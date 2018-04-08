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Знаменитые мужчины, которые любят мейкап (на себе)
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Знаменитые мужчины, которые любят мейкап (на себе) 

SNCmedia.ru 31 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Джаред Лето
Джаред — давний любитель макияжа. Актер и музыкант, как и многие рокеры, использует подводку для глаз. Косметика помогает ему делать взгляд выразительнее и сводить с ума многочисленных поклонниц. Правда, в последнее время к этому трюку Лето стал прибегать все реже: он отрастил бороду и теперь все внимание невольно акцентируется на ней.
Адам Ламберт
Если Адам Ламберт вдруг решит завершить музыкальную карьеру, он с легкостью сможет стать бьюти-блогером или, на худой конец, звездным визажистом. Настолько профессионально он накладывает макияж перед выступлениями и светскими мероприятиями. Только посмотрите на эти хорошо растушеванные и правильно подобранные тени, контуринг и грамотно оформленные брови. Не каждая девушка так сможет!
Бруклин Бекхэм
А вот это пока новичок в мире мужского макияжа. Поклонники семейства Бекхэмов были сильно удивлены, когда впервые увидели Бруклина со смоки айс. В таком виде пару месяцев назад он направлялся на вечеринку по случаю дня рождения своей девушки Хлои Морец. Уж не знаем, как отреагировала возлюбленная Бруклина на его неожиданный образ, но ее мейк, откровенно говоря, в тот день был куда хуже.
Фаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс тоже порой не удерживается от соблазна воспользоваться подводкой для глаз, а еще активно использует тональный крем. В СМИ нередко всплывают фотографии, по которым можно оценить его бьюти-навыки. Поклонники почему-то советуют певцу завязать с такими экспериментами. Но нас куда больше интересует, что думает жена артиста по этому поводу.
Криштиану Роналду
Многие знают, что в подростковом возрасте у Кришти были серьезные проблемы с кожей. Рубцы от акне и прочих неприятностей до сих пор дают о себе знать, поэтому перед важными светскими мероприятиями и фотосессиями Роналдо обязательно наносит на лицо плотный слой тонального крема: ну не может этот безупречный красавчик позволить себе выглядеть на снимках неидеально.
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