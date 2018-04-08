«В этих очках как стрекоза»: Ольга Бузова показалась публике без макияжа

Хотя у Ольги Бузовой много фанатов, ненавистников еще больше. Однако девушка к ним настолько привыкла, что совершенно не смущается появляться перед публикой даже в неприглядном виде. На этот раз Бузова поделилась своей фотографией без макияжа.

В Инстаграме Ольга опубликовала фотографию с подготовки к выступлению. Снимок вызвал активное обсуждение, потому что на нем девушка была без макияжа. К такому зрелищу подписчики Бузовой не привыкли, хотя сама она не стесняется изредка показывать лицо с минимумом косметики. К тому же, внешность Ольги сильно портили очки странной модели, которые, по мнению пользователей Инстаграма, больше подошли бы мужчине в возрасте, а не хрупкой и стройной Бузовой, на лице которой они выглядели огромными.

Очевидно, что многие готовы раскритиковать каждый жест Ольги, потому что вместе с невероятной популярностью к ней пришло и огромное количество ненависти. Тем не менее в данном случае в сети были единодушны, попросив Ольгу избавиться от странных очков и выбрать что-то более современное: «В очках как жаба» «Очки не идут Оля тебе…Антонов певец такой..вот он всегда в таких, а ты для них молодая» «Бузова, если уж поешь, то лучше в макияже хотя бы» «Оля! Лучше без очков, которые не идут…» «Без макияжа не узнать, меняешься, в худшую сторону» «Оля, ты в этих очках как стрекоза, и без макияжа не идёт» «Думаешь, что ты красивая?» На данный момент Бузова ездит с концертами по стране, регулярно собирая множество поклонников на своих выступлениях. Прошлым вечером у певицы прошел концерт в Тольятти, а вскоре она опубликовала фото с цветами и плакатами, которые подарили ей преданные фанаты.

Возможно, таким образом Ольга готовится к встрече нового спутника и, чтобы избавить себя и его от недоразумений, сразу показывает, как выглядит без макияжа? О том, что Бузова решилась искать свою новую любовь на телевидении, стало известно уже всем, а недавно девушка дала комментарий по поводу нового шоу, которое должно ей в этом помочь.