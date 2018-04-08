Просто выспалась: чем Лана Дель Рэй отличается от Лиззи Грант

Комментирует Екатерина Рождественская , врач-косметолог центра красоты и здоровья «Милан»:

Лана Дель Рей до и после косметологических процедур — две большие разницы, фотографии тому подтверждение. Очевидно, что изменения претерпели губы певицы, они стали более объемными и пухлыми. Это обеспечивают филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Также она прибегла к контурной пластике, которая позволила смоделировать четкий овал лица и заполнить область под глазами.

[SLIDER_1]

Кроме того, Лана обладала другой формой подбородка. Нынешняя его форма говорит о вмешательстве специалистов. Идеально гладкий лоб и отсутствие морщин — также заслуга профессионалов в области эстетической медицины. Хотелось бы еще упомянуть всем известные препараты с гиалуроновой кислотой для поддержания оптимального уровня влаги в коже, необходимого для улучшения тонуса, тургора кожи и сияющего цвета лица — их Лана с успехом применяет в поддержании своей красоты».

«Для лица такого типа, как у Ланы, макияж вообще не нужен. С ним она выглядит старше. Ей не нужна искусственная красота, ненатуральность — достаточно просто слегка подкорректировать тон кожи, добавить немного румян натурального оттенка и чуть-чуть туши.

Лучше всего Лана выглядит на фотографиях без макияжа и на снимках 2011 года. Скорее всего, в этот период и цвет волос у нее был натуральный. Ей совсем не нужна подводка, которую она так густо наносит практически всегда — толстая линия меняет форму глаза (посмотрите на фото без макияжа, у нее красивые, выразительные глаза), делает взгляд уставшим, «упавшим» и тяжелым. Зато на более поздних фото у нее хорошая форма бровей.

[SLIDER_2]

Отсыл в ретро — подводка, пучки ресниц, которые вытягивают глаза (лучше оставить их только на вечер), и яркая помада — не ее вариант. В случае Ланы натуральной красоты вполне достаточно».

Комментирует Паскаль Тессье, арт-директор «Студии красоты Паскаля Тессье»:

У Ланы Дель Рей классическое лицо и классическая красота. Длинные волосы ей идут, но слишком объемные, вычурные прически и начесы — нет. У нее не очень крупное лицо, поэтому ей не нужен лишний объем — он деформирует гармонию. Посмотрите на фото, где у нее более гладкие укладки — она выглядит намного лучше.

Блондинка и брюнетка — точно не ее цвет волос, впрочем, и рыжий тоже. Опять-таки лучше всего она выглядела в 2011 году с прекрасным оттенком светлый шатен. Он не подчеркивает розовый тон кожи и не добавляет «зеленцы». Ей нужно культивировать именно естественный образ, это будет скрывать, а не подчеркивать ее возраст. И не доверять на 100% стилистам, которые в Америке зачастую ведут себя как бьюти-боги — что считают нужным, то и делают».

[SLIDER_3]