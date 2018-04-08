Знаменитые мужчины, которые любят мейкап (на себе)

Джаред — давний любитель макияжа. Актер и музыкант, как и многие рокеры, использует подводку для глаз. Косметика помогает ему делать взгляд выразительнее и сводить с ума многочисленных поклонниц. Правда, в последнее время к этому трюку Лето стал прибегать все реже: он отрастил бороду и теперь все внимание невольно акцентируется на ней.

Если Адам Ламберт вдруг решит завершить музыкальную карьеру, он с легкостью сможет стать бьюти-блогером или, на худой конец, звездным визажистом. Настолько профессионально он накладывает макияж перед выступлениями и светскими мероприятиями. Только посмотрите на эти хорошо растушеванные и правильно подобранные тени, контуринг и грамотно оформленные брови. Не каждая девушка так сможет!

Бруклин Бекхэм

А вот это пока новичок в мире мужского макияжа. Поклонники семейства Бекхэмов были сильно удивлены, когда впервые увидели Бруклина со смоки айс. В таком виде пару месяцев назад он направлялся на вечеринку по случаю дня рождения своей девушки Хлои Морец . Уж не знаем, как отреагировала возлюбленная Бруклина на его неожиданный образ, но ее мейк, откровенно говоря, в тот день был куда хуже.

Фаррелл Уильямс тоже порой не удерживается от соблазна воспользоваться подводкой для глаз, а еще активно использует тональный крем. В СМИ нередко всплывают фотографии, по которым можно оценить его бьюти-навыки. Поклонники почему-то советуют певцу завязать с такими экспериментами. Но нас куда больше интересует, что думает жена артиста по этому поводу.

Многие знают, что в подростковом возрасте у Кришти были серьезные проблемы с кожей. Рубцы от акне и прочих неприятностей до сих пор дают о себе знать, поэтому перед важными светскими мероприятиями и фотосессиями Роналдо обязательно наносит на лицо плотный слой тонального крема: ну не может этот безупречный красавчик позволить себе выглядеть на снимках неидеально.