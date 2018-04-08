«Нет предела совершенству»: Виктория Боня прошла процедуру по подтяжке овала лица

38-летняя телезвезда и блогер Виктория Боня часто получает в свой адрес упреки. Ей указывают на то, что она злоупотребляет пластикой, но знаменитость отрицает операции, подчеркивая, что родилась красивой и делает простые косметические процедуры, которые не предполагают использование уколов и скальпеля. На днях она вновь дала повод говорить о себе, продемонстрировав очередное посещение кабинета специалиста.

Пользователи соцсетей считают, что внешность бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони — далеко не дар природы. Многие уверены, что она прибегала к пластическим операциям, которые она отрицает. В новом видеоролике, которым красавица поделались в своем микроблоге, можно увидеть, что она прошла процедуру по уменьшению овала лица. Виктория уточнила, что посетила косметолога в Лондоне, который помог ей улучшить состояние кожи. «Уже прошло две недели спустя этой процедуры и я вижу как подтянулся овал лица и контур стал четким! Но даже это еще не конечный результат».

Часть подписчиков недоумевает, зачем Боне в 38 лет делать подобные процедуры, другая часть поддерживает желание знаменитости больше времени оставаться молодой и привлекательной. Они также ценят то, что селебрити не скрывает, как ухаживает за внешностью, наоборот — делится ценными советами: «Я тоже делаю, с этим мне повезло — муж-дерматолог». «Если не секрет, примерная цена?» «Красиво, мотивирует, но ни на что пока не решилась, пугает, что потом это нужно делать бесконечно и чаще и чаще».

«Зачем это все делать в 40 лет?» «Для того чтобы в 50 выглядеть, как в 30, а не на 50». «Дааа, нет предела совершенству…» «Ведь если подумать, то разрушение жировой прослойки приведет к еще быстрому старению, у полных людей всегда морщин намного меньше или отсутствуют вообще как раз из-за нее».

Обвинения в пластике мало волнуют Викторию, хотя она все же иногда реагирует на критику злопыхателей. Те часто осуждают ее за ретушь снимков, отмечая, что Боня хорошо освоила «Фотошоп» и на самом деле ее лицо не такое гладкое, как она демонстрирует в Инстаграме. Недоброжелателям звезда даже предложила пересчитать ее морщины, опубликовав необработанное фото.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 5 Апр 2018 в 3:27 PDT Архивные снимки привлекают много внимания подписчиков Виктории Бони. Рассмотрев один из недавних, они пришли к выводу, что раньше губы селебрити были меньшего размера, чем сейчас.