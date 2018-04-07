Британка на своем примере доказала, что не стоит варить яйца в микроволновке

55-летняя жительница Большого Манчестера пыталась сварить яйцо с помощью микроволновки, следуя инструкции из Интернета. Однако из-за такого эксперимента женщина попала в ожоговое отделение местного госпиталя.

Около минуты Дайан Кобб варила яйцо в СВЧ-печи, вдохновившись советами из Сети. По словам женщины, она уже проделывала это и проблем никогда не возникало. Но в этот раз яйцо взорвалось прямо в стакане, как только Дайан дотронулась до него ложкой. "Это ощущение было в 100 раз хуже привычного ожога. Мне казалось, что моя кожа пылает, и она облезла буквально за секунды. "

Сразу Кобб бросилась в ванную и стала поливать место ожога прохладной водой, а затем позвонила своей дочери, которая живет по соседству. Девушка отвезла мать в госпиталь, где после осмотра ее отправили в ожоговое отделение. Травмы, которые получила британка, оказались сильно серьезными для амбулаторного лечения. Уже через 4 дня Дайан отправили домой, но около недели ей нужно было ходить в лечебной повязке. Женщина была омрачена своим внешним видом и даже не выходила из дому. ​И хотя сейчас кожа женщины имеет более-менее нормальный вид, на полное восстановление кожного покрова уйдет не меньше 2 лет. Все это время Дайан вынуждена защищать свое лицо специальным кремом.

Женщина призывает всех пользователей Интернета аккуратнее относиться к кулинарным лайфхакам, которые можно найти на просторах Сети.