индивидуального аромата Гарри и Меган. В Bergamotto di Positano также есть ноты апльсинового цветка, зеленого чая и бергамота. К сожалению, этот аромат выпускается парфюмерным домом очень редко и в огранченном количестве.