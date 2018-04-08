6 беспроигрышных идей для педикюра

В нейл-дизайне, как и в моде, есть свои тенденции. Мы разобрались, какой педикюр будет в тренде этой весной.

Тренды сменяют друг друга из сезона в сезон. В 2018 году лучше выбирать простые узоры. Популярностью пользуется педикюр с цветочными и геометрическими орнаментами, забавными принтами и с эффектом мрамора.

Кстати, в этом сезоне дизайн педикюра вовсе не обязательно должен повторять маникюр. Что касается цветовой гаммы, то особенно популярны все оттенки розового, коралловый, бирюзовый, красный, желтый и ярко-фиолетовый.

Роскошь на ногтях

Добавить блеска в дизайн можно с помощью стразов. Украшать камнями лучше только ноготь на большом пальце, а остальные стоит покрыть однотонным лаком.

yapokupayu

Стразы можно использовать разных форм и цветов, чтобы выложить из них узор или создать небольшую сияющую дорожку у кутикулы.

Френч

Френч визуально удлиняет ногти. При выполнении дизайна привычный белый цвет можно заменить бирюзовым, желтым, ярко-розовым. Результат будет выглядить по-весеннему ярко.

Нюдовый педикюр

Телесный, бежевый, кремовый, молочный —оттенки таких лаков выглядят в педикюре максимально естественно.

yapokupayu

Акцентом может стать небольшой узор или комбинация из стразов. Кстати, этот вариант подойдет к любому гардеробу!

Цветочный принт

Весной-2018 в топе цветочные принты. Остается выбрать, что это будет: небольшая ветка сакуры на ногте большого пальца или миниатюрные цветочки на каждом. Основой для выбранного рисунка должен быть матовый лак.

Геометрия

Геометрия на ногтях выглядит очень стильно. Главное, никаких ярких оттенков: кислотно-желтый, розовый и другие флуоресцентные лаки остались в прошлом.

yapokupayu

Для весны идеальным сочетанием будет терракот с бежевым, небесно-голубой с белым, болотный с песочным. Бело-синяя полоска, напоминающая тельняшку, поднимет настроение.

Мрамор на ногтях

Еще один тренд — эффект мрамора. Выглядит он необычно и в то же время нейтрально. Основа может быть белой, персиковой или голубой. Плавные разводы и линии получаются при смешивании нескольких оттенков лака.