Антивозрастной макияж после 50: чему стоит поучиться у звезд

Мерил Стрип — великолепная актриса и сильная личность. Несмотря на давление Голливуда, она не поддалась моде на пластические операции и ботокс. А вот хитрости макияжа использует вовсю, чтобы скрыть возрастные изменения. Мерил не представляет свой мейкап без базы, ведь в ее составе есть силиконы, которые заполняют заломы и глубокие морщины, зрительно выравнивая поверхность кожи. После останется нанести тональный крем — и вы на 5-10 лет моложе.

Основа под макияж Gosh Velvet​ в магазине «РИВ ГОШ»,

цена: от 1 049 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Основа под макияж Gosh Velvet​ в магазине «РИВ ГОШ»,

цена: от 1 049 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Секрет Ким Кэттролл : рассыпчатая прозрачная пудра

Ким смеется над своим возрастом. Недаром она согласилась исполнить роль Саманты в последнем фильме «Секс в большом городе — 2», где ее героиня, несмотря на климакс, наслаждается своей фигурой и сексом с симпатичным незнакомцем. Не секрет, что у некоторых женщин после менопаузы тип кожи меняется. Например, если она была сухой, то может превратиться в жирную. Так случилось у Кэттролл. Чтобы замаскировать жирный блеск перед выходом на красную дорожку, она использует пудру, но не обычную прессованную, а прозрачную рассыпчатую. Актриса наносит ее поверх тонального крема. Такая пудра не подчеркивает недостатки кожи, а впитывает себум и хорошо фиксирует макияж. Для этой цели идеально подойдет рассыпчатая пудра-вуаль «Побег папайи» от интернет-магазина орагнической косметики Eco Home. Средство прекрасно фиксирует макияж, ухаживает за кожей, остается незаметным и сохраняется на лице весь день.

Пудра-вуаль «Побег папайи» в магазине Eco Home, цена: от 960 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: рассыпчатая пудра

Где: интернет-магазин органической косметики Eco Home

Шэрон знает, что брови могут как состарить, так и омолодить. Актриса регулярно делает коррекцию и использует секреты броу-мейкапа. Она помнит, что в возрастном макияже лучше избегать четких линий. Поэтому брови не стоит красить гелем или карандашом. Они будут выглядеть искусственно. Лучше всего сделать растушевку с помощью теней. Они помогут скрыть пробелы, если такие имеются, и замаскировать седину. Наиболее экономичным и компактными кажутся броу-палетки, в них есть два оттенка теней и воск-закрепитель. Более светлый оттенок наносите от переносицы до середины брови, а оттенок темнее используйте для проработки зоны от середины до хвостика. В конце закрепите все воском. Секрет Мишель Пфайффер : растушеванные стрелки

У Мишель очень выразительные глаза, чтобы подчеркнуть свой обольстительный взгляд, она использует подводку и тени. Пфайффер знает, что с возрастом нужно избегать четких графичных стрелок. Поэтому наносит линии карандашом, а потом растушевывает их тенями. Секрет Джулианны Мур: тушь

Чтобы ресницы получились кукольными, Джулианна Мур выбирает тушь, которая обеспечивает и длину, и объем. Тушь нужно наносить зигзагообразными подкручивающими движениями от корней к кончикам. При этом на нижние ресницы продукт наносить не стоит, чтобы не подчеркивать возрастные изменения вокруг глаз. Секрет Фелисити Хаффман : розовые румяна

Румянец молодит, поэтому его обязательно нужно создавать при помощи макияжа. Важно избегать слишком темных оттенков, они могут сделать лицо грязным. Следуйте примеру Фелисити Хаффман, которая выбирает румяна розоватых оттенков с эффектом сияния. Таким продуктом она добивается сразу двух целей: нежный оттенок придает свежести, а эффект сияния маскирует возрастные изменения. Секрет Иман : блеск для губ Топ-модель Иман не отказывает себе в удовольствии использовать блеск для губ. Пока многие ее ровесницы считают, что такой продукт предназначен только для подростков, звезда испытывает на себе все его преимущества. Во-первых, блеск увлажняет губы (поэтомуего можно использовать даже на ночь), во-вторых, создает полупрозрачное естественное покрытие, а в-третьих, хорошо сочетается с помадой. Нанесенный на центр губ, он задает дополнительный объем, который губы теряют с возрастом. Ищите другие звездные секреты молодости:

Подтяжка лица в 40 лет: удачные и неудачные звездные примеры Баба-ягодка: шесть звезд за сорок, которые выглядят лучше, чем в молодости Уход за волосами за $230 000 и рубиновый пилинг за $7000: сколько стоит красота звезд