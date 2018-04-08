«Хорошо сохранилась»: Синди Кроуфорд показала фото без макияжа

52-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд решила показать свою естественную красоту. Знаменитость, которая пребывала на пике популярности в 90-х годах, опубликовала в своем микроблоге снимок, для которого позировала без косметики на лице. Многие оценили смелость селебрити, отметив, что с возрастом она не утратила женственность и шарм, которые ценят ее поклонники.

Синди Кроуфорд не из тех звезд, которые появляются перед фанатами только «во всеоружии» — с укладкой и тщательным макияжем. Звезда подиумов продемонстрировала на фото естественную красоту. Оно понравилось более 88 тысячам пользователей сети. На снимке можно увидеть, что модель изображена лежа рядом со своей любимой собакой. Волосы она оставила распущенными, а из одежды выбрала обычную белую футболку, исходя из чего поклонники решили, что Синди показала себя в привычном домашнем образе: «Щенячья подушка», — указала Кроуфорд.

Знаменитость, которая в свое время блистала на подиумах в компании Клаудии Шиффер Наоми Кэмпбелл , не делает секрета из ухода за собой. Она правильно питается, пьет много воды, регулярно занимается спортом и прибегает к разным косметическим процедурам, чтобы выглядеть молодо и привлекательно. Можно заметить, что ей это удается.

Подписчики обсуждают недавние фото Синди Кроуфорд: «Льстит себе явно, она выглядит пусть не на 52, но на 45 точно». «Красавица, видно, что уже не 20 лет, но отлично сохранилась». «Наоми посвежее будет, видно гены лучше».

«Хорошо сохранилась, надо признать». «Она прелесть, такая красивая… Но с макияжем все же лучше». «Очень неплохо выглядит для своих лет, без косметики тоже ничего».

Большая часть поклонников харизмы Синди Кроуфорд считает, что ее красота вне времени. Она продемонстрировала роскошную фигуру и свежее лицо в недавней фотосессии, которая впечатлила многих, ведь на снимках красавица выглядит не хуже молодых моделей.