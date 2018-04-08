Не формат: голливудские знаменитости, которые не нравятся мужчинам

Представления о прекрасном у мужчин и женщин могут заметно отличаться, что касается, в частности, внешности. Некоторые голливудские звезды по неким причинам не пользуются популярностью у мужчин, которые отмечают, что не видят этих звезд привлекательными.

На данный момент актриса является яркой поклонницей ЗОЖ, продвигая его в том числе в Голливуде. Притом многие девушки ей в этом подражают. Однако мужчины Пэлтроу при этом считают крайне непривлекательной, не уточняя причины. Кристен Стюарт

На старте карьеры актриса больше нравилась противоположному полу, поскольку являлась женственной и милой. После обретения популярности Стюарт решила сделать очень короткую стрижку и перешла на светлый цвет волос, что, по мнению поклонников-мужчин, сделала ее излишне холодной и, кроме того, серьезной. Ума Турман

Около 20 лет назад звезда получила статус одной из наиболее сексуальных женщин планеты, но в последнее время все кардинально изменилось. Знаменитость стала более естественной, отказалась от слишком яркого макияжа, по причине чего, предположительно, потеряла много фанатов, преимущественно мужчин. Джулия Робертс

По версии авторитетного журнала People, знаменитость уже в пятый раз получила титул красивейшей женщины мира. Однако представители сильной половины не слишком понимают такие заключения экспертов, и некоторые считают звезду некрасивой из-за слишком широкого рта. Энн Хэтэуэй

Аристократичные и утонченные черты лица, широкая улыбка и светлый взгляд делают данную участницу списка неповторимо очаровательной, но преобладающее число мужчин с этим не соглашаются. Как оказалось, многих из них отталкивают крупные черты лица девушки, большой рот и уши. Рене Зеллвегер

Актриса, по факту, всегда выделялась своей необычной красотой на фоне своих коллег, но в последнее время мужская аудитория не считает Зеллвегер хоть сколь-нибудь привлекательной. Когда многие восхищались некой неуклюжестью звезды, мужчины не могли понять, почему публика нашла в этом очарование. Сара Джессика Паркер

Для значительного числа девушек вышеупомянутая представительница Голливуда является иконой стиля и фактически эталоном женской привлекательности. Однако некоторые мужчины считают актрису несовершенной по вине вытянутой формы лица и, кроме того, несколько крупноватой нижней челюсти.]]>